गुड न्यूज! DDA के प्लॉटों को खरीदने का मौका, इस तारीख से होगी ई-नीलामी

संक्षेप: दिल्ली विकास प्राधिकरण 27 अक्तूबर से 17 नवंबर तक विभिन्न स्थानों पर 100 से अधिक आवासीय, औद्योगिक और व्यावसायिक प्लॉटों की ई-नीलामी के लिए पंजीकरण शुरू कर रहा है, जिसकी बोली 20 और 21 नवंबर को लगेगी।

Thu, 23 Oct 2025 05:39 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली विकास प्राधिकरण की तरफ से विभिन्न स्थानों पर लगभग 100 प्लॉटों की ई-नीलामी के पंजीकरण 27 अक्तूबर से शुरू होंगे। इसमें विभिन्न स्थानों पर कई श्रेणियों के प्लॉट खरीदारों के लिए उपलब्ध होंगे।

इसमें आवासीय, औद्योगिक और व्यावसायिक प्लॉट को खरीदार ई-नीलामी के जरिए बोली लगाकर खरीद सकेंगे। इसमें रोहिणी और राजेंद्र नगर में 17 आवासीय प्लॉट हैं। इसके अतिरिक्त रोहिणी में 11 संस्थागत प्लॉट (धार्मिक उपयोग सहित), पीतमपुरा में 18 व्यावसायिक प्लॉट हैं। कीर्ति नगर, मंगोलपुरी और ओखला में 44 औद्योगिक प्लॉट, यमुना विहार में एक सीएनजी स्टेशन प्लॉट और द्वारका जैसे क्षेत्रों में दो समूह आवासीय प्लॉट शामिल हैं।

इन तिथियों तक होंगे पंजीकरण: डीडीए अधिकारियों ने बताया कि सभी प्लॉट दिल्ली के प्रमुख स्थानों पर मौजूद हैं। प्लॉटों को खरीदने के इच्छुक नागरिक, व्यापारी और अन्य के लिए डीडीए वेबसाइट पर पंजीकरण 27 अक्तूबर से 17 नवंबर तक होगा। इस दौरान इन प्लॉटों की ई-नीलामी में हिस्सा लेने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करने वाले लोग बयाना राशि (ईएमडी) भी जमा करा सकते हैं। आवेदकों की सहायता के लिए डीडीए के आईएनए स्थित कार्यालय में हेल्प डेस्क भी स्थापित किए गए हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण की है योजना

अधिकारियों ने बताया कि आवासीय और समूह प्लॉटों की ऑनलाइन ई-नीलामी की बोली 20 नवंबर से शुरू होगी। जबकि औद्योगिक, सीएनजी व व्यावसायिक प्लॉटों की ई-नीलामी की बोली 21 नवंबर से शुरू होगी पंजीकरण के बाद लोग इस ई-नीलामी में भाग ले सकते हैं। इसमें लोग अपनी जरूरत के मुताबिक कैटेगरी में पंजीकरण करा सकते हैं। यह योजना डीडीए की है।

