TOD नीति के तहत किफायती दाम वाले फ्लैट बनवा रही DDA; मेट्रो, RRTS और रेलवे कॉरिडोर में होगा निर्माण
डीडीए अधिकारियों के अनुसार डेवलपरों के लिए टीओडी नीति के तहत सिंगल-विंडो और ऑनलाइन आवेदन प्रणाली शुरू की गई है। यह पारदर्शी है और इसमें समयबद्ध तरीके से स्वीकृतियां सुनिश्चित होती हैं।
दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) नीति के तहत शहर में मेट्रो, RRTS और रेलवे कॉरिडोर के आसपास के क्षेत्रों में मौजूद जमीन का विकास करने और इस दौरान वहां पर किफायती कीमत पर फ्लैटों का निर्माण करने का फैसला किया है। डीडीए ने इसके लिए बुधवार से इन कॉरिडोर के आसपास स्थित डीडीए भूमि और लैंड पार्सलों को विकसित करने के लिए डेवलपरों से ऑनलाइन आवेदन मंगवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी।
डीडीए प्रशासन ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि TOD नीति के तहत निजी डेवलपर व रियल एस्टेट कंपनियां इन जमीनों को विकसित करेंगी और इसके लिए ऑनलाइन बिल्डिंग परमिट सिस्टम (OBPS) की आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके बाद यहां पर किफायती कीमत पर फ्लैटों का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा शॉपिंग सेंटर और स्टेडियम समेत कई तरह की सुविधाएं भी इन डेवलपरों की तरफ से निर्माण किया जाएगा।
कुल 207 किमी का क्षेत्र किया शामिल
उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू इस संबंध में डीडीए के वरिष्ठ अधिकारियों व अन्य विभागों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं और पूरी प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए हैं। डीडीए ने टीओडी नीति के तहत कुल 207 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को सम्मिलित किया है। जिसमें लगभग 80 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को पहली बार इसके दायरे में लाया गया है।
किफायती आवासों का किया जाएगा निर्माण
डीडीए अधिकारियों ने कहा कि टीओडी नीति, मेट्रो गलियारों के दोनों ओर 500 मीटर और RRTS व रेलवे स्टेशनों के 500 मीटर रेडियस तक कुल 207 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। जिसका मुख्य उद्देश्य डीडीए भूमि पर योजनाबद्ध विकास और पुनर्विकास के माध्यम से किफायती आवास उपलब्ध कराना है। टीओडी नीति के तहत कड़कड़डूमा, पीरागढ़ी, द्वारका और रोहिणी सहित दिल्ली के प्रमुख मेट्रो कॉरिडोर के पास लगभग 14 लैंड पार्सल की पहचान की गई है। इस नीति के संबंध में डीडीए वेबसाइट पर जानकारी उपलब्ध है।
सिंगल-विंडो और ऑनलाइन आवेदन प्रणाली
डीडीए अधिकारियों के अनुसार डेवलपरों के लिए टीओडी नीति के तहत सिंगल-विंडो और ऑनलाइन आवेदन प्रणाली शुरू की गई है। यह पारदर्शी है और इसमें समयबद्ध तरीके से स्वीकृतियां सुनिश्चित होती हैं। इसके जरिए व्यापार करने में आसानी की सुविधा के तहत सहयोग मिलेगा।
अनधिकृत कॉलोनियों की संपत्ति को वैध नहीं बनवा रहे लोग
उधर दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने महानगर की अनधिकृत कॉलोनियों की संपत्ति को विनियमित करने के लिए अभियान चलाया है, लेकिन दो महीने बीतने के बावजूद महज पांच आवेदन आए हैं और इस अभियान की सफलता में सबसे बड़ी बाधा बनकर विनियमितीकरण शुल्क उभरा है।
अधिकारियों का कहना है कि कम आय वाले कई निवासी अपने घरों को कानूनी मान्यता दिलाने के लिए लाखों रुपए का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। उनका मानना है कि इस प्रक्रिया में देरी करने पर कोई विशेष दुष्प्रभाव नहीं होना भी एक कारण हो सकता है।
एमसीडी ने 24 अप्रैल को 'स्वागम' पोर्टल की शुरुआत उन निवासियों को अपनी मौजूदा प्रॉपर्टी को 'जैसी है, वैसी है' के आधार पर विनियमित करने की सुविधा देने के लिए की थी। इसका लाभ वे संपत्ति मालिक उठा सकते हैं जिन्हें केंद्र की 'प्रधानमंत्री अनऑथराइज़्ड कॉलोनीज़ इन दिल्ली आवास अधिकार योजना' (पीएम-उदय ) के तहत पहले ही मालिकाना हक मिल चुका है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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