दिल्ली की कलियुगी बेटी! पिता को तवे से वारकर मार डाला

दिल्ली के शहदरा में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक महिला ने तवे से मारकर पिता की हत्या कर दी। पुलिस ने इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि घटना बुधवार दोपहर की है। यहां अनु नाम की महिला ने अपने पिता टेक चंद गोयल को तवे से वारकर घायल कर दिया। जब घरवाले उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

इस मामले की जानकारी देते हुए डीसीपी शाहदरा प्रशांत प्रिय गौतम ने बताया कि दोपहर 3 बजे के करीब जीटीबी अस्पताल से एमएस पार्क पुलिस स्टेशन को फोन आया था। इस फोन करने वाले ने जानकारी दी कि बुध बाजार के रहने वाले टेक चंद गोयल नामक व्यक्ति को गंभीर चोट लगी है। इस घटना के बाद बेटे शिव ने टेक चंज गोयल को जीटीबी अस्पताल पहुंचाया लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि जब बेटी ने पिता को तवे से मारा तो उस वक्त अनु के अलावा घर में मां बाला देवी, और पत्नी प्रिया मौजूद थीं।