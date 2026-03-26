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काम की बात: 25 पर्सेंट की छूट, 18 लाख में ही DDA का फ्लैट; दिल्ली में घर खरीदने का अच्छा मौका

Mar 26, 2026 10:53 am ISTPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली में अपना घर खरीदने का सपना देख रहे लोगों के लिए DDA अच्छी खबर लेकर आया है। डीडीए ने जनता की भारी मांग पर नरेला में अपने सस्ते LIG फ्लैट्स की संख्या और बढ़ा दी है। 

25 पर्सेंट की छूट, 18 लाख में ही DDA का फ्लैट; दिल्ली में घर खरीदने का अच्छा मौका

राजधानी दिल्ली में अपना घर खरीदने का सपना देख रहे लोगों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) एक अच्छी खबर लेकर आया है। डीडीए ने अपनी 'नागरिक आवास योजना 2026' के तहत जनता की भारी मांग को देखते हुए नरेला में फ्लैट्स की संख्या और बढ़ा दी है। इस योजना के जरिये नरेला के सेक्टर जी-7 और जी-8 में कुल 1944 नए एलआईजी (LIG) फ्लैट्स को शामिल किया गया है।

सस्ते दाम और 25% की विशेष छूट

डीडीए ने LIG फ्लैट की इस योजना को आम आदमी के बजट को ध्यान में रखकर तैयार किया है। विज्ञापन के अनुसार, इन फ्लैट्स पर 25% की विशेष छूट दी जा रही है। छूट के बाद इन फ्लैट्स की शुरुआती कीमत मात्र 18.35 लाख रुपये है। यह वक्त उन लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है, जो दिल्ली में कम बजट में एक सुरक्षित और व्यवस्थित घर चाहते हैं।

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पॉकेट के अनुसार फ्लैट्स का विवरण

डीडीए ने इन फ्लैट्स को तीन अलग-अलग पॉकेट में विभाजित किया है:

पॉकेट 6 में 381 फ्लैट्स उपलब्ध हैं, जिनकी कीमत ₹18.43 लाख से शुरू है।

पॉकेट 7 में 389 फ्लैट्स हैं, इनकी कीमत भी ₹18.43 लाख तय की गई है।

पॉकेट 11 में सबसे अधिक 1174 फ्लैट्स उपलब्ध हैं, जिनकी रियायती कीमत ₹18.35 लाख है।

'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर होगी बुकिंग

इस योजना की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी बुकिंग 27 मार्च 2026 को दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। यह योजना 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर चलेगी, यानी जो पहले बुकिंग करेगा उसे प्राथमिकता दी जाएगी। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है ताकि लोग बिना किसी परेशानी के घर बैठे आवेदन कर सकें।

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योजना की खास विशेषताएं

रेडी-टू-मूव-इन: ये फ्लैट्स बनकर तैयार हैं, आवंटन के बाद आप तुरंत यहां रहने जा सकते हैं।

फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी: खरीदारों को मालिकाना हक के साथ फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी दी जा रही है।

बेहतर लोकेशन: नरेला को अब एक एजुकेशन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। साथ ही, यहां मेट्रो स्टेशन भी प्रस्तावित है, जिससे भविष्य में कनेक्टिविटी और बेहतर होगी।

सैंपल फ्लैट: यदि आप फ्लैट देखने के इच्छुक हैं तो साइट पर सैंपल फ्लैट भी उपलब्ध कराए गए हैं।

यहां करें फ्लैट की बुकिंग

डीडीए के इन एलआईजी फ्लैटों को खरीदने के इच्छुक लोग डीडीए की ऑफिशियल वेबसाइट www.dda.gov.in या https://eservices.dda.org.in पर जाकर बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा फ्लैट एवं योजना से संबंधित किसी भी तरह की पूछताछ के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800110332 पर कॉल कर सकते हैं।

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Praveen Sharma

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Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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