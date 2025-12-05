गुरुग्राम में लव मैरिज पर अड़ी बेटी ने भाजपा पार्षद पिता पर किया केस, शादी से एक दिन पहले रेस्क्यू

संक्षेप: गुरुग्राम में एक लड़की ने लव मैरिज की जिद में अपने पार्षद पिता और मां पर केस किया। उसने आरोप लगाया कि मां-बाप ने घर पर बंधक बनाकर रखा है। पुलिस ने देर रात उसे शादी से एक दिन पहले रेस्क्यू किया।

गुरुग्राम में भाजपा पार्षद नरेश कटारिया की बेटी ने अपनी शादी से ठीक एक दिन पहले अपने माता-पिता के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। बेटी ने आरोप लगाया कि उसके माता-पिता उसकी मर्जी के खिलाफ शादी करने पर अड़े हुए हैं और उसे घर में बंधक बनाकर रखने की कोशिश कर रहे हैं। मामले में पुलिस ने देर रात कार्रवाई करते हुए लड़की को उसके घर से सुरक्षित निकालकर सेफ हाउस में पहुंचाया।

जानकारी के अनुसार, लड़की ने आरोप लगाया कि उसके माता-पिता ने उसके मोबाइल छीन लिए और उसे कमरे में बंद कर दिया। इसके बावजूद उसने लैपटॉप का इस्तेमाल कर प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पुलिस आयुक्त गुरुग्राम, जिला उपायुक्त, महिला आयोग और सेक्टर-9ए पुलिस स्टेशन को ई-मेल के माध्यम से शिकायत भेजी।

लड़की ने पुलिस को बताया कि उसने एमबीए और एमएड तक की पढ़ाई की है और वह पिछले 15 साल से अपने एक दोस्त के साथ प्रेम संबंध में है। चार दिसंबर को उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ तय की गई थी, जबकि वह उसी व्यक्ति से विवाह करना चाहती है।

सेक्टर-9ए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लड़की को देर रात उसके घर से सुरक्षित निकालकर सेफ हाउस में शिफ्ट किया। इस मामले पर भाजपा नेता नरेश कटारिया ने फिलहाल कोई टिप्पणी करने से मना किया है। वहीं पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है और लड़की की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है।