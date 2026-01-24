Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdda flats online booking in delhi will begin on 28 january
दिल्ली में DDA के 1712 फ्लैटों की बुकिंग इस डेट से होगी शुरू, मिलेगी 25 फीसदी तक की छूट

दिल्ली में DDA के 1712 फ्लैटों की बुकिंग इस डेट से होगी शुरू, मिलेगी 25 फीसदी तक की छूट

संक्षेप:

डीडीए ने नागरिक आवास योजना 2026 के तहत कुल 1712 फ्लैटों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू किए हैं। इसमें खरीददारों को सभी श्रेणी के फ्लैटों पर 25 फीसदी तक की छूट मिलेगी। फ्लैटों की बुकिंग 28 जनवरी से शुरू किए जाने की संभावना है। 

Jan 24, 2026 10:22 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने नागरिक आवास योजना 2026 के तहत 1712 फ्लैटों के लिए शनिवार से पंजीकरण शुरू कर दिए हैं। इस योजना की खास बात यह है कि सभी श्रेणियों के फ्लैटों पर 25 फीसदी की भारी छूट दी जा रही है और इनकी बुकिंग 28 जनवरी से शुरू होगी। नरेला और सिरसपुर में स्थित इन फ्लैटों के लिए डीडीए की वेबसाइट पर आवेदन किया जा सकता है। इसके साथ ही प्रीमियम आवास योजना के तहत 582 फ्लैटों और गैरेज की ई-नीलामी होगी जिसके लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 13 फरवरी है और नीलामी प्रक्रिया 23 फरवरी से आयोजित की जाएगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन, 28 से बुकिंग

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने नागरिक आवास योजना 2026 के तहत 1712 फ्लैटों का पंजीकरण शनिवार से शुरू कर दिया है। इस योजना में सभी श्रेणी के फ्लैटों की खरीद पर 25 फीसदी तक की छूट दी जाएगी। इन फ्लैटों की बुकिंग 28 जनवरी से शुरू होगी।

ऑनलाइन होगी बुकिंग

योजना में नरेला के 298 एचआईजी, 459 एमआईजी, 481 एलआईजी और 63 ईडब्ल्यूएस फ्लैट शामिल हैं। इसके अलावा सिरसपुर के 411 एलआईजी फ्लैटों को भी इसमें रखा गया है। अधिकारियों के अनुसार, नागरिक इन फ्लैटों की बुकिंग डीडीए की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में बारिश के बाद सर्द हवाओं का सितम; इस दिन फिर बरसेंगे बदरा
ये भी पढ़ें:दिल्ली में मुनक नहर को मिलेगी नई पहचान; बनेंगे छठ घाट और दोनों किनारों पर रोड
ये भी पढ़ें:लाल किला हमले में मौत की सजा पाए आतंकी की अर्जी सुनेगा SC, दिल्ली सरकार को नोटिस

ऑनलाइन ई-नीलामी की जाएगी

डीडीए प्रीमियम आवास योजना 2026 के तहत 582 फ्लैटों और गैरेज के लिए ऑनलाइन ई-नीलामी की जाएगी। इस योजना में एचआईजी, एमआईजी, एलआईजी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के फ्लैट शामिल हैं। इनके लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 13 फरवरी तय की गई है। इच्छुक खरीदार इसी तारीख तक अपनी बयाना राशि जमा कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ई-नीलामी 23 फरवरी से शुरू होगी।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News Delhi News Today Delhi News In Hindi
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।