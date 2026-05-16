डेटिंग ऐप्स से दोस्ती और अश्लील वीडियो का गंदा खेल, दिल्ली पुलिस ने ऐसे किया सेक्सटॉर्शन रैकेट का भंडाफोड़
दिल्ली पुलिस की शाहदरा जिला साइबर सेल ने बड़े सेक्सटॉर्शन रैकेट का भंडाफोड़ किया है और इसके मुख्य मास्टरमाइंड को राजस्थान के मेवात इलाके से गिरफ्तार किया है।
दिल्ली पुलिस की शाहदरा जिला साइबर सेल ने बड़े सेक्सटॉर्शन रैकेट का भंडाफोड़ किया है और इसके मुख्य मास्टरमाइंड को राजस्थान के मेवात इलाके से गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान 23 साल के अरमान के रूप में हुई है, जो बी.कॉम ग्रेजुएट है। यह गिरोह निर्दोष लोगों को अपने जाल में फंसाकर अश्लील वीडियो कॉल के जरिए ब्लैकमेल करता था और उनसे मोटी रकम वसूलता था। पुलिस ने आरोपी के पास से वारदात में इस्तेमाल 2 मोबाइल फोन और 11 सिम कार्ड बरामद किए हैं। बरामद मोबाइल से करीब 150 अश्लील वीडियो मिले हैं, जिनमें से 50 वीडियो में अलग-अलग पीड़ित नजर आ रहे हैं।
इस तरह जाल में फंसाता था आरोपी
यह पूरा मामला तब सामने आया जब शाहदरा साइबर थाने में एक पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित के मुताबिक, आरोपी ने सबसे पहले उसे वॉट्सऐप पर वीडियो कॉल किया और दूसरी तरफ एक महिला का पहले से रिकॉर्डेड अश्लील वीडियो चला दिया। इसके बाद पीड़ित को अपनी बातों में फंसाकर न्यूड होने के लिए मजबूर किया गया और उसकी रिकॉर्डिंग कर ली गई।
बाद में आरोपी ने वह अश्लील वीडियो पीड़ित को भेजकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी और 1 लाख रुपये की मांग की। बदनामी के डर से पीड़ित ने कुछ पैसे दे भी दिए, लेकिन जब आरोपी की मांगें बढ़ती गईं, तो उसने परेशान होकर नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई।
जांच के दौरान तकनीकी सर्विलांस और मनी ट्रेल का पीछा करते हुए पुलिस टीम राजस्थान के डीग जिले के गोपालगढ़ थाना अंतर्गत लाडमका गांव पहुंची और मुख्य आरोपी अरमान को धर दबोचा। पूछताछ में आरोपी ने कबूला कि वह इंस्टाग्राम और डेटिंग ऐप्स के जरिए फर्जी प्रोफाइल बनाकर लोगों को चुनता था, फिर उनसे दोस्ती कर इस घिनौने खेल को अंजाम देता था। डीसीपी शाहदरा, राजेंद्र प्रसाद मीणा (IPS) के निर्देश पर साइबर सेल की टीम अब इस गिरोह के अन्य सह-आरोपियों की तलाश में जुटी है।
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अदिति शर्मा
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