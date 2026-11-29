DDA Awaas Nivesh Yojana 2026: दिल्ली में कम बजट में घर ढूंढ रहे लोगों के लिए डीडीए ने जनता की डिमांड पर 'डीडीए आवास निवेश योजना 2026 में 1487 और फ्लैट जोड़े हैं, जिनके लिए 30 नवंबर से बुकिंग शुरू होने जा रही है।

डीडीए आवास निवेश योजना के तहत 30 नवंबर से 1487 LIG फ्लैटों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू होने जा रही है। प्रतीकात्मक तस्वीर

DDA Awaas Nivesh Yojana 2026 : दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) राजधानी में कम बजट में अपना घर खरीदने का ख्वाब देख रहे लोगों एक और सुनहरा मौका देने जा रहा है। डीडीए ने लोगों की भारी मांग को देखते हुए ‘डीडीए आवास निवेश योजना 2026’ के तहत और 1487 एलआईजी (LIG) फ्लैट जोड़े हैं। इन फ्लैटों पर 25 प्रतिशत की आकर्षक छूट भी दी जा रही है।

फ्लैट का साइज, लोकेशन और कीमत डीडीए के इन एलआईजी फ्लैट का अनुमानित क्षेत्रफल करीब 49.90 वर्ग मीटर है, जो नरेला के पॉकेट V, सेक्टर G2 से लेकर G6 में स्थित हैं। 25 प्रतिशत की छूट के बाद इनकी शुरुआती कीमत मात्र 15.01 लाख रुपये रखी गई है, जो दिल्ली जैसे महानगर में बेहद सस्ता सौदा है। इन फ्लैटों का आवंटन पूरी तरह से ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर किया जाएगा। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि ये सभी फ्लैट रेडी-टू-मूव-इन हैं। इसका मतलब है खरीदार इन्हें खरीदते ही इनमें रहना शुरू कर सकते हैं। इसकी पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है ताकि खरीदारों को किसी तरह की परेशानी न हो।

1 लाख रुपये देकर 30 नवंबर से कर सकेंगे बुकिंग ● इन 1487 फ्लैटों की बुकिंग सोमवार 30 नवंबर 2026 को दोपहर 12 बजे से शुरू होगी।

● इच्छुक व्यक्ति मात्र 1 लाख रुपये की बुकिंग राशि जमा करके अपना मनपसंद फ्लैट बुक कर सकेंग।

● खरीदारों के लिए सैंपल फ्लैट भी रखे गए हैं, जिन्हें साइट पर जाकर देखा जा सकता है।

कनेक्टिविटी और लोकेशन की कुछ विशेषताएं ● प्रस्तावित सनोठ मेट्रो स्टेशन (रिठाला-नरेला-कुंडली मेट्रो कॉरिडोर) लगभग 2 किमी दूर हैं।

● तेज आवागमन के लिए प्रस्तावित आरआरटीएस कनेक्टिविटी।

● यूईआर-। (लगभग 1.5 किमी), यूईआर-॥ (लगभग 4 किमी) तथा जीटी करनाल रोड (लगभग 5 किमी) के माध्यम से उत्कृष्ट सड़क संपर्क।

● नरेला एक उभरता एजुकेशन हब है, जहां कई विश्वविद्यालयों के लिए भूमि आवंटित की गई है।

● सेक्टर A-7 में नरेला खेल परिसर।

● नरेला में एकीकृत मल्टी-स्पोर्ट्स स्टेडियम एवं खेल परिसर भी प्रस्तावित है।