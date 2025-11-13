Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newsdata of the corporation education department is being uploaded on private portal, vice-president complained
बगैर समझौता MCD के शिक्षा विभाग का डाटा निजी पोर्टल पर शेयर करने पर विवाद, उठी कार्रवाई की मांग

संक्षेप: दिल्ली नगर निगम के शिक्षा विभाग का डाटा बिना समझौते के एक निजी पोर्टल पर साझा किया जा रहा है, जिससे गोपनीयता और डेटा सुरक्षा के मुद्दे उठ रहे हैं। उपाध्यक्ष अमित खरखड़ी ने इस मामले की जांच की मांग की है।

Thu, 13 Nov 2025 08:06 PMSourabh Jain हिन्दुस्तान टीम, राहुल मानव, नई दिल्ली
दिल्ली नगर निगम के शिक्षा विभाग के सभी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों, पढ़ाई करने वाले छात्रों और अन्य स्टाफ का डाटा बिना किसी नियमित समझौते के निजी पोर्टल पर साझा किया जा रहा है। इस मामले को लेकर निगम की शिक्षा समिति के उपाध्यक्ष अमित खरखड़ी ने गुरुवार को महापौर, निगम आयुक्त और निगम के विजिलेंस के निदेशक को निजी पोर्टल की अनियमितताओं पर कार्रवाई करने को लेकर पत्र लिखा। इस मामले में उन्होंने निगम के विजिलेंस विभाग की निगरानी में जांच समिति गठित करने की मांग की। साथ ही जिम्मेदारों की पहचान कर 15 दिनों में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आयुक्त और विजिलेंस के निदेशक को कहा।

निगम की वर्ष 2023-24 की ऑडिट रिपोर्ट में निजी पोर्टल की अनियमितताओं को लेकर खुलासा किया गया था। ऑडिट रिपोर्ट में सूचना दी गई कि बिना किसी समझौते के निजी पोर्टल का अनधिकृत विकास किया गया। उपाध्यक्ष ने निजी पोर्टल के वित्तीय निधि के साधनों की जांच की भी मांग की। उन्होंने पत्र में आरोप लगाया कि निगम के शिक्षा विभाग की तरफ से बिना किसी समझौते के इस निजी पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है। इस निजी पोर्टल को निजी संस्थान की तरफ से संचालित किया जा रहा है। यह निजी पोर्टल निगम का लोगो अवैध तरीके से उपयोग कर रहा है।

'डाटा सुरक्षा व गोपनीयता से जुड़ा मामला'

अमित खरखड़ी ने आरोप लगाया कि कहा कि निगम के सभी शिक्षकों का, निगम स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों व अन्य स्टाफ का डाटा इस पोर्टल पर जबरन भरवाया जा रहा है। यह मामला डाटा सुरक्षा और गोपनीयता के अधिकार से जुड़ा है। निगम की 2023-24 की ऑडिट रिपोर्ट में भी पाया गया है कि इस पोर्टल पर शिक्षकों व कर्मचारियों का अत्यंत संवेदनशील डाटा जैसे आधार संख्या, बैंक विवरण, पहचान दस्तावेज आदि निजी सर्वर पर अपलोड किया जा रहा है। इससे डाटा लीक और दुरुपयोग की आशंका बढ़ जाती है। सरकारी कर्मचारियों और विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जानकारी निजी हाथों में नहीं जानी चाहिए। यह सरकारी गोपनीयता का उल्लंघन है और निगम की गरिमा पर भी प्रश्नचिह्न लगता है।

शिक्षा समिति की बैठक में उठाया गया मामला

शिक्षा समिति के उपाध्यक्ष अमित खरखड़ी ने बताया कि निगम ऑडिट रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से पाया गया है कि शिक्षा विभाग द्वारा उपयोग किया जा रहे निजी पोर्टल को एक निजी संस्थान की तरफ से विकसित व संचालित किया जा रहा है। यह पोर्टल बिना किसी वैधानिक स्वीकृति, आदेश या सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के चलाया जा रहा है। यह न केवल नियमों और प्रक्रिया का उल्लंघन है, बल्कि नगर निगम के डेटा सुरक्षा मानकों के लिए एक गंभीर खतरा भी है। निगम की चार नवंबर को हुई शिक्षा समिति की बैठक में भी इस निजी पोर्टल का मामला उठाया गया और निगम अधिकारियों से जवाब तलब किए गए।

