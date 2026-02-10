Hindustan Hindi News
दिल्ली में संपत्ति के फ्रीहोल्ड की ऑनलाइन प्रक्रिया बंद, लोग परेशान

संक्षेप:

दिल्ली में नागरिक अपने फ्लैट, प्लॉट या अन्य संपत्तियों को लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड नहीं करवा पा रहे हैं। डीडीए की ऑनलाइन प्रक्रिया अभी पूरी तरह बंद है। प्रॉपर्टी डीलरों के अनुसार इस वजह से लोग काफी परेशान हो रहे हैं। 

Feb 10, 2026 09:14 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, राहुल मानव, नई दिल्ली
दिल्ली में फ्लैट, प्लॉट या अन्य संपत्तियों को लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड नागरिक नहीं करवा पा रहे हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की अभी ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी तरीके से बंद है। दिल्ली के प्रॉपर्टी डीलरों के अनुसार फ्रीहोल्ड की ऑनलाइन प्रक्रिया बंद होने से दिल्ली के विभिन्न नागरिक परेशान हो रहे हैं। दिल्ली के एक प्रॉपर्टी डीलर ने बताया कि हर दिन काफी लोग ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तब उन्हें जानकारी मिल रही है कि यह प्रक्रिया पूरी तरीके से बंद है। यह प्रक्रिया डेढ़ से दो महीने से बंद पड़ी है।

बढ़ सकता है कन्वर्जन जार्ज

दिल्ली के प्रॉपर्टी डीलरों ने संभावना जताई है कि डीडीए प्रशासन लीजहोल्ड संपत्तियों को फ्रीहोल्ड संपत्तियों में परिवर्तन करने के लिए कन्वर्जन चार्ज को बढ़ा सकता है। यदि किसी संपत्ति का कन्वर्जन चार्ज अभी 88,700 रुपये है। तब वह दो से तीन गुना तक हो सकता है।

यह है कारण

प्रॉपर्टी डीलरों ने फ्रीहोल्ड प्रक्रिया के बंद होने के पीछे कारण बताया है कि दिल्ली सरकार की तरफ से राजधानी में सर्कल रेट को बढ़ाने का फैसला लिया गया था। हालांकि, इस फैसले के संबंध में कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। डीडीए द्वारा दिल्ली सरकार के नए सर्कल रेट को अपनाने का निर्णय लिया है। इन कारणों से डीडीए ने फ्रीहोल्ड की ऑनलाइन प्रक्रिया को बंद कर दिया है।

मंत्रालय के साथ बैठक कर उचित फैसला लेंगे

इस संबंध में डीडीए अधिकारियों ने बताया कि हमारी कोशिश है कि नागरिकों को एक समान संपत्ति को फ्रीहोल्ड कराने के लिए कन्वर्जन चार्ज का भुगतान करने की सुविधा प्रदान हो। इस मामले को लेकर आगामी दिनों में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। जिसमें कोई निर्णय लिया जा सकता है।

फ्रीहोल्ड कराना है महत्वपूर्ण

प्रॉपर्टी डीलर ने बताया कि संपत्ति को फ्रीहोल्ड कराना महत्वपूर्ण है। संपत्ति के फ्रीहोल्ड कराने के बिना संपत्ति बेचना व उस पर बैंक से लोन लेना कठिन हो जाता है। इसके अतिरिक्त निर्धारित समय अवधि पर संपत्ति को फ्रीहोल्ड कराने के लिए कन्वर्जन शुल्क न कराने पर हर साल पेनल्टी भी बढ़ती है। अब इन सब कारणों से कन्वर्जन चार्ज बढ़ने की आशंका से लोग अपनी ही संपत्ति को लेकर उलझन में हैं।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

