दिल्ली में 25 प्रतिशत डिस्काउंट पर फ्लैट, नए साल पर DDA किसे दे रहा मौका

संक्षेप: दिल्ली में 25 प्रतिशत डिस्काउंट पर घर दिया जा रहा है। डीडीए यह योजना सरकारी सेवारत और रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए लेकर आई है।

दिल्ली में घर खरीदने की इच्छा रखने वाले सरकारी कर्मचारियों को डीडीए ने बड़े तोहफे का ऐलान किया है। डीडीए ने रिटायर्ड और सेवारत सरकारी कर्मचारियों को 25 प्रतिशत डिस्काउंट पर घर बुक करने का मौका दिया है। इसमें सरकारी कर्मचारी 1 बीएचके, 2 बीएचके, 3 बीएचके रेडी टू मूव इन फ्लैट बुक कर सकते हैं। डीडीए ने कर्मयोगी आवास योजना का तहत नरेला में फ्लैट बनाया है, जिसे 25 प्रतिशत के डिस्काउंट पर बुक किया जा सकता है।

डीडीए किसे दे रहा छूट दिल्ली विकास प्राधिकण नए साल पर यह छूट सरकारी कर्मचारियों को दे रहा है। कर्मयोगी योजना के तहत नरेला में बनाए गए 2 बीएचके फ्लैट का डीडीए ने शोकेस भी किया है। इसके अंतर्गत सेवारत और रिटायर्ड दोनों तरह के सरकारी कर्मचारियों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।

बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में घर खरीदने का ख्वाब कई लोगों का होता है। राजधानी में अपना घर बनाने का ख्वाब देख रहे सरकारी कर्मचारियों के इस सपने को पंख देने के लिए डीडीए ने नई योजना के फ्लैट्स को शोकेस किया है। इसमें कई तरह के फ्लैट्स उपलब्ध हैं। डीडीए इन फ्लैट्स की बुकिंग पर 25 प्रतिशत तक का डिस्काउंट दे रहा है।