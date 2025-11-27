दिल्ली में अपने घर का सपना होगा पूरा! DDA जल्द लॉन्च करेगी कर्मयोगी आवास योजना; जानें खासियत

संक्षेप: सरकारी कर्मचारियों के लिए डीडीए 'कर्मयोगी आवास योजना' लेकर आ रहा है, जिसके तहत नरेला में करीब 3,500 फ्लैट्स पर 25 प्रतिशत की विशेष छूट मिलेगी और योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया दिसंबर के मध्य में शुरू होने की संभावना है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) सरकारी कर्मचारियों के लिए एक विशेष आवास योजना लेकर आ रहा है, जिसका नाम है कर्मयोगी आवास योजना। इस योजना के तहत नरेला में करीब 3,500 फ्लैट्स उपलब्ध कराए जाएंगे। यह योजना न केवल किफायती आवास प्रदान करेगी, बल्कि दिल्ली के बाहरी इलाकों में सुनियोजित और सुरक्षित आवासीय कॉलोनियों का निर्माण भी सुनिश्चित करेगी। पंजीकरण प्रक्रिया दिसंबर के मध्य में शुरू होने की संभावना है।

क्यों खास है यह योजना? यह योजना विशेष रूप से केंद्र और राज्य सरकार के विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अस्पतालों तथा अन्य सरकारी संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए तैयार की गई है। केवल इन क्षेत्रों में कार्यरत योग्य कर्मचारी ही इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। योजना का मुख्य लक्ष्य सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत और व्यवस्थित आवासीय समुदाय बनाना है, जहां वे एक ही परिसर में रह सकें।

योजना को और आकर्षक बनाने के लिए फ्लैट्स की कीमत पर 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। फ्लैट्स नरेला के सेक्टर ए1 से ए4 के तीन पॉकेट्स में स्थित होंगे और ये सभी गेटेड सोसाइटियों के रूप में विकसित किए गए हैं। नरेला, जो दिल्ली मास्टर प्लान में भविष्य के शहरी विस्तार का प्रमुख केंद्र माना गया है, इस योजना के लिए एक आदर्श स्थान है।

फ्लैट्स का विवरण और निर्माण की स्थिति योजना तीन चरणों में फ्लैट्स की पेशकश करेगी। इनमें उच्च आय वर्ग (एचआईजी), मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आवास शामिल हैं

इन सभी फ्लैट्स का निर्माण हाल ही में पूरा हो चुका है। डीडीए वर्तमान में पंजीकरण प्रक्रिया, ब्रोशर और ऑनलाइन आवेदन प्रणाली को अंतिम रूप दे रहा है।

नरेला में विकास का नया दौर यह योजना नरेला के समग्र विकास का हिस्सा है। यहां मेट्रो और बस सेवाओं के माध्यम से राजधानी के अन्य हिस्सों से बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जा रही है। इसके अलावा, गतिशीलता और सामाजिक बुनियादी ढांचे के विकास से इस क्षेत्र को एक आधुनिक उपनगर के रूप में विकसित किया जा रहा है। डीडीए का मानना है कि यह योजना दिल्ली के भीड़भाड़ वाले केंद्रीय क्षेत्रों के बाहर आवासीय विकास को बढ़ावा देगी और कर्मचारियों को सुरक्षित व सुविधाजनक आवास उपलब्ध कराएगी।