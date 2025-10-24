Hindustan Hindi News
दिल्ली में घर का सपना करें साकार; इस डेट से DDA के 1537 फ्लैटों की बुकिंग, कितनी कीमत?

संक्षेप: डीडीए ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जन साधारण आवास योजना 2025 के दूसरे चरण को लॉन्च कर दिया है। डीडीए ने इसमें 1537 एलआईजी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के फ्लैट शामिल किए हैं। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Fri, 24 Oct 2025 09:00 PMKrishna Bihari Singh हिन्दुस्तान, राहुल मानव, नई दिल्ली
दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने जन साधारण आवास योजना 2025 के दूसरे चरण को लॉन्च कर दिया है। इसके तहत डीडीए प्रशासन ने इस आवास योजना से अतिरिक्त 1537 एलआईजी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के फ्लैट शामिल किए हैं। इससे पहले डीडीए ने इसी आवास योजना के तहत 22 सितंबर से 1167 ईडब्ल्यूएस और जनता श्रेणी के फ्लैटों की बुकिंग शुरू की थी।

7 नवंबर दोपहर 12 बजे से शुरू होगी बुकिंग

इन फ्लैटों के लिए बुकिंग प्रक्रिया सात नवंबर दोपहर 12 बजे से शुरू हो रही है। अधिकारियों के अनुसार डीडीए वेबसाइट https://eservices.dda.org.in पर इन फ्लैटों की बुकिंग कर सकेंगे।

यहां उपलब्ध होंगे प्लैट

इस आवास योजना में शिवाजी मार्ग मोती नगर, रामगढ़ कॉलोनी जहांगुरपी मेट्रो स्टेशन के पास, रोहिणी सेक्टर-34 व 35 यूईआर-2 के पास और नरेला के सेक्टर-जी6 व जी7 पॉकेट 11 पर यह एलआईजी और ईडब्ल्यूएस फ्लैट उपलब्ध होंगे।

इतनी रकम में होगी बुकिंग

अधिकारियों ने बताया कि डीडीए पोर्टल पर फ्लैटों के लिए 2500 रुपये पंजीकरण शुल्क देकर पंजीकरण कर सकते हैं। इसके बाद फ्लैट खरीदार एलआईजी फ्लैट को एक लाख रुपये जमा करके बुक कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस फ्लैट को 50 हजार रुपये जमा करके बुक कर सकते हैं।

इन इलाकों में मिल रही छूट

नरेला में ईडब्ल्यूएस के फ्लैटों पर और रामगढ़ कॉलोनी में एलआईजी फ्लैटों पर 15 फीसदी छूट दी जा रही है।

इतनी है फ्लैटों की कीमत

अधिकारियों के अनुसार, जन साधारण आवास योजना के तहत नरेला के जी6 व जी7 सेक्टर में 1120 ईडब्ल्यूएस फ्लैटों की कीमत 11.8 लाख रुपये से 11.9 लाख रुपये है। रोहिणी सेक्टर-34 और 35 में 308 एलआईजी फ्लैटों की कीमत प्रति फ्लैट 14 लाख रुपये से 14.2 लाख रुपये है। जबकि रामगढ़ कॉलोनी में 73 एलआईजी फ्लैटों की कीमत प्रति फ्लैट 13.1 से 14.5 लाख रुपये है। शिवाजी मार्ग मोती नगर में 36 ईडब्ल्यूएस फ्लैटों की प्रति फ्लैट कीमत 25.2 लाख रुपये से 32.7 लाख रुपये है।

जन साधारण आवास योजनाएं कीं लॉन्च

अधिकारियों ने बताया कि डीडीए, समाज के सभी वर्गों को आवास उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार आवासीय योजनाओं को लॉन्च कर रहा है। इसी दिशा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के लिए जन साधारण आवास योजना को लॉन्च किया गया है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
