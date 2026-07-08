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TOD नीति के तहत किफायती दाम वाले फ्लैट बनवा रही DDA; मेट्रो, RRTS और रेलवे कॉरिडोर में होगा निर्माण

By Sourabh Jain
हिन्दुस्तान टीम, राहुल मानव, नई दिल्ली
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डीडीए अधिकारियों के अनुसार डेवलपरों के लिए टीओडी नीति के तहत सिंगल-विंडो और ऑनलाइन आवेदन प्रणाली शुरू की गई है। यह पारदर्शी है और इसमें समयबद्ध तरीके से स्वीकृतियां सुनिश्चित होती हैं।

TOD नीति के तहत किफायती दाम वाले फ्लैट बनवा रही DDA; मेट्रो, RRTS और रेलवे कॉरिडोर में होगा निर्माण

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) नीति के तहत शहर में मेट्रो, RRTS और रेलवे कॉरिडोर के आसपास के क्षेत्रों में मौजूद जमीन का विकास करने और इस दौरान वहां पर किफायती कीमत पर फ्लैटों का निर्माण करने का फैसला किया है। डीडीए ने इसके लिए बुधवार से इन कॉरिडोर के आसपास स्थित डीडीए भूमि और लैंड पार्सलों को विकसित करने के लिए डेवलपरों से ऑनलाइन आवेदन मंगवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी।

डीडीए प्रशासन ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि TOD नीति के तहत निजी डेवलपर व रियल एस्टेट कंपनियां इन जमीनों को विकसित करेंगी और इसके लिए ऑनलाइन बिल्डिंग परमिट सिस्टम (OBPS) की आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके बाद यहां पर किफायती कीमत पर फ्लैटों का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा शॉपिंग सेंटर और स्टेडियम समेत कई तरह की सुविधाएं भी इन डेवलपरों की तरफ से निर्माण किया जाएगा।

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कुल 207 किमी का क्षेत्र किया शामिल

उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू इस संबंध में डीडीए के वरिष्ठ अधिकारियों व अन्य विभागों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं और पूरी प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए हैं। डीडीए ने टीओडी नीति के तहत कुल 207 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को सम्मिलित किया है। जिसमें लगभग 80 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को पहली बार इसके दायरे में लाया गया है।

किफायती आवासों का किया जाएगा निर्माण

डीडीए अधिकारियों ने कहा कि टीओडी नीति, मेट्रो गलियारों के दोनों ओर 500 मीटर और RRTS व रेलवे स्टेशनों के 500 मीटर रेडियस तक कुल 207 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। जिसका मुख्य उद्देश्य डीडीए भूमि पर योजनाबद्ध विकास और पुनर्विकास के माध्यम से किफायती आवास उपलब्ध कराना है। टीओडी नीति के तहत कड़कड़डूमा, पीरागढ़ी, द्वारका और रोहिणी सहित दिल्ली के प्रमुख मेट्रो कॉरिडोर के पास लगभग 14 लैंड पार्सल की पहचान की गई है। इस नीति के संबंध में डीडीए वेबसाइट पर जानकारी उपलब्ध है।

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सिंगल-विंडो और ऑनलाइन आवेदन प्रणाली

डीडीए अधिकारियों के अनुसार डेवलपरों के लिए टीओडी नीति के तहत सिंगल-विंडो और ऑनलाइन आवेदन प्रणाली शुरू की गई है। यह पारदर्शी है और इसमें समयबद्ध तरीके से स्वीकृतियां सुनिश्चित होती हैं। इसके जरिए व्यापार करने में आसानी की सुविधा के तहत सहयोग मिलेगा।

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अनधिकृत कॉलोनियों की संपत्ति को वैध नहीं बनवा रहे लोग

उधर दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने महानगर की अनधिकृत कॉलोनियों की संपत्ति को विनियमित करने के लिए अभियान चलाया है, लेकिन दो महीने बीतने के बावजूद महज पांच आवेदन आए हैं और इस अभियान की सफलता में सबसे बड़ी बाधा बनकर विनियमितीकरण शुल्क उभरा है।

अधिकारियों का कहना है कि कम आय वाले कई निवासी अपने घरों को कानूनी मान्यता दिलाने के लिए लाखों रुपए का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। उनका मानना है कि इस प्रक्रिया में देरी करने पर कोई विशेष दुष्प्रभाव नहीं होना भी एक कारण हो सकता है।

एमसीडी ने 24 अप्रैल को 'स्वागम' पोर्टल की शुरुआत उन निवासियों को अपनी मौजूदा प्रॉपर्टी को 'जैसी है, वैसी है' के आधार पर विनियमित करने की सुविधा देने के लिए की थी। इसका लाभ वे संपत्ति मालिक उठा सकते हैं जिन्हें केंद्र की 'प्रधानमंत्री अनऑथराइज़्ड कॉलोनीज़ इन दिल्ली आवास अधिकार योजना' (पीएम-उदय ) के तहत पहले ही मालिकाना हक मिल चुका है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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