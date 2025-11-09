दिल्ली में आयोजित होगी 'फूलवालों की सैर', एलजी की दखल के बाद DDA ने दी मंजूरी
संक्षेप: डीडीए ने दिल्ली में 'फूल वालों की सैर' के आयोजन को मंजूरी दी है। राज निवास के अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की दखल के बाद डीडीए ने आयोजन को मंजूरी प्रदान की है।
डीडीए ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 'फूल वालों की सैर' के आयोजन को मंजूरी दी है। राज निवास के अधिकारियों ने रविवार को बताया कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की दखल के बाद डीडीए ने आयोजन को मंजूरी प्रदान की है। पिछले हफ्ते आयोजकों ने घोषणा की थी कि उन्होंने कार्यक्रम को स्थगित करने का निर्णय लिया है क्योंकि डीडीए की ओर से महरौली के आम बाग में महोत्सव के आयोजन की अनुमति नहीं मिली है।
एक अधिकारी ने बताया कि एलजी वीके सक्सेना की दखल के बाद डीडीए ने आयोजक संस्था 'अंजुमन-सैर-ए-गुल-फरोशां' को इसके मूल स्थल पर पारंपरिक उत्सव आयोजित करने की मंजूरी प्रदान की। आयोजकों को मंजूरी से अवगत करा दिया गया है। बताया जाता है कि डीडीए से अनुमति नहीं मिलने के कारण महोत्सव को रद्द होने की खबरें आने के बाद वीके सक्सेना ने जांच के आदेश दिए थे।
अधिकारी ने आगे कहा कि पता चला है कि डीडीए की अनुमति में देरी पर्यावरण विभाग के 28 नवंबर 2023 के निर्देश के कारण हुई। इसमें क्षेत्र में ऐसे उत्सव के आयोजन पर रोक लगा दी गई थी। डीडीए 2023 तक नियमित रूप से महोत्सव के लिए अनुमति देता रहा है। यहां तक कि डीडीए ने AAP सरकार के आदेशों के बावजूद 2024 में आयोजन में भी मदद की थी।
अधिकारियों ने बताया कि आयोजन की सशर्त अनुमति दी गई है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि महोत्सव के दौरान पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे। हालांकि, अब इस महोत्सव को अगले साल फरवरी-मार्च में आयोजित करने की बात कही जा रही है।