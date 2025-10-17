दिल्ली की सबसे ऊंची बिल्डिंग बन गई, 48 मंजिल की इमारत में 1000 से ज्यादा 2BHK फ्लैट; क्या कीमत

Hindustan Hindi News
DDA Delhi towring heights is ready know the price and booking process of flats
संक्षेप: दिल्ली की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुकी है। डीडीए की दिल्ली टावरिंग हाइट्स नाम की इस बिल्डिंग में कुल 1026 प्रीमियम 2 बीएचके फ्लैट हैं। इन फ्लैटों को ई-नीलामी के जरिए बोली लगाकर खरीदा जा सकता है। आइए जानते हैं इन फ्लैटों की कीमत और इनकी नीलामी प्रक्रिया के बारे में।

Fri, 17 Oct 2025 08:49 PM
अब दिल्ली टावरिंग हाइट्स राजधानी की सबसे ऊंची इमारत कहलाएगी। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने शुक्रवार को डीडीए टावरिंग हाइट्स - नई प्रीमियम आवासीय योजना लॉन्च कर दी है। इस आवासीय योजना के तहत 1026 प्रीमियम 2 बीएचके फ्लैटों को खरीदार ई-नीलामी के जरिए बोली लगाकर खरीद सकेंगे।

डीडीए प्रशासन के अनुसार डीडीए टावरिंग हाइट्स 30 हेक्यटेयर (लगभग 74 एकड़) में पूर्वी दिल्ली के कड़कड़डूमा में ईस्ट दिल्ली हब को विकसित किया गया है। इसमें अर्बन सेंटर, इंटीग्रेटेड आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्र को बनाया गया है। इसमें 155 मीटर ऊंचाई की 48 मंजिला इमारत को तैयार किया गया है। यह दिल्ली की सबसे ऊंची इमारत है। इससे पहले दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के मुख्यालय सिविक सेंटर की ऊंचाई 112 मीटर है।

इतनी होगी फ्लैटों की कीमत

अधिकारियों ने बताया कि डीडीए टावरिंग हाइट्स पहली ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) परियोजना है। पूर्वी दिल्ली के कड़कड़डूमा में ईस्ट दिल्ली हब के तहत इसे विकसित किया गया है। इसकी आधारशिला दिसंबर 2019 में रखी गई थी। इसमें कुल 1026 प्रीमियम 2 बीएचके फ्लैट हैं। इन फ्लैटों की आधार आरक्षित मूल्य 1.78 करोड़ रुपये से 3.09 करोड़ रुपये तक है। फ्लैटों का क्षेत्र 142 वर्गमीटर से 250 वर्ग मीटर तक है।

इन फ्लैटों को ई-नीलामी के जरिए फ्लैट खरीदार खरीद सकते हैं। इसमें फ्लैटों के लिए बोली लगाने वाले खरीदारों को नीलामी के समय 75 फीसदी तक फ्लैट की रकम को जमा कराना होगा। बाकी की 25 फीसदी फ्लैट की रकम को जुलाई 2026 तक जमा करने की समय अवधि दी गई है।

मेट्रो की कनेक्टिविटी है

यह परियोजना ब्लू और पिंक लाइनों पर कड़कड़डूमा इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन मौजूद है। आनंद विहार रेलवे स्टेशन और आनंद विहार आईएसबीटी के तत्काल आसपास होने के अलावा, यह एनएच-9, एनएच-24 और मध्य, पूर्वी और दक्षिणी दिल्ली को जोड़ने वाले अन्य मुख्य मार्गों के माध्यम से कई सड़क के रूट भी कनेक्टेड हैं।

ऐसे करें आवेदन

डीडीए की वेबसाइट www.dda.gov.in and https://eservices.dda.org.in पर 25 अक्तूबर 2025 से ब्रोशर उपलब्ध होगा। इच्छुक फ्लैट खरीदारों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और बयाना राशि को जमा करने के लिए तिथि 31 अक्तूबर से 21 नवंबर 2025 तक तय की गई है। अंतिम प्रस्तुति 24 नवंबर 2025 (शाम 6 बजे) तक कर सकेंगे।

ई-नीलामी की तिथि

अधिकारियों के अनुसार फ्लैट खरीदारों के लिए डमी नीलामी प्रशिक्षण प्रक्रिया 26 से 28 नवंबर 2025 के दौरान होगी। इसके अतिरिक्त ई-नीलामी की तिथि 1 दिसंबर से 4 दिसंबर 2025 तक डीडीए वेबसाइट पर होगी।

