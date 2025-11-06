बुजुर्ग बंदी रामायण और गीता का पाठ पढ़ा रहे, डासना जेल में कैदियों में मिल रही इंसानियत की सीख

संक्षेप: गाजियाबाद की डासना जेल में आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे 70 वर्ष से अधिक उम्र के करीब 30 बंदी अब अन्य कैदियों को गीता और रामायण के श्लोकों का पाठ पढ़ाकर उन्हें इंसानियत के रास्ते पर चलने की सीख दे रहे हैं, जिससे जेल का माहौल सकारात्मक बन रहा है।

अपराध की दुनिया में कदम रखकर सनसनीखेज वारदात करने वाले बंदी उम्र के आखिरी पड़ाव में डासना स्थित जिला कारागार में गीता और रामायण का पाठ पढ़ा रहे हैं।

डासना स्थित जिला कारागार वैसे तो 1704 बंदियों की क्षमता वाली जेल है, लेकिन गाजियाबाद के अलावा हापुड़ जिले के बंदी भी यहां होने के चलते वर्तमान में यहां क्षमता से करीब ढाई गुना बंदी हैं। इनमें करीब 500 बंदी सजायाफ्ता हैं, जिनमें 140 से अधिक महिलाएं भी शामिल हैं। हत्या के दोषी ठहराए जाने के बाद करीब साढ़े तीन सौ बंदी आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, जिनमें 35 से अधिक महिलाएं शामिल हैं। इनमें 70 साल से अधिक उम्र वाले करीब 30 बंदी हैं।

जेल प्रशासन के मुताबिक उम्रदराज बंदियों ने अपने कर्मों पर पश्चाताप करते हुए उम्र के आखिरी पड़ाव में धर्म-कर्म कर पुण्य लाभ कमाने की इच्छा जाहिर की थी। इसके तहत उन्होंने रामायण और गीता उपलब्ध कराने का आग्रह किया था। बंदियों की भावना को समझते हुए उन्हें धार्मिक ग्रंथ उपलब्ध कराए गए।

दिन की शुरुआत करती है भजनमंडली आजीवन कारावास की सजा काट रहे उम्रदराज बंदी सुबह की बेला में अपने-अपने बैरकों के बंदियों को लेकर बैठ जाते हैं और गीता और रामायण के श्लोक पढ़कर सुनाते हैं। इसके लिए भजनमंडली बनी हुई है, जो भजन-कीर्तन से बंदियों के दिन की शुरुआत करती है। जेल अधिकारियों के मुताबिक इन बंदियों को श्लोक इस तरह कंठस्थ हो गए हैं कि वह बिना पढ़े उन्हें दोहराते हैं और उनका अर्थ भी बताते हैं। इन श्लोकों के माध्यम से बंदियों को आचरण सुधारनेे, धर्म-कर्म कर आराधना का मार्ग अपनाने और इंसानियत के रास्ते पर चलने की सीख दी जाती है।

त्योहारों पर धार्मिक आयोजन भी हो रहे जेल अधिकारियों का कहना है कि जेल का वातावारण सकारात्मक रखने और बंदियों में धार्मिक प्रवृत्ति पैदा करने के लिए सप्ताह में दो बार सुंदरकांड पाठ का आयोजन होता है। दिन में सुंदरकांड के बाद हवन-यज्ञ और प्रसाद वितरण कराया जाता है, जिसमें जेल के अधिकारी भी शामिल होते हैं। रोजाना होने वाले रामायण व गीता पाठ के अलावा सभी तीज-त्योहारों पर धार्मिक आयोजन भी किए जाते हैं।