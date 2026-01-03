Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdda flats in delhi know booking about towering heights residential scheme
DDA टावरिंग हाइटिस आवासीय योजना में 741 फ्लैट लॉन्च, कब से बुकिंग और रजिस्ट्रेशन?

DDA टावरिंग हाइटिस आवासीय योजना में 741 फ्लैट लॉन्च, कब से बुकिंग और रजिस्ट्रेशन?

संक्षेप:

दिल्ली में डीडीए की टावरिंग हाइट्स ईस्ट दिल्ली हब, कड़कड़डूमा हाउसिंग स्कीम लॉन्च कर दी गई है। अब लोगों को बुकिंग के आधार पर फ्लैट उपलब्ध होंगे। कब से होगा रजिस्ट्रेशन और कब से होगी बुकिंग? जानें…

Jan 03, 2026 07:23 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, राहुल मानव, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की टावरिंग हाइट्स ईस्ट दिल्ली हब, कड़कड़डूमा हाउसिंग स्कीम 2026 को शनिवार को लॉन्च कर दिया गया है। इस आवासीय योजना में टू बीएचके फ्लैट पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लोगों को बुकिंग के आधार पर उपलब्ध होंगे। योजना के लिए पंजीकरण 8 जनवरी से शुरू होगा और बुकिंग 23 जनवरी से की जा सकेगी। पंजीकरण शुल्क 2500 रुपये है जबकि फ्लैट बुक करने के लिए 4 लाख रुपये जमा करने होंगे। इस योजना में आम जनता के साथ सरकारी कर्मचारियों के लिए भी विशेष मौका है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इस आधार पर रजिस्ट्रेशन और बुकिंग

इस आवासीय योजना के तहत डीडीए प्रशासन द्वारा 741 फ्लैटों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर पंजीकरण और बुकिंग प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके लिए वन टाइम पंजीकरण शुल्क 2500 रुपये में कर सकते हैं। जबकि प्रत्येक फ्लैट की बुकिंग के लिए चार लाख रुपये में फ्लैट खरीदार कर सकेंगे। इसमें रिटेल श्रेणी में एक से अधिक फ्लैटों की बुकिंग करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है।

कब से पंजीकरण और बुकिंग?

इस आवासीय योजना के पंजीकरण 8 जनवरी को शुरू होंगे। लोगों को आवासीय योजना का ब्रॉशर भी उपलब्ध होगा। फ्लैटों की बुकिंग प्रक्रिया 23 जनवरी से शुरू होगी और आवासीय योजना का समापन 31 मार्च को होगा।

ये भी पढ़ें:उमर खालिद और शरजील को क्या मिलेगी जमानत? आ गई 'सुप्रीम' फैसले की तारीख
ये भी पढ़ें:दिल्ली में कल कोहरा बरपाएगा कहर; येलो अलर्ट, इसके बाद निकलेगी धूप या छाएगी धुंध
ये भी पढ़ें:ग्रेटर नोएडा में बनेंगे 30 सामुदायिक केंद्र, किन इलाकों में हो रहा निर्माण?

सरकारी कर्मचारियों के लिए भी अवसर

अधिकारियों ने बताया कि फ्लैट खरीदारों में सरकारी कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है। इसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए ब्लक फ्लैटों के आवंटन के लिए टावरिंग हाइट्स में एक टॉवर में 107 फ्लैट उपलब्ध हैं। इसमें पीरपांजल, विंध्या, शिवालिक और सतपुरा जैसे टॉवरों को शामिल किया गया है। इसमें एक आवेदक अपने आवश्यकता के अनुसार दस फ्लैटों को बुक कर सकते हैं। ब्लक आवंटन में केंद्रीय, राज्य सरकार व विभाग, केंद्रीय व राज्य सरकार के विश्वविद्यालय व संस्थान व पीएसयू और अन्य स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को शामिल किया गया है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।