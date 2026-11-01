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'50 हजार से अधिक लोग आए…'; रामलीला मैदान की रैली में भीड़ बढ़ी तो क्या करेगी दिल्ली पुलिस, DCP ने बताया

By Praveen Sharma
नई दिल्ली, एएनआई
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रामलीला मैदान में हो रही इंडिया गठबंधन की रैली से पहले डीसीपी रोहित राजबीर ने बताया कि मैदान में करीब 50 हजार तक लोग आ सकते हैं, लेकिन अगर भीड़ उससे ज्यादा हुई तो दिल्ली पुलिस उन्हें सड़कों पर शिफ्ट करेगी। 

DCP Central Rohit Rajbir
डीसीपी सेंट्रल दिल्ली रोहित राजबीर

दिल्ली के रामलीला मैदान में आज होने जा रही ‘इंडिया’ गठबंधन की रैली के लिए दिल्ली पुलिस ने तगड़े इंतजाम किए हैं। डीसीपी सेंट्रल ने बताया कि मैदान में करीब 50 हजार लोग आ सकते हैं, लेकिन अगर भीड़ उससे ज्यादा हुई तो उसे कंट्रोल करने के लिए पुलिस उन्हें कहां और कैसे शिफ्ट करेगी।

डीसीपी सेंट्रल रोहित राजबीर ने कहा कि हम यहां करीब 45,000 से 50,000 लोगों की भीड़ को संभालने की व्यवस्था कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि अगर इतने लोग आते हैं, तो यह जगह भर जाएगी। अगर इससे अधिक लोग आते हैं, तो हम उनके लिए आस-पास की सड़कों पर जगह का इंतजाम करेंगे। मैदान का एक बड़ा हिस्सा अभी भी खाली है, इसलिए यहां ज्यादातर लोगों के आने पर उनके बैठने या खड़े होने की व्यवस्था हो जाएगी।

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रामलीला मैदान के पास करीब 250 सीसीटीवी कैमरे लगाए

डीसीपी ने बताया कि हमने मैदान में सुरक्षा जांच के लिए डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर लगाए हैं और पुलिसकर्मियों को तैनात किया है। हालांकि, लोगों की आवाजाही पर कोई पाबंदी नहीं है। हम आयोजकों के संपर्क में हैं और वे रैली से जुड़ी सुरक्षा संबंधी बातों को अच्छी तरह समझते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि सब कुछ तय योजना के अनुसार ही होगा।

डीसीपी रोहित राजबीर ने कहा कि हमने पूरे इलाके को 200 से 250 सीसीटीवी कैमरों से कवर किया है। आयोजकों का अपना कंट्रोल रूम भी है और हम पूरे इलाके की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।

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मैदान में कई सुरक्षा घेरे बनाए गए

उन्होंने आगे कहा कि रामलीला मैदान में सुरक्षा के संबंध में आयोजकों ने कई एनक्लोजर (घेरे) बनाए हैं और हमने उनके भीतर पुलिसकर्मियों को तैनात किया है। इन घेरों के बीच रास्ते भी हैं, जहां हमारे पुलिसकर्मी तैनात हैं ताकि यह इलाका सुरक्षित रहे। इसके अलावा सेवा दल, सिविल डिफेंस कमेटी और लोकल रेजिडेंट एसोसिएशन के प्रतिनिधि जैसे वॉलंटियर्स भी मौजूद हैं, जो हमारी मदद कर रहे हैं। वे आस-पास की सड़कों पर भीड़ को संभालने में सहायता कर रहे हैं।

डीसीपी ने बताया कि लोग सुबह 5:30 बजे से ही इस रैली में शामिल होने के लिए आना शुरू हो गए थे। हमारी व्यवस्था बहुत सुव्यवस्थित है। हम यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि स्थानीय निवासियों को किसी तरह की परेशानी न हो। हमने कार्यक्रम स्थल पर उचित इंतजाम किए हैं।

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बता दें कि, रामलीला मैदान में विपक्ष के इंडिया गठबंधन की रैली के लिए दिल्ली पुलिस के साथ ही अर्द्धसैनिक बलों के हजारों जवानों को लगाया गया है। पूरा विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के मांग पर अड़ा है।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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