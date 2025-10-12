Hindustan Hindi News
थिएटर, एक्टिंग और बहुत कुछ; दिल्ली के पार्कों में क्या नया होगा? NSD-DDA ने मिलाया हाथ

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 12 Oct 2025 11:06 AM
दिल्ली के हरे-भरे स्थानों को और अधिक आकर्षक और जीवंत बनाने के लिए, दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (NSD) के सहयोग से शहर में अपनी तरह की पहली पहल 'रंगबाग' शुरू करने जा रहा है। यह पहल शहर के पार्कों को रचनात्मक गतिविधियों का केंद्र बनाएगी। इस कार्यक्रम के तहत, NSD-प्रशिक्षित शिक्षकों की ओर से जनता के लिए थिएटर-आधारित और अनुभवात्मक शिक्षण गतिविधियां आयोजित की जाएंगी, जैसे: अभिनय और मूवमेंट (शारीरिक गति) की कार्यशालाएं, कहानी सुनाने वाले सेशन और इम्प्रोवाइजेशन (तत्काल अभिनय) के अभ्यास।

इस पहल की शुरुआत के मौके पर, NSD ने गुरुवार को 'नन्हा साइंटिस्ट' नामक एक प्रस्तुति दी थी। जनता के लिए यह कार्यक्रम शुरू करने के लिए जल्द ही NSD और DDA के बीच एक औपचारिक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसका पायलट चरण सराय काले खां ISBT के सामने बांसेरा पार्क में शुरू होगा, जिसमें तीन महीने का सर्टिफिकेट कोर्स होगा और साप्ताहिक कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी।

यदि यह सफल रहा, तो कला और प्रदर्शन के माध्यम से सामुदायिक भावना को मजबूत करने के लिए इस विचार को शहर भर के अधिक पार्कों में बढ़ाया जाएगा, जिसमें बुजुर्गों सहित सभी आयु समूहों के प्रतिभागी शामिल हो सकेंगे। उपराज्यपाल वीके सक्सेना के इन हरे-भरे केंद्रों को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए उन्हें पुनः निर्मित (recreate) और पुनः कल्पना (reimagine) करने के निर्देश के बाद इस 'रंगबाग' कार्यक्रम की कल्पना की गई है।"

एक अधिकारी ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि इस अवधारणा को अद्वितीय बनाने वाली बात इसका उद्देश्य थिएटर को औपचारिक संस्थानों से बाहर निकालकर खुले, प्राकृतिक वातावरण में लाना है, जहां बच्चे और युवा खेल, मूवमेंट और कल्पना के माध्यम से सीख सकते हैं।" DDA की जीवंत सार्वजनिक स्थानों की कल्पना को NSD की प्रदर्शन कलाओं (performing arts) की विशेषज्ञता के साथ मिलाकर, यह कार्यक्रम सामुदायिक जुड़ाव (community engagement) और युवा विकास के लिए एक ऐसा मंच बनाना चाहता है जो पहुंच में आसान हो और आनंद से भरपूर हो।

अधिकारी ने आगे कहा, "पहले, हमने बाढ़ के मैदानों (floodplain) के साथ लगे हरे-भरे स्थानों में कई सुविधाएं जोड़ी हैं, जैसे कि ग्रीन कैफे, म्यूजिकल फाउंटेन, मूर्तियां, मौसमी पौधे और उचित रोशनी, ताकि लोग इन क्षेत्रों में आने में सहज महसूस करें।" उन्होंने कहा कि आने वाली सर्दियों के दौरान, जब वैसे भी ऐसे स्थानों पर लोगों की आवाजाही (footfall) बढ़ जाती है, तो ये कार्यशालाएं कई प्रतिभागियों को आकर्षित कर सकती हैं।

NSD, अपनी थिएटर इन एजुकेशन कंपनी के माध्यम से, युवाओं के लिए कलात्मक अभिव्यक्ति और कहानी कहने के बारे में सीखने के लिए कई शैक्षिक कार्यक्रम चलाता है। DDA ने कहा, "यह सहयोग नाट्य शिक्षाशास्त्र (theatrical pedagogy) और अनुभव को आम जनता तक पहुँचाएगा। हमें इस कार्यक्रम को लागू करने में प्राइमस पार्टनर्स, जो एक प्रबंधन सलाहकार फर्म है, से तकनीकी सहायता मिलेगी।"

प्राधिकरण अधिक लोगों और संगठनों को सार्वजनिक पार्कों का उपयोग सार्थक सहयोग के लिए जगह के रूप में करने के लिए प्रोत्साहित करने की उम्मीद कर रहा है, जिससे ये पार्क सुरक्षित भी बनेंगे। एक अधिकारी ने कहा, "हम सोसायटी, शैक्षणिक संस्थानों और स्थानीय समुदायों तक पहुंचेंगे ताकि बच्चों की अच्छी संख्या में भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सके।"