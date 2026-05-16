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डेटिंग ऐप्स से दोस्ती और अश्लील वीडियो का गंदा खेल, दिल्ली पुलिस ने ऐसे किया सेक्सटॉर्शन रैकेट का भंडाफोड़

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली पुलिस की शाहदरा जिला साइबर सेल ने बड़े सेक्सटॉर्शन रैकेट का भंडाफोड़ किया है और इसके मुख्य मास्टरमाइंड को राजस्थान के मेवात इलाके से गिरफ्तार किया है।

डेटिंग ऐप्स से दोस्ती और अश्लील वीडियो का गंदा खेल, दिल्ली पुलिस ने ऐसे किया सेक्सटॉर्शन रैकेट का भंडाफोड़

दिल्ली पुलिस की शाहदरा जिला साइबर सेल ने बड़े सेक्सटॉर्शन रैकेट का भंडाफोड़ किया है और इसके मुख्य मास्टरमाइंड को राजस्थान के मेवात इलाके से गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान 23 साल के अरमान के रूप में हुई है, जो बी.कॉम ग्रेजुएट है। यह गिरोह निर्दोष लोगों को अपने जाल में फंसाकर अश्लील वीडियो कॉल के जरिए ब्लैकमेल करता था और उनसे मोटी रकम वसूलता था। पुलिस ने आरोपी के पास से वारदात में इस्तेमाल 2 मोबाइल फोन और 11 सिम कार्ड बरामद किए हैं। बरामद मोबाइल से करीब 150 अश्लील वीडियो मिले हैं, जिनमें से 50 वीडियो में अलग-अलग पीड़ित नजर आ रहे हैं।

इस तरह जाल में फंसाता था आरोपी

यह पूरा मामला तब सामने आया जब शाहदरा साइबर थाने में एक पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित के मुताबिक, आरोपी ने सबसे पहले उसे वॉट्सऐप पर वीडियो कॉल किया और दूसरी तरफ एक महिला का पहले से रिकॉर्डेड अश्लील वीडियो चला दिया। इसके बाद पीड़ित को अपनी बातों में फंसाकर न्यूड होने के लिए मजबूर किया गया और उसकी रिकॉर्डिंग कर ली गई।

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बाद में आरोपी ने वह अश्लील वीडियो पीड़ित को भेजकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी और 1 लाख रुपये की मांग की। बदनामी के डर से पीड़ित ने कुछ पैसे दे भी दिए, लेकिन जब आरोपी की मांगें बढ़ती गईं, तो उसने परेशान होकर नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई।

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जांच के दौरान तकनीकी सर्विलांस और मनी ट्रेल का पीछा करते हुए पुलिस टीम राजस्थान के डीग जिले के गोपालगढ़ थाना अंतर्गत लाडमका गांव पहुंची और मुख्य आरोपी अरमान को धर दबोचा। पूछताछ में आरोपी ने कबूला कि वह इंस्टाग्राम और डेटिंग ऐप्स के जरिए फर्जी प्रोफाइल बनाकर लोगों को चुनता था, फिर उनसे दोस्ती कर इस घिनौने खेल को अंजाम देता था। डीसीपी शाहदरा, राजेंद्र प्रसाद मीणा (IPS) के निर्देश पर साइबर सेल की टीम अब इस गिरोह के अन्य सह-आरोपियों की तलाश में जुटी है।

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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