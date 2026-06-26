दिल्ली के यमुना बाजार में गरजे DDA के बुलडोजर, 200 से अधिक मकान ध्वस्त; सैकड़ों परिवार बेघर

डीडीए ने गुरुवार को दिल्ली के यमुना बाजार में घाट नंबर दो के पास बसे 200 से अधिक मकानों को बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर दिया। इस तोड़फोड़ से पहले तड़के साढ़े 3 बजे इलाके की बिजली काट दी गई थी।

दिल्ली के निगमबोध घाट से सटे यमुना बाजार इलाके में गुरुवार की सुबह डीडीए ने अवैध मकानों को तोड़ने का अभियान शुरू किया। इससे पहले इलाके की बिजली काट दी गई थी। सुबह करीब 6 बजे से शुरू हुई बुलडोजर कार्रवाई रात 8 बजे के बाद भी जारी रही। इस दौरान 200 से अधिक मकानों को जमींदोज किया गया।

कार्रवाई के बीच कई लोग खुद ही अपने घरों को तोड़ते नजर आए। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। दिल्ली हाईकोर्ट से यमुना के ओ-जोन (डूब क्षेत्र) में आने वाले इन अवैध मकानों को तोड़ने का आदेश मिलने के बाद डीडीए ने यहां रहने वाले परिवारों को नोटिस जारी किया था। नोटिस में जल्द से जल्द मकानों को खाली करने और गुरुवार से कार्रवाई शुरू करने की बात कही थी।

इसी के मद्देनजर बुधवार रात ही इलाके में बैरिकेडिंग कर दी गई थी। पुलिस बल की मौजूदगी में पानी के कनेक्शन भी काट दिए गए थे। तय योजना के मुताबिक, गुरुवार तड़के ही डीडीए का अमला आठ बुलडोजर लेकर यमुना बाजार इलाके में पहुंच गया था। बुलडोजरों को देखते ही इलाके में रहने वाले लोग जल्दी-जल्द अपना सामान समेटने लगे। लोगों ने दस्ते से कुछ मोहलत मांगी, लेकिन इससे इनकार कर दिया गया।

बेबस होकर देखते रहे लोग सुबह 6 बजे कार्रवाई शुरू हुई। एक-एक कर बुलडोजरों ने मकानों को गिराना शुरू किया। इस दौरान यहां वर्षों से रह रहे लोग बेबस आंखों से अपने आशियाने को जमींदोज होता देखते रहे। वहीं, कुछ लोग खुद भी अपना मकान तोड़ते और कीमती सामान निकलते दिखे। कार्रवाई के दौरान लोगों को यह कहते सुना गया कि अब कहां जाएंगे।

गौरतलब है कि यह कार्रवाई उस नोटिस के एक दिन बाद की गई, जिसमें यमुना के घाट पर रह रहे लोगों से स्वेच्छा से स्थान खाली करने को कहा गया था। यह नोटिस यमुना बाजार घाट नंबर दो से 32 के लिए था। साथ ही यहां से हटाए जाने वाले लोगों को दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के अस्थायी आश्रय में रहने के लिए कहा गया है, लेकिन लोगों में रोष देखने को मिला। उन्होंने कहा कि वह परिवार के साथ नाइट शेल्टर में नहीं रह सकते।

ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुक्रवार को भी जारी रहेगी यमुना बाजार में मौजूद डीडीए के अधिकारियों ने बताया कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुक्रवार को भी जारी रहेगी। यहां मौजूद मंदिरों को नहीं हटाया गया है। उन्होंने बताया कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के बाद मलबा हटाने का कार्य शुरू किया जाएगा। डीडीए की कार्रवाई के दौरान कई लोग बदहवास नजर आए।

आस-पास के इलाकों में किराया बढ़ा बुलडोजर कार्रवाई को देखते हुए भजनपुरा, उस्मानपुर, बुराड़ी सहित अलग-अलग इलाकों में लोगों ने मकान का किराया बढ़ा दिया है। लोगों का आरोप है कि जो किराया पांच हजार रुपये था वह मौजूदा समय में आठ से 10 हजार रुपये कर दिया है।

घाट नंबर दो से 32 तक कार्रवाई करेगा अमला डीडीए के नोटिस में यमुना बाजार घाट नंबर दो से 32 तक के निवासियों को सूचित किया गया है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के निर्देशों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को यह सुनिश्चित करना है कि यमुना का बाढ़-मैदान क्षेत्र, जो उसके अधिकार क्षेत्र में आता है, सभी प्रकार के अतिक्रमणों से मुक्त कराया जाए।

सोनिया विहार स्पोर्ट्स क्लब पर पेंच फंसा सोनिया विहार स्थित वाटर स्पोर्ट्स क्लब को जून के पहले सप्ताह में डीडीए ने तीन दिन के भीतर खाली करने का नोटिस दिया था। हालांकि, क्लब के पदाधिकारियों का कहना है कि इस स्थल को वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों के लिए विकसित करने की योजना है। फाइल पर उपराज्यपाल को फैसला लेना है।