Hindi Newsएनसीआर NewsDaughter in law kills father in law retired from Air Force in Delhi's Bindapur area
बहू ने की एयरफोर्स से रिटायर्ड ससुर की हत्या, ये थी वजह

संक्षेप:

Dec 29, 2025 04:50 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान
दिल्ली के साउथ-वेस्ट इलाके के बिंदापुर एरिया में प्रॉपर्टी विवाद में 32 वर्षीय महिला ने बुजुर्ग ससुर की पीट-पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है। महिला के ससुर इंडियन एयरफोर्स से रिटायर्ड थे। उनका नाम नरेश कुमार था और उम्र 62 वर्ष थी। पुलिस को 27 दिसंबर को सुबह करीब 10 बजकर 46 मिनट पर बिंदापुर के मनसा राम पार्क में हुई हत्या के संबंध में एक पीसीआर कॉल आई थी। जिसके बाद पुलिस की एक टीम को घटनास्थल पर भेजा गया था।

पुलिस के मुताबिक मौके पर पुलिस अधिकारियों ने पाया कि नरेश कुमार घर की छत पर बेहोश पड़े हैं। आरोप है कि बहू ने ही ससुर पर ताबड़तोड़ हमले किए। नरेश जब छत पर अकेले बैठे हुए थे तो बहू भी वहां पहुंची और फिर उनपर हमला कर दिया। बुजुर्ग की 13 वर्षीय छोटी बेटी और अन्य लोग जबतक वहां पहुंचे बहू ताबड़तोड़ हमले कर चुकी थी। पुलिस ने बताया कि नरेश को अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने ये भी बताया कि घटनास्थल पर फोरेंसिक टीम और क्राइम टीम को बुलाया गया और मुआयना करवाया गया। पुलिस को जांच में पता चला कि संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद था और बहू गीता ससूर से अक्सर बहस किया करती थी।

गीता का पति हैदराबाद में नौकरी करता है। वह कुछ दिनों पहले ही दिल्ली से हैदराबाद शिफ्ट हुआ है। नरेश की पत्नी का अगस्त में निधन हो गया था। बिंदापुर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी बहू गीता को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि आगे की जांच जारी है।

