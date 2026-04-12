दिल्ली के महरौली में 13 अप्रैल से सात दिन ‘हेरिटेज वीक’, DDA के आयोजन में क्या-क्या खास
दिल्ली के महरौली स्थित आर्कियोलॉजी पार्क में डीडीए हेरिटेज वीक मना रहा है। सात दिनों तक चलने वाले इस खास आयोजन में फोटो कॉन्टेस्ट से लेकर कव्वाली तक कार्यक्रम किए जाएंगे।
दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) 13 अप्रैल से 18 अप्रैल तक ऐतिहासिक महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क में ‘हेरिटेज वीक’ का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य नागरिकों, विशेषकर युवा विद्यार्थियों के बीच दिल्ली की समृद्ध सांस्कृतिक एवं स्थापत्य विरासत के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस सप्ताह भर चलने वाले आयोजन में विद्यार्थियों एवं आम नागरिकों के लिए विभिन्न रोचक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिससे वे विरासत के प्रति सराहना और रचनात्मक अभिव्यक्ति में भाग ले सकें।
डीडीए ने पहली बार भारत सरकार के नागरिक सहभागिता मंच MyGov के साथ साझेदारी की है, जिसके तहत एक ऑनलाइन फोटोग्राफी प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इसमें देशभर के प्रतिभागियों को महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क के विरासत स्थलों की सुंदरता को अपने कैमरे में कैद कर MyGov पोर्टल पर साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया है।
आयोजन में क्या-क्या खास होगा
इसके अतिरिक्त, डीडीए ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के साथ मिलकर महरौली क्षेत्र में किए गए संरक्षण कार्यों पर आधारित एक प्रदर्शनी/प्रलेखन का भी आयोजन किया है। विद्यार्थियों को दिल्ली की समृद्ध विरासत से जोड़ने के उद्देश्य से 15 और 16 अप्रैल को विभिन्न छात्र-केंद्रित गतिविधियां आयोजित की जाएंगी, जिनमें हेरिटेज वॉक, संवाद प्रतियोगिता, कहानी लेखन प्रतियोगिता तथा स्केचिंग एवं चित्रकला प्रतियोगिता शामिल हैं।
17 अप्रैल को हेरिटेज वॉक
स्कूली बच्चों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए डीडीए ने शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार को पत्र लिखकर विद्यालयों से छात्रों को इन गतिविधियों में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करने का अनुरोध किया है। 17 अप्रैल को एक सार्वजनिक हेरिटेज वॉक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें नागरिक महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क के समृद्ध ऐतिहासिक परिदृश्य का अनुभव कर सकेंगे और दिल्ली की स्थापत्य विरासत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।
उद्देश्य
यह आयोजन 18 अप्रैल को, जो कि अंतरराष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल दिवस के अवसर के साथ मेल खाता है, पुरस्कार वितरण समारोह, चयनित कृतियों की प्रदर्शनी और एक कव्वाली संध्या के साथ संपन्न होगा, जो इस सप्ताह भर के कार्यक्रम का सांस्कृतिक समापन होगा।
‘हेरिटेज वीक’ के माध्यम से डीडीए का उद्देश्य नागरिकों और शहर की ऐतिहासिक धरोहरों के बीच गहरा जुड़ाव स्थापित करना है, साथ ही नई पीढ़ी को दिल्ली की अनूठी विरासत को समझने और संरक्षित करने के लिए प्रेरित करना है।
दिल्ली की समृद्ध विरासत के सरंक्षण का प्रयास
महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क में संरक्षित एवं पुनर्स्थापित धरोहर संरचनाओं का उद्घाटन अक्टूबर 2023 में किया गया था, जो दिल्ली की समृद्ध विरासत और प्राचीन गौरव के संरक्षण हेतु सरकार के प्रयासों का हिस्सा है।
महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क में बलबन का मकबरा सहित कई धरोहर संरचनाओं का संरक्षण एवं पुनरुद्धार किया गया है। इन ऐतिहासिक संरचनाओं के आसपास हरियाली और लैंडस्केपिंग विकसित की गई है। उद्यान में ऐसे दृश्य बिंदु (व्यू प्वाइंट) बनाए गए हैं, जहां से कुतुब मीनार का मनोहारी दृश्य देखा जा सकता है। इसी प्रकार, कुली खान का मकबरा का भी सूक्ष्म आंतरिक कार्यों के साथ पुनरुद्धार किया गया है। उद्यान के सभी 55 धरोहर स्थलों को आपस में मार्गों द्वारा जोड़ा गया है, जिससे सभी तक पहुंच सुनिश्चित हो सके।
इसके अतिरिक्त, मेटकाफ बोटहाउस के पास स्थित जलाशय का पुनर्जीवन किया गया है, जिसमें एरेटर फाउंटेन, कैस्केड और रोशनी की व्यवस्था की गई है। साथ ही प्रमुख धरोहर संरचनाओं को भी रोशनी से सजाया गया है। आगंतुकों के लिए पार्क में पर्याप्त सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, ताकि वे यहां आरामदायक समय व्यतीत कर सकें।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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