डेटिंग ऐप पर मिली लड़की ने कैसे ठग लिए 73 लाख रुपये, गुरुग्राम की घटना सबके लिए सबक

गुरुग्राम में मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले आईटीकर्मी को डेंटिग ऐप पर युवती से दोस्ती करना महंगा पड़ गया। युवती ने पहले वीडियो कॉल पर युवक से बातचीत शुरू की। इसी दौरान अपने प्यार का इजहार किया। इसके बाद मोटी कमाई करने का झांसा देकर शेयर बाजार में निवेश करवाकर 73 लाख 42 हजार 500 रुपये ऐंठ लिए।

जलवायु विहार सेक्टर-56 निवासी 50 वर्षीय आईटीकर्मी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। अगस्त में बंबल ऐप के जरिए अपना अकाउंट बनाया और फिर उनकी एक युवती से बातचीत शुरू हो गई। कई दिनों तक बातचीत करने के बाद युवती ने व्हाट्सऐप पर वीडियो कॉल करना शुरू किया। व्हाट्सऐप पर बात करते हुए युवक ने बताया कि गोवा में मकान खरीदने का सपना है। इसके लिए वह रुपये जोड़ रहे हैं। इतना सुनते ही युवती ने शेयर बाजार में मोटी कमाई करने का झांसा दिया। करीब साढ़े 73 लाख रुपये निवेश करा दिया और पूरी रकम ठगी कर ली। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर शुक्रवार को साइबर थाना पूर्व में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जालसाजों को पकड़ने का प्रयास तेज कर दिया गया है।

शेयरों से करोड़ों कमाने का झांसा दिया युवक ने जैसे ही घर खरीदने की बात कही, युवती ने बताया कि वह एक वेबसाइट के जरिए शेयर बाजार में रुपये निवेश कराकर करोड़ों रुपये की कमाई करवा सकती है। वह खुद 50 करोड़ रुपये तक कमा चुकी है। उसकी बातों में आकर फर्जी वेबसाइट पर जाकर अपना अकाउंट बनाया और व्हाट्सऐप और टेलीग्राम के ग्रुप में युवक को जोड़ा गया। सके बाद 29 अगस्त को कुछ रुपये निवेश कर दिए।

युवक ने बताया कि रोजाना वह अकाउंट को खोलकर देखता था। शेयरों में मुनाफा होने लगा। एक महीने तक कई बार में जालसाजों के बताए खाते में 73 लाख 42 हजार 500 रुपये का निवेश किया। जब उनके खाते में दो करोड़ चार लाख रुपये दिखे तो पीड़ित ने 29 सितंबर को रुपये निकालने के लिए आवेदन दिया। रुपये नहीं निकले। उसके बाद कस्टमर केयर पर संपर्क किया तो जालसाजों ने 25 प्रतिशत राशि और जमा करवाने के लिए कहा। रुपये जमा न कराने पर टेलीग्राम ऐप और वेबसाइट पर उसे ब्लॉक कर दिया गया। फेसबुक के जरिए युवती से संपर्क किया तो बोला कि वह उनसे प्यार करती है। उसने फिर रुपये जमा करवाने का झांसा दिया।

जीवन भर की कमाई गई पीड़ित ने पुलिस को बताया कि जीवन भर की उसकी कमाई कुछ ही दिनों में चली गई। ऐसे कोई कैसे कर सकता है। उन्होंने कहा कि वह वर्तमान में जहां पर काम करते हैं, वहां से नौकरी छोड़ दी है। अब वह बंगलुरू में जाकर नई नौकरी करेंगे। ठगी का एहसास होने के बाद दो अक्तूबर को उनके द्वारा साइबर थाना पूर्व में शिकायत दी गई है। साइबर थाना पूर्व में बीएनएस की धारा 318(4) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

ये सावधानी बरतें ● कोई अनजान व्यक्ति पार्सल में ड्रग्स होने की बात कहे तो पुलिस से मिलें।

● कोई व्यक्ति मनी लॉड्रिंग केस में नाम आने की बोले तो विश्वास न करें।

● कोई अनजान व्यक्ति किसी ग्रुप पर जोड़ता है तो उससे इसका कारण अवश्य पूछें।