दिल्ली में घर खरीदने का मौका! DDA खुशहाल परिवार योजना 2026 में बेचे जाएंगे 446 MIG फ्लैट; जानें लोकेशन और रेट

DDA Khushhaal Pariwaar Yojana 2026: दिल्ली में DDA ने 446 MIG फ्लैट्स की नई आवास योजना लेकर आया है। 6 नवंबर से रजिस्ट्रेशन और 16 नवंबर से बुकिंग शुरू होगी। महज 4 लाख रुपये देकर इनकी बुकिंग कराई जा सकेगी। सभी सभी फ्लैट 3 अलग-अलग जगहों पर बनाए गए हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) धनतेरस के मौके पर 'DDA खुशहाल परिवार योजना 2026' (DDA Khushhaal Pariwaar Yojana 2026) नाम से 445 MIG फ्लैटों की एक नई आवासीय योजना लेकर आया है। यह सभी फ्लैट अलग-अलग जगहों पर हैं। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि इसके लिए आज से रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गए हैं। इन फ्लैटों की कीमत उनके साइज और इलाके के हिसाब से 43 लाख रुपये से लेकर 1.1 करोड़ रुपये तक है।

डीडीए की ओर से जारी एक आधिकारिक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मिडिल इनकम ग्रुप (MIG) को आवास उपलब्ध कराने के अपने उद्देश्य के तहत दिल्ली विकास प्राधिकरण 'DDA खुशहाल परिवार योजना 2026' शुरू कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत लोकनायकपुरम में 133 फ्लैट, जहांगीरपुरी में 17 फ्लैट और नरेला में 296 फ्लैट उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

फ्लैटों की बुकिंग राशि 4 लाख रुपये इस योजना के तहत फ्लैटों के लिए रजिस्ट्रेशन 06 नवंबर 2026 (धनतेरस के अवसर पर) और बुकिंग 16 नवंबर 2026 से शुरू होगी। रजिस्ट्रेशन और बुकिंग की प्रक्रिया डीडीए के 'आवास पोर्टल' (https://eservices.dda.org.in) पर "DDA खुशहाल परिवार योजना 2026" के तहत की जाएगी। इन MIG फ्लैटों के लिए बुकिंग राशि 4 लाख रुपये तय की गई है।

इसके अलावा डीडीए ने कहा कि जो आवेदक फ्लैट बुक करना चाहते हैं, उन्हें 2,500 रुपये की वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस भी देनी होगी, जो नॉन-रिफंडेबल होगी। हालांकि, जिन आवेदकों ने पहले ही पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लिया है, उन्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। इस योजना की बाकी सभी शर्तें 'DDA आवास निवेश योजना 2026' के ब्रोशर के अनुसार होंगी। फ्लैट खरीदने के इच्छुक लोग साइट पर इनके सैंपल फ्लैटों को देख भी सकते हैं।

फ्लैटों का साइज और कीमत डीडीए के इन फ्लैटों की कीमत 67.03 लाख रुपये से शुरू होकर 1.19 करोड़ रुपये तक है, जो लोकेशन और साइज के हिसाब से अलग-अलग है।

1. नरेला (पॉकेट 1बी और 1सी, सेक्टर ए1-ए4) में सबसे अधिक 296 एमआईजी फ्लैट बिक्री के लिए रखे गए हैं। इन फ्लैटों का साइज करीब 114.05 वर्गमीटर से लेकर 114.69 वर्गमीटर है। इनकी कीमत सबसे कम है, जो 67.03 लाख से 67.41 लाख रुपये के बीच है।

2. डीडीए के इस नए ऑफर में लोकनायकपुरम के 132 एमआईजी फ्लैट रेट के हिसाब से सबसे महंगे फ्लैट हैं। इनका साइज भी 134.25 वर्गमीटर से लेकर 140.45 वर्गमीटर के बीच है और इनकी कीमत 1.14 करोड़ से 1.19 करोड़ रुपये के बीच रखी गई है।

3. जहांगीरपुरी में सबसे कम केवल 17 एमआईजी फ्लैट बिक्री के लिए रखे गए हैं। इन फ्लैटों का साइज 64.04 से वर्गमीटर से लेकर 99.73 वर्गमीटर तक है। वहीं अगर इनकी कीमत की बात करें तो यह 93.42 लाख से 1.13 करोड़ रुपये के बीच है।