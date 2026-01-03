DDA टावरिंग हाइटिस आवासीय योजना में 741 फ्लैट लॉन्च, कब से बुकिंग और रजिस्ट्रेशन?
दिल्ली में डीडीए की टावरिंग हाइट्स ईस्ट दिल्ली हब, कड़कड़डूमा हाउसिंग स्कीम लॉन्च कर दी गई है। अब लोगों को बुकिंग के आधार पर फ्लैट उपलब्ध होंगे। कब से होगा रजिस्ट्रेशन और कब से होगी बुकिंग? जानें…
दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की टावरिंग हाइट्स ईस्ट दिल्ली हब, कड़कड़डूमा हाउसिंग स्कीम 2026 को शनिवार को लॉन्च कर दिया गया है। इस आवासीय योजना में टू बीएचके फ्लैट पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लोगों को बुकिंग के आधार पर उपलब्ध होंगे। योजना के लिए पंजीकरण 8 जनवरी से शुरू होगा और बुकिंग 23 जनवरी से की जा सकेगी। पंजीकरण शुल्क 2500 रुपये है जबकि फ्लैट बुक करने के लिए 4 लाख रुपये जमा करने होंगे। इस योजना में आम जनता के साथ सरकारी कर्मचारियों के लिए भी विशेष मौका है।
इस आधार पर रजिस्ट्रेशन और बुकिंग
इस आवासीय योजना के तहत डीडीए प्रशासन द्वारा 741 फ्लैटों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर पंजीकरण और बुकिंग प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके लिए वन टाइम पंजीकरण शुल्क 2500 रुपये में कर सकते हैं। जबकि प्रत्येक फ्लैट की बुकिंग के लिए चार लाख रुपये में फ्लैट खरीदार कर सकेंगे। इसमें रिटेल श्रेणी में एक से अधिक फ्लैटों की बुकिंग करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है।
कब से पंजीकरण और बुकिंग?
इस आवासीय योजना के पंजीकरण 8 जनवरी को शुरू होंगे। लोगों को आवासीय योजना का ब्रॉशर भी उपलब्ध होगा। फ्लैटों की बुकिंग प्रक्रिया 23 जनवरी से शुरू होगी और आवासीय योजना का समापन 31 मार्च को होगा।
सरकारी कर्मचारियों के लिए भी अवसर
अधिकारियों ने बताया कि फ्लैट खरीदारों में सरकारी कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है। इसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए ब्लक फ्लैटों के आवंटन के लिए टावरिंग हाइट्स में एक टॉवर में 107 फ्लैट उपलब्ध हैं। इसमें पीरपांजल, विंध्या, शिवालिक और सतपुरा जैसे टॉवरों को शामिल किया गया है। इसमें एक आवेदक अपने आवश्यकता के अनुसार दस फ्लैटों को बुक कर सकते हैं। ब्लक आवंटन में केंद्रीय, राज्य सरकार व विभाग, केंद्रीय व राज्य सरकार के विश्वविद्यालय व संस्थान व पीएसयू और अन्य स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को शामिल किया गया है।