स्कूल के अंदर पेट्रोल लेकर कैसे पहुंची छात्रा? दिल्ली कांड पर DCPCR ने मांगी रिपोर्ट
डीसीपीसीआर ने शिक्षा निदेशक, स्कूल के प्रिंसिपल, उत्तर-पूर्व जिले के पुलिस उपायुक्त (DCP) और कृष्णा नगर पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) को निर्देश दिया है कि वे आदेश मिलने के दो हफ्ते के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सौंपें।
दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (DCPCR) ने पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर स्थित एक सरकारी स्कूल में 12वीं कक्षा की 17 साल की छात्रा की मौत की खबर पर स्वतः संज्ञान लिया है। आरोप है कि छात्रा ने स्कूल के अंदर खुद को आग लगा ली थी। आयोग ने संबंधित अधिकारियों से दो हफ्ते के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। आयोग की जानकारी के अनुसार, छात्रा कथित तौर पर अपने स्कूल बैग में पेट्रोल की एक बोतल और एक सुसाइड नोट लेकर आई थी, और उसने गार्ड रूम के पास खुद को आग लगा ली। पुलिस ने नोट और बोतल बरामद कर ली है, और इस घटना से जुड़ी परिस्थितियों की जांच की जा रही है।
आयोग ने कहा कि अगर मीडिया रिपोर्टों में दी गई बातें सच हैं, तो यह घटना स्कूल परिसर में बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा करती है। विशेष रूप से इसलिए, क्योंकि छात्रा स्कूल के अंदर पेट्रोल लाने और खुद को आग लगाने में कामयाब रही। डीसीपीसीआर ने शिक्षा निदेशक, स्कूल के प्रिंसिपल, उत्तर-पूर्व जिले के पुलिस उपायुक्त (DCP) और कृष्णा नगर पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) को निर्देश दिया है कि वे आदेश मिलने के दो हफ्ते के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सौंपें।
कैसे हुई घटना
घटना शनिवार को कृष्णा नगर के सर्वोदय कन्या विद्यालय में हुई। पुलिस के अनुसार, 17 साल की छात्रा गार्ड रूम के पीछे बुरी तरह जली हुई हालत में मिली। उसे डॉ. हेडगेवार अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। टीचर्स और स्कूल स्टाफ से पूछताछ कर रही है, और इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि छात्रा स्कूल के अंदर पेट्रोल कैसे लाई। उसके स्कूल बैग से मिले तीन पन्नों के एक कथित सुसाइड नोट की भी जांच की जा रही है। पुलिस कई पहलुओं पर गौर कर रही है, जिसमें ब्रेकअप का शक भी शामिल है, लेकिन अभी तक उसकी मौत के पीछे के असली कारण का पता नहीं चल पाया है। परिवारवालों ने आत्महत्या की बात पर सवाल उठाए हैं और स्कूल स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया है।
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अदिति शर्मा
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