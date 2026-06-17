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बेटियां बनीं वरदान, एक ने किडनी तो दूसरी ने लीवर डोनेट कर नया जीवन दिया; बोलीं- पापा हैं तो सबकुछ है

Subodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
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फादर्स डे से एक हफ्ते पहले दो बेटियों ने अपने पिता को नया जीवन गिफ्ट किया। एक बेटी ने किडनी तो दूसरी ने लीवर देकर उनकी जान बचाई। बेटियों ने कहा कि उनके लिए पापा हैं तो सबकुछ हैं। डॉक्टरों की टीम ने लंबे और जटिल ऑपरेशन के बाद सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण प्रक्रिया पूरी की। अभी तीनों की हालत स्थिर है।

बेटियां बनीं वरदान, एक ने किडनी तो दूसरी ने लीवर डोनेट कर नया जीवन दिया; बोलीं- पापा हैं तो सबकुछ है

अक्सर कहा जाता है कि बेटियां परिवार की शान होती हैं। मोरटा गांव की दो बेटियों ने इसे साबित कर दिया है। पिता के जीवन पर जब संकट आया तो वह काल के सामने चट्टान की तरह खड़ी हो गईं। एक बेटी ने अपनी किडनी दी तो दूसरी ने लीवर देकर पिता को फादर्स डे से एक हफ्ते पहले नए जीवन का तोहफा दिया।

मोरटा निवासी 45 वर्षीय जयंत त्यागी अचानक गंभीर बीमारी की चपेट में आ गए। सात्विक और सामान्य जीवन जीने वाले जयंत त्यागी को डॉक्टरों ने लीवर और किडनी खराब होने और इसे बदलने की सलाह दी। यह सुनते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन इसी कठिन घड़ी में उनकी दोनों बेटियां परिवार की सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आईं।

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एक बेटी की शादी होने वाली है

हाल ही में बीटेक की पढ़ाई पूरी करने वाली बड़ी बेटी रिषिका त्यागी ने अपनी एक किडनी पिता को दान करने का निर्णय लिया। रिषिका त्यागी की शादी कुछ महीने बाद होने वाली है। उन्होंने इसकी जानकारी दी तो ससुराल पक्ष ने भी पूरा समर्थन दिया और उत्साह बढ़ाया। वहीं, बीटेक प्रथम वर्ष में पढ़ने वाली छोटी बेटी खुशी ने अपने पिता के लिए लीवर दान करने का फैसला किया।

पापा को कुछ नहीं होने देंगी

दोनों बेटियों का एक ही संकल्प था कि पापा को कुछ नहीं होने देंगी। नोएडा के एक निजी अस्पताल में जयंत त्यागी और उनकी दोनों बेटियों को भर्ती कराया गया। चिकित्सकों की टीम ने सोमवार को लंबे और जटिल ऑपरेशन के बाद सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण प्रक्रिया पूरी की। वर्तमान में तीनों की हालत स्थिर है।

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लंबी जांच के बाद फैसला लिया गया

परिजनों के मुताबिक बीमारी की जानकारी लगने के बाद चिकित्सकों की ओर से कई लोगों की जांच की गई। दोनों बेटियों की जांच रिपोर्ट सटीक बैठी। सूत्रों के मुताबिक चिकित्सकों ने दोनों बेटियों की लंबी काउंसलिंग की। तीनों की स्थिति सामान्य होने के बाद चिकित्सकों ने ऑपरेशन करने का फैसला लिया।

साहस- समर्पण की सराहना

भाजपा महानगर अध्यक्ष मयंक गोयल ने बताया कि जयंत त्यागी पूर्व में भाजपा के सेक्टर संयोजक रह चुके हैं। उनके ऑपरेशन के दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता रक्तदान करने पहुंचे। दोनों बोटियों के साहस और समर्पण को मोरटा गांव के साथ ही भाजपा संगठन से जुड़ा हर कोई सलाम कर रहा है। यह कहानी केवल एक परिवार की नहीं, बल्कि उस अटूट रिश्ते की मिसाल है, जिसमें बेटियां अपने पिता के लिए जीवन का सबसे बड़ा त्याग करने से भी पीछे नहीं हटतीं।

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पापा के लिए हर त्याग करने को तैयार

जयंत त्यागी के छोटे भाई अमित रंजन ने बताया कि लीवर और किडनी फेल होने की जानकारी मिलते ही सभी मायूस हो गए थे, लेकिन दोनों बोटियों के अटूट हौसलों ने सभी के विश्वास को दृढ़ बनाए रखा। दोनों बेटियों ने पूरे विश्वास के साथ कहा था कि पापा हैं तो सब कुछ है। उनके लिए हम हर त्याग करने को तैयार हैं। परिवार के कुछ सदस्य शुरू में बेटियों के स्वास्थ्य और भविष्य को लेकर चिंतित थे, लेकिन उनके अटूट हौसले के आगे सभी ने सहमति दे दी।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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