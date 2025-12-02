DDA की ई-नीलामी में लगी बोली की बारिश, 629 करोड़ के प्लॉट बिके 1494 करोड़ में

संक्षेप: इसमें विभिन्न श्रेणियों के 81 प्लॉटों की ई-नीलामी से प्रक्रिया 21 से 27 नवंबर के दौरान हुई। इसमें ई-नीलामी के 20वें दौर में डीडीए को इन प्लॉटों के 629.19 करोड़ रुपये के आरक्षित रकम के मुकाबले डीडीए को 1494.67 करोड़ रुपये प्राप्त हुए।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की तरफ से विभिन्न स्थानों पर कई प्लॉटों की ई-नीलामी की गई है। इसमें विभिन्न श्रेणियों के 81 प्लॉटों की ई-नीलामी से प्रक्रिया 21 से 27 नवंबर के दौरान हुई। इसमें ई-नीलामी के 20वें दौर में डीडीए को इन प्लॉटों के 629.19 करोड़ रुपये के आरक्षित रकम के मुकाबले डीडीए को 1494.67 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने प्लॉटों की ई-नीलामी परियोजना को स्वीकृति दी थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अधिकारियों ने बताया कि इसमें औद्योगिक, व्यवसायिक और ग्रुप हाउसिंग प्लॉट को जबरदस्त सफलता मिली। इंस्टीट्यूशनल और रेजिडेंशियल प्लॉट्स को भी जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। इसमें विभिन्न स्थानों पर कई श्रेणियों के प्लॉट को खरीदने के लिए खरीदारों ने हिस्सा लिया। इसमें आवासीय, औद्योगिक और व्यावसायिक प्लॉट को खरीदार ई-नीलामी के जरिए बोली लगाकर खरीदा। इसमें रोहिणी और राजेंद्र नगर में 17 आवासीय प्लॉट हैं।