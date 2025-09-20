dda housing scheme booking of 1172 flats in delhi from monday DDA ने दी गुड न्यूज, दिल्ली में सोमवार से 1172 फ्लैटों की बुकिंग; क्या लास्ट डेट?, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर Newsdda housing scheme booking of 1172 flats in delhi from monday

DDA Flats Booking: दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के जनसाधारण योजना 2025 के तहत 1172 फ्लैटों की बुकिंग प्रक्रिया सोमवार से शुरू होगी। यह ईडब्ल्यूएस और जनता फ्लैट हैं। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 21 Sep 2025 12:17 AM
दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के जनसाधारण योजना की तहत फिर फ्लैटों की बुकिंग शुरू होने वाली है। बता दें कि डीडीए ने ईडब्ल्यूएस और जनता फ्लैट की बिक्री के लिए डीडीए जन साधारण आवास योजना 2025 शुरू की है। इस योजना के तहत 1172 फ्लैटों की बुकिंग प्रक्रिया सोमवार से शुरू होगी। यह ईडब्ल्यूएस और जनता फ्लैट हैं।

किस आधार पर बुकिंग?

डीडीए की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक, इन फ्लैटों की बुकिंग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगी।

क्या लास्ट डेट?

- बुकिंग शुरू: 22 सितंबर
- योजना बंद होने की तारीख: 21 दिसंबर

आम लोगों के लिए सस्ता घर

आम लोगों के लिए किफायती आवास सुनिश्चित करने की विभिन्न पहल के तहत विभिन्न इलाकों में ईडब्ल्यूएस व जनता श्रेणी के 1172 फ्लैटों की बिक्री के लिए शुरू कर रहा है। ये फ्लैट द्वारका, रोहिणी, लोकनायकपुरम, नरेला, टोडापुर समेत 7 जगहों पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

किन इलाकों में इडब्ल्यूएस फ्लैट?

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी के फ्लैट नेरला, लोकनायकपुरम, द्वारका सेक्टर 14, 19बी और मंगलापुरी में उपलब्ध होंगे।

किन इलाकों में जनता फ्लैट?

बताया जाता है कि जनता फ्लैट टोडापुर और रोहिणी में हैं।

कुछ अन्य जानकारी
- प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी
- रेडी टू मूव इन घर
- फ्री होल्ड प्रॉपर्टी
- साइट विजिट की सुविधा

क्या शर्तें?
- आवेदक की वार्षिक आमदनी 10 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- 2500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस जो रिफंड नहीं होगी।

यहां मिल सकती है जानकारी

फ्लैट के बारे में जानकारी दो जगहों ली जा सकती है। आम लोग डीडीए वेबसाइट https://dda.gov.in/ पर जाकर सूचना प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त डीडीए कॉल सेंटर नंबर 1800110332 पर भी कॉल कर सकते हैं।

(हिन्दुस्तान संवाददाता के इनपुट पर आधारित)