Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

काम की बात: DDA ने दिल्ली में TOD प्लान पर तेज किया काम, इन इलाकों में 14 प्लॉटों की पहचान

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

डीडीए ने दिल्ली मेट्रो कॉरिडोर के साथ-साथ लगे 14 जमीन के टुकड़ों की पहचान ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) के लिए की है। इस योजना का मकसद पब्लिक ट्रांसपोर्ट हब के पास मिक्स्ड-यूज और भीड़भाड़ वाले इलाकों का विकास करना है।

DDA ने दिल्ली में TOD प्लान पर तेज किया काम, इन इलाकों में 14 प्लॉटों की पहचान

दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) पॉलिसी पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। डीडीए ने राजधानी में दिल्ली मेट्रो के अलग-अलग कॉरिडोर के साथ लगे 14 प्लॉटों की पहचान टीओडी के लिए की है। इस मामले से जुड़े अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि इन प्लॉटों की पहचान जमीन की उपलब्धता के शुरुआती आकलन के बाद की गई है। इसका मकसद पब्लिक ट्रांसपोर्ट हब के पास मिक्स्ड-यूज और अधिक आबादी वाले इलाकों में विकास को बढ़ावा देना है। अधिकारियों के मुताबिक, पहचाने गए ये सभी प्लॉट मिलाकर 300,000 वर्ग मीटर से अधिक जगह में फैले हुए हैं।

एचटी की रिपोर्ट के अनुसार, TOD साइटें मिक्स्ड-यूज वाले शहरी क्षेत्र हैं, जो सीधे बड़े पब्लिक ट्रांजिट हब के आस-पास या उनसे सटे हुए बनाए जाते हैं। इनमें मकान, ऑफिस और रिटेल शॉप शामिल होती हैं।

ये भी पढ़ें:DDA लाया नई योजना, दिल्ली में घर खरीदने का सुनहरा मौका, 25% की भारी छूट

कहां-कहां हुई जमीन की पहचान

डीडीए द्वारा पहचाने गए सबसे बड़े प्लॉटों में से एक ईस्ट दिल्ली के कड़कड़डूमा में कैलाश दीपक अस्पताल के पीछे है, जो एक तिकोना प्लॉट है। यह प्लॉट ब्लू लाइन कॉरिडोर के साथ-साथ 76,251 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। एक और जमीन ग्रीन लाइन के साथ-साथ पीरागढ़ी डिस्ट्रिक्ट सेंटर के पास है, जिसका क्षेत्रफल 124,828 वर्ग मीटर है।

डीडीए ने द्वारका में ब्लू लाइन के किनारे सेक्टर 10 और 12 में जमीन के कई टुकड़ों की पहचान की है। इनमें सेक्टर 12 में 31,100 वर्ग मीटर की एक डिस्ट्रिक्ट सेंटर साइट और 26,400 वर्ग मीटर का एक डिस्ट्रिक्ट सेंटर शामिल है।

ये भी पढ़ें:DDA ने जारी किया नया नोटिस, खाली पड़े निजी प्लॉटों के मालिकों को होगा फायदा

वहीं रोहिणी में येलो लाइन कॉरिडोर के किनारे सेक्टर 19 और 18 में दो रिहायशी ग्रुप हाउसिंग प्लॉट भी इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं। इन दोनों प्लॉटों का साइज 14,600 वर्ग मीटर और 18,500 वर्ग मीटर है। पहचाने गए अन्य प्लॉटों में झिलमिल ताहिरपुर-शाहदरा, मादीपुर, मंडावली और प्रीत विहार के प्लॉट शामिल हैं।

एलजी ने प्लॉटों की जानकारी पोर्टल पर डालने को कहा

डीडीए के चेयरमैन और दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा, “इन प्लॉटों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं, ताकि इच्छुक डेवलपर सहयोग के अवसरों की तलाश कर सकें।”

ये भी पढ़ें:नोएडा में अस्पताल-स्कूल खोलने का मौका, इन सेक्टरों में मिलेंगे प्लॉट; जानें कीमत

केंद्र ने पिछले महीने की थी टीओडी पॉलिसी की घोषणा

भाषा की रिपोर्ट के अनुसार, बीते 7 महीने अप्रैल को केंद्र सरकार ने दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन और निर्माण गतिविधियों के लिए अनुमति प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु संशोधित "जैसा है जहां है" आधारित संशोधित नियमितीकरण नीति की घोषणा की थी। नीति के तहत दिल्ली की कुल 1,731 अनधिकृत कॉलोनियों में से 1,511 कॉलोनियों में पहले से निर्मित मकानों के रजिस्ट्रेशन के लिए एक 'लेआउट प्लान' की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। इसके अलावा अब डीडीए के बजाय दिल्ली सरकार का राजस्व विभाग स्वामित्व विलेख जारी करेगा। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया था कि केंद्र सरकार ने स्वामित्व अधिकार और भवन नियमितीकरण दोनों प्रक्रियाओं को सरल बनाकर 'जैसा है जहां है' के आधार पर अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण के अलावा राजधानी के लिए टीओडी पॉलिसी भी शुरू की है।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
DDA Delhi Development Authority Delhi अन्य..
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।