बहू ने की एयरफोर्स से रिटायर्ड ससुर की हत्या, ये थी वजह

दिल्ली के साउथ-वेस्ट इलाके के बिंदापुर एरिया में प्रॉपर्टी विवाद में 32 वर्षीय महिला ने बुजुर्ग ससुर की पीट-पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है। महिला के ससुर इंडियन एयरफोर्स से रिटायर्ड थे। उनका नाम नरेश कुमार था और उम्र 62 वर्ष थी। पुलिस को 27 दिसंबर को सुबह करीब 10 बजकर 46 मिनट पर बिंदापुर के मनसा राम पार्क में हुई हत्या के संबंध में एक पीसीआर कॉल आई थी। जिसके बाद पुलिस की एक टीम को घटनास्थल पर भेजा गया था।

पुलिस के मुताबिक मौके पर पुलिस अधिकारियों ने पाया कि नरेश कुमार घर की छत पर बेहोश पड़े हैं। आरोप है कि बहू ने ही ससुर पर ताबड़तोड़ हमले किए। नरेश जब छत पर अकेले बैठे हुए थे तो बहू भी वहां पहुंची और फिर उनपर हमला कर दिया। बुजुर्ग की 13 वर्षीय छोटी बेटी और अन्य लोग जबतक वहां पहुंचे बहू ताबड़तोड़ हमले कर चुकी थी। पुलिस ने बताया कि नरेश को अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने ये भी बताया कि घटनास्थल पर फोरेंसिक टीम और क्राइम टीम को बुलाया गया और मुआयना करवाया गया। पुलिस को जांच में पता चला कि संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद था और बहू गीता ससूर से अक्सर बहस किया करती थी।