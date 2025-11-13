बगैर समझौता MCD के शिक्षा विभाग का डाटा निजी पोर्टल पर शेयर करने पर विवाद, उठी कार्रवाई की मांग

संक्षेप: दिल्ली नगर निगम के शिक्षा विभाग का डाटा बिना समझौते के एक निजी पोर्टल पर साझा किया जा रहा है, जिससे गोपनीयता और डेटा सुरक्षा के मुद्दे उठ रहे हैं। उपाध्यक्ष अमित खरखड़ी ने इस मामले की जांच की मांग की है।

दिल्ली नगर निगम के शिक्षा विभाग के सभी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों, पढ़ाई करने वाले छात्रों और अन्य स्टाफ का डाटा बिना किसी नियमित समझौते के निजी पोर्टल पर साझा किया जा रहा है। इस मामले को लेकर निगम की शिक्षा समिति के उपाध्यक्ष अमित खरखड़ी ने गुरुवार को महापौर, निगम आयुक्त और निगम के विजिलेंस के निदेशक को निजी पोर्टल की अनियमितताओं पर कार्रवाई करने को लेकर पत्र लिखा। इस मामले में उन्होंने निगम के विजिलेंस विभाग की निगरानी में जांच समिति गठित करने की मांग की। साथ ही जिम्मेदारों की पहचान कर 15 दिनों में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आयुक्त और विजिलेंस के निदेशक को कहा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

निगम की वर्ष 2023-24 की ऑडिट रिपोर्ट में निजी पोर्टल की अनियमितताओं को लेकर खुलासा किया गया था। ऑडिट रिपोर्ट में सूचना दी गई कि बिना किसी समझौते के निजी पोर्टल का अनधिकृत विकास किया गया। उपाध्यक्ष ने निजी पोर्टल के वित्तीय निधि के साधनों की जांच की भी मांग की। उन्होंने पत्र में आरोप लगाया कि निगम के शिक्षा विभाग की तरफ से बिना किसी समझौते के इस निजी पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है। इस निजी पोर्टल को निजी संस्थान की तरफ से संचालित किया जा रहा है। यह निजी पोर्टल निगम का लोगो अवैध तरीके से उपयोग कर रहा है।

'डाटा सुरक्षा व गोपनीयता से जुड़ा मामला' अमित खरखड़ी ने आरोप लगाया कि कहा कि निगम के सभी शिक्षकों का, निगम स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों व अन्य स्टाफ का डाटा इस पोर्टल पर जबरन भरवाया जा रहा है। यह मामला डाटा सुरक्षा और गोपनीयता के अधिकार से जुड़ा है। निगम की 2023-24 की ऑडिट रिपोर्ट में भी पाया गया है कि इस पोर्टल पर शिक्षकों व कर्मचारियों का अत्यंत संवेदनशील डाटा जैसे आधार संख्या, बैंक विवरण, पहचान दस्तावेज आदि निजी सर्वर पर अपलोड किया जा रहा है। इससे डाटा लीक और दुरुपयोग की आशंका बढ़ जाती है। सरकारी कर्मचारियों और विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जानकारी निजी हाथों में नहीं जानी चाहिए। यह सरकारी गोपनीयता का उल्लंघन है और निगम की गरिमा पर भी प्रश्नचिह्न लगता है।