दवा खाने को कहा था, गुस्से में बेटी ने पिता को तवे से पीट-पीटकर मार डाला
दिल्ली के शाहदरा इलाके में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक लड़की ने अपने पिता की तवे से पीट-पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी बेटी की मानसिक हालत ठीक नहीं है।
राजधानी दिल्ली के शाहदरा जिले के मानसरोवर पार्क इलाके में एक युवती ने कहासुनी के दौरान अपने पिता की तवे से पीट-पीटकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान 55 वर्षीय टेक चंद गोयल के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर हत्या का केस दर्ज कर लिया है। जांच में सामने आया है कि आरोपी युवती अनु की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और वह पहले भी परिजनों से झगड़ा कर चुकी है।
डीसीपी प्रशांत गौतम ने बताया कि बुधवार दोपहर करीब 4 बजे मानसरोवर पार्क थाना पुलिस को जीटीबी अस्पताल से सूचना मिली कि एक शख्स को घायल हालत में लाया गया था, जिसकी मौत हो गई है। मृतक की पहचान शाहदरा के रामनगर बुध बाजार निवासी टेक चंद गोयल के रूप में हुई। उन्हें बेटे शिवम ने अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
पुलिस की पूछताछ में हुआ खुलासा
सूचना के बाद पुलिस टीम अस्पताल पहुंची और मृतक के बेटे शिवम से पूछताछ की। उसने बताया कि मानसरोवर पार्क इलाके में घटना के वक्त घर में उसकी मां बाला देवी, बहन अनु और पत्नी प्रिया मौजूद थीं। पत्नी प्रिया ने बताया कि अनु ने ही पिता पर तवे से हमला किया था। अनु अविवाहित है और मानसिक रूप से अस्वस्थ है। वह दवा लेने में आनाकानी करती थी, जिसको लेकर अक्सर घर में विवाद होता रहता था।
पुलिस यवुती की मानसिक स्थिति की जांच कर रही
पुलिस जांच में सामने आया कि मानसरोवर पार्क इलाके में वारदात को अंजाम देने की आरोपी युवती की मानसिक हालत ठीक नहीं। वह पहले भी अपने पिता से झगड़े कर चुकी है। बुधवार को भी दवा को लेकर टेक चंद और अनु में कहासुनी हुई थी। इसी दौरान गुस्से में आकर अनु ने रसोई में रखा तवा उठाकर पिता पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। हमले में गंभीर रूप से घायल टेक चंद को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जान नहीं बच सकी। पुलिस ने बताया कि हमले के दौरान अनु ने एक मासूम बच्चे पर भी हमला किया था, जिसके बाद उसकी मां बाला देवी उसे लेकर नीचे चली गई। फिलहाल पुलिस अनु की मानसिक स्थिति की जांच कर रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर केस की जांच जारी है।