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DDA की सौगात; 'लंदन आई' की तर्ज पर बनेगी 'दिल्ली आई', रोहिणी में एम्यूजमेंट पार्क

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, राहुल मानव, नई दिल्ली
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दिल्ली में लंदन आई की तर्ज पर ‘दिल्ली आई’ व्हील और रोहिणी में एक बड़ा एम्यूजमेंट पार्क बनाया जाएगा। माना जा रहा है कि ये परियोजनाएं दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा देंगी। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

DDA की सौगात; 'लंदन आई' की तर्ज पर बनेगी 'दिल्ली आई', रोहिणी में एम्यूजमेंट पार्क

दिल्ली में 'लंदन आई' और 'ऐन दुबई' की तर्ज पर एक बड़ी व्हील का निर्माण होगा। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा मयूर विहार डिस्ट्रिक्ट सेंटर में 3.84 एकड़ की खाली भूमि पर लगभग 35 मीटर ऊंची 'दिल्ली आई' का निर्माण होगा। इसके अलावा रोहिणी सेक्टर-35 में 54.7 एकड़ में एम्यूजमेंट पार्क का निर्माण होगा। डीडीए प्रशासन ने मंगलवार को इन दोनों बड़ी परियोजनाओं के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आमंत्रित कर दिए हैं।

इससे पूर्व में इस साल 4 फरवरी को दिल्ली के तत्कालीन उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने डीडीए की बैठक में इन परियोजनाओं को स्वीकृति दी थी। अब इन प्रोजेक्ट के निर्माण की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस तिथि तक आवेदन जमा करने होंगेमयूर विहार डिस्ट्रिक्ट सेंटर में दिल्ली आई और रोहिणी सेक्टर-34 में एम्यूजमेंट पार्क के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए 9 जुलाई तक चर्चा व परामर्श कर सकते हैं।

इसके लिए हितधारक अपनी प्रतिक्रिया 10 जुलाई को शाम 5 बजे तक जमा कर सकते हैं । 17 जुलाई तक लोग इस संबंध में अपनी प्रतिक्रिया डीडीए के समक्ष भेज सकते हैं। ईओआई के आवेदन की अंतिम तिथि 28 जुलाई शाम 5 बजे तक तय की गई है।

निजी कंपनियों को 55 साल का लाइसेंस एग्रीमेंट

इन प्रोजेक्ट को निजी कंपनी एवं कंपनियों को ईओआई प्रक्रिया के तहत जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इस निजी कंपनियों को 55 साल के लाइसेंस एग्रीमेंट के तहत इन परियोजनाओं विकसित और संचालित करना होगा। इसमें निर्माण का समय भी शामिल किया गया है।

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कई मीटर ऊंचाई से दिल्ली आई से नजारा दिखेगा

अधिकारियों के अनुसार दिल्ली आई, डीडीए प्रशासन की महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है। इसमें कई मीटर ऊंचाई से दिल्ली के नागरिक और पर्यटक शानदार नजारा देख सकेंगे। यह दिल्ली के पर्यटन को भी आगे बढ़ाने में सहयोग देगा। योजना है कि इसमें नागरिकों को किफायती दामों में यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

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एम्यूजमेंट पार्क में कई सुविधाएं विकसित होगी

अधिकारियों ने बताया कि उत्तर पश्चिमी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर-34 में तैयार होने वाले एम्यूजमेंट पार्क में कई सुविधाएं मिलेंगी। इस पार्क में दिल्ली के लोगों के लिए एक शानदार वाटर पार्क भी बनाने की योजना है। इसमें कई तरह के बड़े झूले जैसी मनोरंजक गतिविधियों को भी विकसित किया जाएगा।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

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