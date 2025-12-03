Hindustan Hindi News
दिल्ली में बनेगा पहला लग्जरी डेस्टिनेशन, एक ही जगह होगा मॉल,ऑफिस और रिहायशी कॉम्प्लेक्स

संक्षेप:

DDA द्वारका सेक्टर-22 में 10.43 एकड़ के एक बड़े प्लॉट की ई-ऑक्शन करने जा रहा है, जहाँ पहली बार एक ही परियोजना में लग्जरी मॉल, कॉर्पोरेट ऑफिस और प्रीमियम रिहायशी सुविधाओं को एक साथ विकसित किया जाएगा।

Wed, 3 Dec 2025 11:37 AM
दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA) द्वारका के सेक्टर-22 में 10.43 एकड़ के बड़े प्लॉट की ई-ऑक्शन करने जा रही है। इस प्लॉट पर पहली बार एक ही परियोजना में लग्जरी मॉल, कॉर्पोरेट ऑफिस और प्रीमियम रिहायशी सुविधाएं एक साथ विकसित होंगी।

पहली बार तीनों सुविधाएं एक ही जगह

DDA के अधिकारियों के अनुसार, यह पहला मौका है जब एक ही प्लॉट पर कमर्शियल, ऑफिस और रेजिडेंशियल तीनों तरह के उपयोग की अनुमति दी गई है। चुना गया डेवलपर 55 साल की लाइसेंस अवधि के लिए परियोजना को डिजाइन, फाइनेंस, निर्माण, संचालन और रखरखाव करेगा। 55 साल बाद पूरा कॉम्प्लेक्स DDA को वापस करना होगा।

बोली और समय-सीमा

प्लॉट का न्यूनतम रिज़र्व प्राइस 25 करोड़ रुपये रखा गया है, लेकिन अधिकारियों को उम्मीद है कि बोली इससे कहीं ज्यादा जाएगी। आवेदन की प्रक्रिया मंगलवार को बंद हो चुकी है और इस महीने ही ई-ऑक्शन कराने की योजना है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कई बड़े डेवलपर्स ने गहरी रुचि दिखाई है।

क्या-क्या बनेगा?

  • कुल फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) का कम से कम 50% हिस्सा हाई-एंड मॉल और ऑफिस स्पेस के लिए।
  • 30% हिस्सा सर्विस्ड अपार्टमेंट्स या लग्जरी गेस्ट हाउस जैसे रिहायशी उपयोग के लिए।
  • कम से कम 10% हिस्सा मेडिकल सेंटर, ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट जैसी पब्लिक सुविधाओं के लिए।
  • अधिकतम FAR 300 और ग्राउंड कवरेज 50% तक परमिट है, यानी ऊंची इमारतों वाला घना विकास होगा।

यह प्लॉट द्वारका के ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) जोन में आता है, जहाँ मेट्रो और सड़क कनेक्टिविटी तेजी से बढ़ रही है।

कब तक तैयार होगा?

प्लॉट अलॉट होने के बाद 3 से 4 साल में पूरी परियोजना तैयार हो जाएगी। DDA अब सिर्फ जमीन बेचने की बजाय आधुनिक आर्थिक केंद्र बनाने पर ध्यान दे रही है। एक अधिकारी ने कहा, 'इससे दिल्ली का कमर्शियल क्षेत्र बढ़ेगा और लोगों को घर के पास ही रोजगार भी मिलेगा।'

पहले भी मिली बड़ी सफलता

इस साल अगस्त में नेहरू प्लेस में 5-सितारा होटल का प्लॉट अलॉट किया गया था, जिससे 55 साल में करीब 10,000 करोड़ रुपये की आय होने का अनुमान है। जल्द ही और होटल, हॉस्पिटल तथा कमर्शियल सेंटर्स भी लंबी अवधि के लिए निजी डेवलपर्स को सौंपे जाएंगे।

