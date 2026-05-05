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डर के आगे जीत की ओर वो निकल गए, बंगाल में दीदी की हार पर क्या बोलीं रेखा गुप्ता

May 05, 2026 10:47 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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पश्चिम बंगाल में भाजपा की प्रचंड जीत पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सालों तक अत्याचार और दुराचार सहने वाली बंगाल की जनता ने जब बदलाव का मन बना लिया तो वो भय के आगे जीत की ओर वो निकल गए।

डर के आगे जीत की ओर वो निकल गए, बंगाल में दीदी की हार पर क्या बोलीं रेखा गुप्ता

पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हार से गदगद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे भाजपा के बजाय बंगाल के भविष्य की जीत बताया है। रेखा गुप्ता ने कहा कि सालों तक अत्याचार और दुराचार सहने वाली बंगाल की जनता ने जब बदलाव का मन बना लिया तो वो भय के आगे जीत की ओर वो निकल गए। बता दें कि, 294 सीटों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा में भाजपा 206 सीटें पाकर इतिहास रच दिया है।

सीएम रेखा गुप्ता ने एएनआई से बात करते हुए कहा, “बंगाल की जनता ने बंगाल में वर्षों तक प्रताड़ना सही, अत्याचार और दुराचार सहा। आज जब वो एकजुट होकर खड़ी हुई तो लोकतंत्र की जीत हुई है, बंगाल के भविष्य की जीत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की जीत हुई है। अमित शाह जी की संगठनात्मक शक्ति की जीत हुई है और नितिन नवीन जी के पूरे कार्यभार की जीत हुई है है।”

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रेखा गुप्ता ने आगे कहा, ''नेता कुछ नहीं करता, जो करती है जनता करती है। जनता ने जब मन बना लिया और तय कर लिया तो भय के आगे जीत की ओर वो निकल गए। अब जीत के आगे भविष्य है और भविष्य के साथ विकास है और अब पूरा देश अब बंगाल के साथ मिलकर बंगाल का विकास करने वाला है।''

रेखा गुप्ता-मंत्रियों संग ऐसे मनाया भाजपा की जीत का जश्न

बंगाल और असम में भाजपा की जीत पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को दिल्ली सचिवालय स्थित अपने ऑफिस में अपने कैनिबेट मंत्रियों प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, कपिल मिश्रा, मंजिंदर सिंह सिरसा और रवींद्र इंद्रराज सिंह के साथ रसगुल्ले और झालमुड़ी खाकर जीत का जश्न मनाया। उन्होंने ने कहा, 'जीत का जश्न, झालमुड़ी और रसगुल्ला के संग'। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को इस ऐतिहासिक जीत के लिए हार्दिक बधाई दी।

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बंगाल की जनता को इन योजनाओं का लाभ मिलेगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्र सरकार की विकास नीतियों का लाभ अब पश्चिम बंगाल को भी मिलेगा और वह दिल्ली की तरह विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा, " केंद्र सरकार की जन-धन योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों ने आमजन के जीवन में वास्तविक परिवर्तन आया है।"

रेखा गुप्ता ने दावा किया कि बंगाल में ममता बनर्जी सरकार ने केंद्र की अधिकतर विकास योजनाओं को लागू ही नहीं किया था और अब राज्य के नागरिक केंद्र की नीतियों का लाभ भी पाएंगे, जिससे उनके जीवन स्तर में प्रभावी सुधार होगा।

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Praveen Sharma

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Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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