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दिल्ली के यमुना बाजार में गरजे DDA के बुलडोजर, 200 से अधिक मकान ध्वस्त; सैकड़ों परिवार बेघर

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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डीडीए ने गुरुवार को दिल्ली के यमुना बाजार में घाट नंबर दो के पास बसे 200 से अधिक मकानों को बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर दिया। इस तोड़फोड़ से पहले तड़के साढ़े 3 बजे इलाके की बिजली काट दी गई थी।

दिल्ली के यमुना बाजार में गरजे DDA के बुलडोजर, 200 से अधिक मकान ध्वस्त; सैकड़ों परिवार बेघर

दिल्ली के निगमबोध घाट से सटे यमुना बाजार इलाके में गुरुवार की सुबह डीडीए ने अवैध मकानों को तोड़ने का अभियान शुरू किया। इससे पहले इलाके की बिजली काट दी गई थी। सुबह करीब 6 बजे से शुरू हुई बुलडोजर कार्रवाई रात 8 बजे के बाद भी जारी रही। इस दौरान 200 से अधिक मकानों को जमींदोज किया गया।

कार्रवाई के बीच कई लोग खुद ही अपने घरों को तोड़ते नजर आए। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। दिल्ली हाईकोर्ट से यमुना के ओ-जोन (डूब क्षेत्र) में आने वाले इन अवैध मकानों को तोड़ने का आदेश मिलने के बाद डीडीए ने यहां रहने वाले परिवारों को नोटिस जारी किया था। नोटिस में जल्द से जल्द मकानों को खाली करने और गुरुवार से कार्रवाई शुरू करने की बात कही थी।

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इसी के मद्देनजर बुधवार रात ही इलाके में बैरिकेडिंग कर दी गई थी। पुलिस बल की मौजूदगी में पानी के कनेक्शन भी काट दिए गए थे। तय योजना के मुताबिक, गुरुवार तड़के ही डीडीए का अमला आठ बुलडोजर लेकर यमुना बाजार इलाके में पहुंच गया था। बुलडोजरों को देखते ही इलाके में रहने वाले लोग जल्दी-जल्द अपना सामान समेटने लगे। लोगों ने दस्ते से कुछ मोहलत मांगी, लेकिन इससे इनकार कर दिया गया।

Delhi Yamuna Bazar demolition drive

बेबस होकर देखते रहे लोग

सुबह 6 बजे कार्रवाई शुरू हुई। एक-एक कर बुलडोजरों ने मकानों को गिराना शुरू किया। इस दौरान यहां वर्षों से रह रहे लोग बेबस आंखों से अपने आशियाने को जमींदोज होता देखते रहे। वहीं, कुछ लोग खुद भी अपना मकान तोड़ते और कीमती सामान निकलते दिखे। कार्रवाई के दौरान लोगों को यह कहते सुना गया कि अब कहां जाएंगे।

गौरतलब है कि यह कार्रवाई उस नोटिस के एक दिन बाद की गई, जिसमें यमुना के घाट पर रह रहे लोगों से स्वेच्छा से स्थान खाली करने को कहा गया था। यह नोटिस यमुना बाजार घाट नंबर दो से 32 के लिए था। साथ ही यहां से हटाए जाने वाले लोगों को दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के अस्थायी आश्रय में रहने के लिए कहा गया है, लेकिन लोगों में रोष देखने को मिला। उन्होंने कहा कि वह परिवार के साथ नाइट शेल्टर में नहीं रह सकते।

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ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुक्रवार को भी जारी रहेगी

यमुना बाजार में मौजूद डीडीए के अधिकारियों ने बताया कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुक्रवार को भी जारी रहेगी। यहां मौजूद मंदिरों को नहीं हटाया गया है। उन्होंने बताया कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के बाद मलबा हटाने का कार्य शुरू किया जाएगा। डीडीए की कार्रवाई के दौरान कई लोग बदहवास नजर आए।

आस-पास के इलाकों में किराया बढ़ा

बुलडोजर कार्रवाई को देखते हुए भजनपुरा, उस्मानपुर, बुराड़ी सहित अलग-अलग इलाकों में लोगों ने मकान का किराया बढ़ा दिया है। लोगों का आरोप है कि जो किराया पांच हजार रुपये था वह मौजूदा समय में आठ से 10 हजार रुपये कर दिया है।

Delhi Yamuna Bazar demolition drive

घाट नंबर दो से 32 तक कार्रवाई करेगा अमला

डीडीए के नोटिस में यमुना बाजार घाट नंबर दो से 32 तक के निवासियों को सूचित किया गया है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के निर्देशों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को यह सुनिश्चित करना है कि यमुना का बाढ़-मैदान क्षेत्र, जो उसके अधिकार क्षेत्र में आता है, सभी प्रकार के अतिक्रमणों से मुक्त कराया जाए।

सोनिया विहार स्पोर्ट्स क्लब पर पेंच फंसा

सोनिया विहार स्थित वाटर स्पोर्ट्स क्लब को जून के पहले सप्ताह में डीडीए ने तीन दिन के भीतर खाली करने का नोटिस दिया था। हालांकि, क्लब के पदाधिकारियों का कहना है कि इस स्थल को वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों के लिए विकसित करने की योजना है। फाइल पर उपराज्यपाल को फैसला लेना है।

यमुनापार के डूब क्षेत्र को फिलहाल राहत

ओ-जोन क्षेत्र में अवैध कब्जों के खिलाफ डीडीए की कार्रवाई ने यमुनापार के डूब क्षेत्र में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि, यमुनापार के संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों को मकान खाली करने का कोई नोटिस नहीं दिया गया है। पुराना गढ़ी मेंढू, सोनिया विहार, पुराना उस्मानपुर और मयूर विहार समेत कई इलाकों के निवासियों का कहना है कि यदि उनके क्षेत्रों में भी इसी तरह की कार्रवाई होती है, तो उनके सामने सिर छिपाने का संकट खड़ा हो जाएगा।

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प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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