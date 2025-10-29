Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdda conducting camps regarding free hold conversion of houses in delhi see timing place and all details
मकानों के कन्वर्जन के मामले निपटाने के लिए DDA ने लगाया कैंप, कहां और क्या है टाइमिंग?

मकानों के कन्वर्जन के मामले निपटाने के लिए DDA ने लगाया कैंप, कहां और क्या है टाइमिंग?

संक्षेप: अधिकारियों ने बताया कि डीडीए वेबसाइट पर मकानों को फ्रीहोल्ड कराने के लिए दस्तावेजों को अपलोड करने समेत अन्य सहायता भी यह अधिकारी लोगों को प्रदान करेंगे। बीते सप्ताह 20 से अधिक लोगों के मकानों के फ्रीहोल्ड कराने की प्रक्रिया शुरू की गई।

Wed, 29 Oct 2025 06:00 PMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली | राहुल मानव
share Share
Follow Us on

दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने नागरिकों के मकानों व फ्लैटों को फ्रीहोल्ड परिवर्तन (कन्वर्जन) करने के लिए कैंप की सुविधा शुरू की है। इस कैंप के जरिए नागरिकों को अपने मकानों को लीज होल्ड से फ्रीहोल्ड करा सकते हैं। इस कैंप का उद्देश्य है कि मकानों व फ्लैटों के लीज होल्ड को फ्रीहोल्ड कराने के मामलों को तेजी से निपटाया जाए। इसमें जिन भी लोगों को डीडीए द्वारा आवंटित किए गए फ्लैटों के कन्वर्जन या इससे जुड़े मामले रुके हुए हैं। वह इस कैंप से इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस संबंध में डीडीए अधिकारियों ने बताया कि प्रत्येक गुरुवार से बीते सप्ताह से यह कैंप डीडीए मुख्यालय विकास सदन में शुरू किए गए हैं। लोग मुख्यालय के ग्राउंड फ्लोर पर दोपहर ढाई बजे से शाम साढ़े चार बजे तक अपने मकानों व फ्लैटों को फ्रीहोल्ड कराने के लिए आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त कैंप में नोडल अधिकारी उपस्थित रहेंगे। लोग इन नोडल अधिकारियों के समक्ष कन्वर्जन से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं।

अधिकारियों ने बताया कि डीडीए वेबसाइट पर मकानों को फ्रीहोल्ड कराने के लिए दस्तावेजों को अपलोड करने समेत अन्य सहायता भी यह अधिकारी लोगों को प्रदान करेंगे। बीते सप्ताह 20 से अधिक लोगों के मकानों के फ्रीहोल्ड कराने की प्रक्रिया शुरू की गई। लोगों की सुविधा के अनुसार आगामी दिनों में दिल्ली में स्थित डीडीए के अन्य कार्यालयों में भी नागरिकों के लिए यह कैंप की सुविधा शुरू की जाएगी।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Delhi Delhi News Today DDA
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।