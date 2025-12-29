घटना के वक्त वो वहां नहीं थे, नार्को की मांग भी की थी; पिता के बचाव में बोली कुलदीप सेंगर की बेटी

संक्षेप: ऐश्वर्या ने कहा, 'हमारे पास ऐसे पूरे सबूत हैं जिनसे मेरे पिता की बेगुनाही का पता चलता है। जब शुरुआत में जांच शुरू हुई थी, तो मेरे पिता ने नार्को टेस्ट करवाने की मांग की थी, लेकिन उस वक्त इन्होंने नार्को के लिए मना कर दिया था।

उन्नाव बलात्कार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें साल 2017 की इस घटना को लेकर आरोपी पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित कर दिया गया था और मामले में उसकी अपील लंबित रहने तक उसे जमानत दे दी गई थी। इस फैसले के बाद इस केस की पीड़िता ने जहां न्यायालय के फैसले पर संतोष व्यक्त किया है और न्याय प्रणाली पर अपना पूरा विश्वास जताया है। वहीं आरोपी कुलदीप सेंगर की बेटियों ने सामने आकर अपने पिता को निर्दोष बताया है और इस मामले में न्याय मिलने की उम्मीद जताई है।

सेंगर की दो बेटियों में से एक ऐश्वर्या सेंगर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरे पिता इस मामले में पूरी तरह निर्दोष हैं, क्योंकि पीड़िता जिस दिन, जिस जगह पर इस घटना का होना बता रही है, उस दिन मेरे पिता वहां पर मौजूद ही नहीं थे। यहां तक उनकी CDR रिपोर्ट से भी यह साफ हो चुका है कि वह मौके से बहुत दूर थे। इसके अलावा शुरुआती जांच के दौरान ही मेरे पिता ने नार्को टेस्ट कराने की मांग की थी, लेकिन सामने वाला पक्ष इसके लिए तैयार नहीं हुआ। सेंगर की बेटी ने घटना के वक्त पीड़िता के नाबालिग होने की बात को भी गलत बताया और कहा कि एम्स की रिपोर्ट में यह साबित हो चुका है कि उस वक्त पीड़िता की उम्र 18 साल से ज्यादा थी। ऐसे में मेरे पिता पर पॉक्सो लगाना बिल्कुल ही गलत था।

बेटी ने कहा कि अगर मेरे पिता ने उस लड़की की तरफ आंख उठाकर भी देखा हो तो उन्हें फांसी दे दीजिए। साथ ही बताया कि पीड़िता का परिवार एक अन्य राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है, और हमारी अनबन प्रधानी चुनावों की वजह से शुरू हुई थी। सेंगर की बेटी ने बताय कि रेप पीड़िता के चाचा हिस्ट्रीशीटर हैं, उनपर 17 मुकदमे दर्ज हैं और उन्होंने मेरे चाचा पर भी जानलेवा हमला किया था। यहां तक कि पीड़िता अपने बयान में घटना के होने के समय को लेकर तीन बार अपना बयान बदल चुकी है। सेंगर की बेटी ने कहा कि हम भी दो बेटियां हैं, हम सोशल मीडिया पर लगातार सबूत के साथ बातें लिख रहे हैं, और गालियां खा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ सिर्फ कोई कुछ कह दे रहा है, और आप उसे मान ले रहे हैं।

एक एजेंसी से बात करते हुए ऐश्वर्या सेंगर ने कहा, 'मैं फिर से यही बोलना चाहती हूं, आज तक हमने या मेरे पिता ने आजतक उनको किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाया है, और ना ही हम पहुंचाएंगे। क्योंकि हमारा उनसे क्या ही वास्ता है, हम ऐसा क्यों करेंगे। साथ ही मैं एक और बात स्पष्ट कर देना चाहती हूं जो कि हमारे परिवार के लिए कही जा रही है कि हमने एक्सीडेंट क्यों करवाया'? तो मैं बताना चाहती हूं कि IIT दिल्ली, CBI, NHRC सबकी एक्सपर्ट टीमें बैठी थीं, और सबने उस एक्सीडेंट केस में पाया कि वह महज एक प्राकृतिक दुर्घटना थी। '

ऐश्वर्या ने कहा, 'हमारे पास ऐसे पूरे सबूत हैं जिनसे मेरे पिता की बेगुनाही का पता चलता है। जब शुरुआत में जांच शुरू हुई थी, तो मेरे पिता ने नार्को टेस्ट करवाने की मांग की थी, लेकिन उस वक्त इन्होंने नार्को के लिए मना कर दिया था। मेरे पिता की CDR, मेरे पिता की तस्वीरें हैं उस दिन की कि वो उस दिन उस जगह पर मौजूद नहीं थे। तो हमारे पास सारे ऐसे सबूत हैं कि जिस दिन की ये घटना बता रही हैं, उस दिन मेरे पिता घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे। और शुरुआत से लेकर अबतक ये सिर्फ अपनी कहानियां बदलती जा रही हैं।'

सेंगर की बेटी ने आगे कहा, 'उस वक्त भाजपा में होने का भी हमें शायद नुकसान हुआ, क्योंकि उस वक्त भाजपा सत्ता में थी। लेकिन मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करना चाहती हूं कि हम भी आम लोग हैं। और जो दूसरा पक्ष भी एक विशेष राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है, 2022 में उनकी मां भी उन्नाव से विधानसभा का चुनाव लड़ी थीं। तो ऐसी बात नहीं है कि वो राजनीतिक लोग नहीं हैं, वो ताकतवर लोग नहीं हैं। हम और वो सेम गांव से हैं, इनके जो चाचा हिस्ट्रीशीटर हैं, उन पर 17 मुकदमे थे। सन् 2000 में वो मेरे चाचा पर जानलेवा हमला करके फरार हो गए थे। इसके 16 साल बाद वो लौटकर आए, जब गांव में प्रधानी का चुनाव था, और वो प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते थे। उस वक्त मेरे परिवार से भी लोग प्रधानी का चुनाव लड़ते थे। तो वहीं से ये अनबन शुरू हुई, उसके बाद उन्होंने उसे इस तरह का रूप दिया। तो मेरे पिता अगर पॉलिटिशियन नहीं होते तो शायद हमें बहुत पहले इसमें हमें न्याय मिल गया होता।'

आगे उन्होंने कहा, 'न्यायपालिका पर हमें पूरा विश्वास है, लेकिन पिछले 8 साल से हम सारे सबूत लेकर घूम रहे हैं, और मैं सभी से कहना चाहूंगी कि अगर कोई एक भी सबूत दिखा दे कि मेरे पिता ने उनकी तरफ आंख उठाकर भी देखा है तो मैं कहती हूं कि उनको फांसी की सजा दीजिए। लेकिन इस केस के सारे फैक्ट्स नजरअंदाज किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ से एजेंसीज पर गैरवाजिब दबाव बनाया जा रहा है, इसी तरह से गलत तरह से हमारे ऊपर चार्जशीट लगवाई गई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पब्लिक सर्वेंट वाले पॉइंट पर वहां पर बहस हुई है, हर पॉइंट पर बहस हुई है। एम्स की रिपोर्ट है कि वो तब वह 18 साल से ऊपर थीं। उन्होंने बयान में अपना समय तीन बार बदला है, पहले उन्होंने कहा, दोपहर दो बजे मेरे साथ रेप हुआ, फिर उन्होंने समय बदलकर कहा नहीं शाम को छह बजे हुआ, फिर उन्होंने फाइनली FIR में समय बदलकर कहा, नहीं रात को 8 से साढ़े आठ बजे के बीच हुआ।'