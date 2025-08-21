Daryaganj building collapsed the building was being demolished without any arrangements दिल्ली के दरियागंज में कैसे गिरी तीन मंजिला इमारत, सामने आ गई वजह, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली के दरियागंज में कैसे गिरी तीन मंजिला इमारत, सामने आ गई वजह

दिल्ली के दरियागंज में बुधवार को एक तीन मंजिला इमारत ढह गई। इस हादसे में तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बिल्डिंग जर्जर हालत में थी और इसका बिना इंतजामों के इसका ध्वस्तीकरण किया जा रहा था।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 21 Aug 2025 06:12 AM
दिल्ली के दरियागंज में बुधवार को 60 साल पुरानी जर्जर तीन मंजिला इमारत का पिछला हिस्सा सद्भावना पार्क की दीवार पर गिर गया। पुलिस ने लापरवाही का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इमारत का मालिक यूसुफ और नदीम फरार है।

पुलिस जांच में सामने आया कि यह इमारत लंबे समय से जर्जर हालत में थी और पिछले एक महीने से इसका ध्वस्तीकरण कार्य चल रहा था। हादसे के समय कुछ श्रमिक तीसरी मंजिल पर दीवार तोड़ रहे थे, जबकि मरने वाले दूसरी मंजिल से मलबा हटा रहे थे। तभी इमारत का पिछला हिस्सा सद्भावना पार्क की दीवार पर गिर गया और तीनों श्रमिक मलबे में दब गए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ध्वस्तीकरण के दौरान न तो श्रमिकों की सुरक्षा का ध्यान रखा गया और न ही पर्याप्त इंतजाम किए गए।

जांच में दीवार कमजोर होने की बात सामने आई

डीसीपी निधिन वालसन ने बताया कि शुरुआती जांच में इमारत की दीवार कमजोर होने की बात सामने आई है। ठेकेदार को ध्वस्तीकरण की जिम्मेदारी दी गई थी और करीब 15 श्रमिक पिछले एक महीने से इसी इमारत में रहकर काम कर रहे थे।

खुद से ही राहत कार्य पर जुट गए स्थानीय लोग

श्रमिक ने बताया कि दीवार ढहने पर स्थानीय लोग और साथी मजदूर सबसे पहले अपने स्तर पर राहत कार्य में जुट गए और तौफीक व जुबैर को बाहर निकाला। दमकल कर्मियों और पुलिस ने गुलसागर को निकाला, लेकिन तब तक तीनों की मौत हो चुकी थी।