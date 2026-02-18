Hindustan Hindi News
फ्लैट खरीदारों को डीडीए का बड़ा गिफ्ट; 5000 फ्लैटों के लिए नहीं लगेगा पार्किंग शुल्क

Feb 18, 2026 09:04 pm IST
डीडीए ने अपनी मौजूदा और भविष्य की आवासीय योजनाओं में अतिरिक्त पार्किंग शुल्क खत्म कर दिया है। इससे लगभग 5,000 फ्लैटों पर बड़ी राहत की उम्मीद है। रियल एस्टेट के विशेषज्ञों ने इस फैसले को महत्वपूर्ण कदम बताया है।

डीडीए ने अपनी विभिन्न मौजूदा आवासीय योजनाओं में अतिरिक्त पार्किंग शुल्क को समाप्त कर दिया है। इसके अलावा डीडीए की सभी भविष्य में आने वाली आवासी योजना में भी पार्किंग शुल्क नहीं लगेगा। डीडीए की आवासीय विभाग ने इस संबंध में फैसला लिया है। इस संबंध में डीडीए ने आदेश जारी कर नागरिकों को सूचना देते हुए अवगत किया है। इसका सीधा असर डीडीए की मौजूदा आवासीय योजना में विभिन्न श्रेणी के शामिल 5000 से अधिक फ्लैटों पर पड़ेगा। इसे मद्देनजर इन सभी फ्लैटों में अतिरिक्त पार्किंग लागत को फ्लैटों के निर्माण और आवासीय परिसर के कुल क्षेत्र की लागत में शामिल नहीं किया जाएगा। इससे फ्लैटों की कीमतों में भी कमी आने की उम्मीद है।

किस आधार पर राहत

डीडीए अधिकारियों ने बताया कि डीडीए ने पार्किंग के निर्माण की कुल लागत को फ्लैटों के प्लिंथ एरिया रेट (पीएआर) की गणना की है। इस आधार पर फ्लैटों के आवासीय क्षेत्र के निर्माण की कुल लागत में इस पार्किंग के निर्माण की लागत को शामिल कर दिया गया है। इससे फ्लैटों के लिए अतिरिक्त पार्किंग शुल्क लेने की व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त कर दी गई है।

अतिरिक्त पार्किंग शुल्क देने से राहत

यह फैसला इसलिए लिया गया है कि फ्लैट खरीदारों को प्रत्येक आवासीय योजना में प्रति वर्ष के अनुसार अतिरिक्त रखरखाव शुल्क देना है। इसके तहत उन पर अब अतिरिक्त पार्किंग शुल्क देने से राहत मिलेगी।

फ्लैटों की कीमतों में आकमी की संभावना

रियल एस्टेट के विशेषज्ञों ने डीडीए के इस फैसले को फ्लैट खरीदारों और रियल एस्टेट के लिहाज से महत्वपूर्ण कदम बताया है। विशेषज्ञों ने कहा कि इस तरह के फैसले से डीडीए के विभिन्न आवासीय योजना के कई श्रेणी के फ्लैटों में छह लाख रुपये से लेकर बारह लाख रुपये तक की कमी आने की संभावना है। उच्च श्रेणी के फ्लैटों पर फ्लैट खरीदारों को बेहतर विकल्प और रियायत मिलने की संभावना है।

इन आवासीय योजना पर लागू होगा

अधिकारियों ने बताया कि अभी मौजूदा समय में डीडीए की कई आवासीय योजना चल रही हैं। इनमें सैकड़ों फ्लैटों के लिए बुकिंग व पंजीकरण प्रक्रिया जारी है। इसमें डीडीए की कर्मयोगी आवास योजना 2025 (पहले आओ पहले पाओ के आधार पर), डीडीए टावरिंग हाइट्स कड़कड़डूमा हाउसिंग स्कीम 2025 (ई-नीलामी), डीडीए नागरिक आवास योजना 2026 (पहले आओ पहले पाओ के आधार पर), डीडीए टावरिंग हाइट्स कड़कड़डूमा हाउसिंग स्कीम 2026 (पहले आओ पहले पाओ) के आधार पर) की आवासीय योजना शामिल हैं। जिनमें अतिरिक्त पार्किंग शुल्क नहीं लगेगा।

Krishna Bihari Singh

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

