दिल्ली में घर का सपना होगा साकार, DDA ला रहा है 2000 से ज्यादा नए फ्लैट
डीडीए जल्द अपनी विभिन्न योजनाओं के तहत 2000 से अधिक नए फ्लैटों की बुकिंग शुरू करेगा। इनमें सरकारी कर्मचारियों के लिए 'कर्मयोगी' और आम जनता के लिए किफायती ईडब्ल्यूएस एवं एलआईजी फ्लैट शामिल हैं।
डीडीए यानी दिल्ली विकास प्राधिकरण जल्द विभिन्न आवास योजनाओं के तहत 2000 से अधिक फ्लैटों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करेगा। इन फ्लैटों को मौजूदा योजनाओं में शामिल कर बुकिंग शुरू की जाएगी जिसमें सरकारी और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए कर्मयोगी आवास योजना और आम लोगों के लिए जनता आवास योजना के नए चरण लॉन्च होंगे। कर्मयोगी आवास योजना के अंतर्गत एलआईजी, एमआईजी व अन्य श्रेणी के फ्लैटों के लिए आवेदन मांगे जाएंगे।
इसके अलावा अन्य आवास योजनाओं में ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणी के फ्लैटों की बुकिंग शुरू होगी। इस बारे में डीडीए अधिकारियों ने बताया कि आने वाले दिनों में प्राधिकरण मौजूदा आवास योजनाओं के नए चरण लॉन्च करेगा, जिसमें कर्मयोगी आवास योजना का तीसरा चरण भी शामिल है। इसके साथ ही नागरिकों को किफायती कीमतों पर ईडब्ल्यूएस और एलआईजी फ्लैट खरीदने का मौका मिलेगा।
एक हजार से अधिक फ्लैट कर्मयोगी आवास योजना का हिस्सा
मौजूदा आवास योजनाओं जैसे कर्मयोगी और अन्य योजनाओं में 2000 से अधिक नए फ्लैट जोड़े जाएंगे जिनमें से एक हजार से अधिक फ्लैट अकेले कर्मयोगी आवास योजना का हिस्सा होंगे। इसके अतिरिक्त इस वर्ष DDA कई नई आवास योजनाएं भी शुरू करेगा जिससे लोगों को नरेला और अन्य क्षेत्रों में विभिन्न श्रेणियों के फ्लैट बुक करने का अवसर मिलेगा।
2025 में जन साधारण आवास योजना के 90 फीसदी फ्लैट बिके
दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) प्रशासन के अनुसार, बीते वित्तीय वर्ष में 11 हजार फ्लैट बिके हैं। इसमें लगभग 60 फीसदी फ्लैट ईडब्ल्यूएस व जनता श्रेणी के फ्लैट हैं। डीडीए की जन साधारण आवास योजना 2025 में 90 फीसदी फ्लैट बिक चुके हैं।
नागरिकों को किफायती दर पर उपलब्ध करा रहा आवास
डीडीए किफायती दामों पर नागरिकों को आवास प्रदान कर रहा है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में प्राधिकरण का आवास राजस्व 3,200 करोड़ रुपये से अधिक होने की उम्मीद है। साथ ही लगभग 1,100 करोड़ रुपये की अन्य लंबित प्राप्तियों के तहत वसूल होगी।
नरेला में रिस्पांस रहा अच्छा
इस संबंध में डीडीए अधिकारियों ने बताया कि नरेला में डीडीए कर्मयोगी आवास योजना और डीडीए नागरिक आवास योजना में 700 से अधिक फ्लैट बिके हैं। इन दोनों आवास योजना के तहत बुकिंग प्रक्रिया शुरू होने के बाद लोगों की अच्छी प्रतिक्रिया मिली।
नरेला शुरू की थी फ्लैटों की बुकिंग
डीडीए ने कर्मयोगी आवास योजना के तहत नरेला सेक्टर ए1 से ए4 में 936 अतिरिक्त फ्लैटों की बुकिंग शुरू की थी। इसमें मौजूदा कार्यरत व सेवानिवृत सरकारी कर्मचारियों को 25 फीसदी छूट दी गई। यह कर्मचारी इन फ्लैटों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बुक करा सकते हैं। इसमें इन कर्मचारियों को वन बीएचके, टू बीएचके व थ्री बीएचके फ्लैट उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त नागरिक आवास योजना की बुकिंग राम नवमी के दिन शुरू हुई। इसमें 1944 एलआईजी फ्लैटों की पेशकश की गई थी।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।