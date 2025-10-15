ग्रेटर नोएडा में 2.67 करोड़ की लागत से बनेगी यह 3 KM सड़क, इंटरलॉकिंग टाइल्स से होगी मजबूत
संक्षेप: ग्रेटर नोएडा में दनकौर-सिकंद्राबाद मार्ग से जुनैदपुर की मढैया तक सड़क 2.67 करोड़ रुपये की लागत से फिर बनेगी। जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह ने मंगलवार को सड़क के पुनर्निर्माण का शुभारंभ कराया। सड़क जल्दी खराब न हो इसके लिए दोनों तरफ इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाई जाएंगी।
ग्रेटर नोएडा में दनकौर-सिकंद्राबाद मार्ग से जुनैदपुर की मढैया तक की सड़क 2.67 करोड़ रुपये की लागत से फिर बनेगी। जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह ने मंगलवार को सड़क के पुनर्निर्माण कार्य का शुभारंभ कराया। सड़क जल्दी खराब न हो इसके लिए दोनों तरफ इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाई जाएंगी। सुगम आवागमन के लिए सड़क को चौड़ा भी किया जाएगा। पौने 3 किलोमीटर लंबी इस सड़क को दोबारा बनाया जा रहा है।
पहले लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा निर्माण किया गया था। सड़क के शुभारंभ के मौके पर धीरेंद्र सिंह ने कहा कि इस मार्ग के तैयार हो जाने से आसपास के गांवों के लोगों को आने-जाने में बड़ी सुविधा मिलेगी। किसानों और स्कूली बच्चे अब बेहतर सड़क का लाभ उठा सकेंगे। विकास कार्य के शुभारंभ से पहले विधायक ने जनसंवाद के माध्यम से ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। लोगों ने पेयजल, सफाई, बिजली और नाली से संबंधित समस्याएं रखीं।
दरअसल गांवों को जोड़ने के लिए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा वर्षों पहले बनाई गईं ज्यादातर सड़कों की स्थिति खस्ताहाल हो चुकी है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को परेशानी होती है। प्राधिकरण के अधिकारी के मुताबिक सर्वे कर उन संपर्क मार्गों को चिन्हित कर लिया गया है, जिनको दुरुस्त कराया जाना जरूरी है। योजना के तहत सिकंद्राबाद- दनकौर मार्ग से जुनैदपुर की मढैया को जोड़ने वाली लगभग पौने तीन किलोमीटर लंबी सड़क का पुनर्निर्माण शुरू करा दिया गया है।
प्राधिकरण के वरिष्ठ प्रबंधक नागेंद्र सिंह ने बताया कि सीसी सड़क की मजबूती के लिए दोनों तरफ आधा-आधा मीटर में इंटरलॉकिंग टाइल्स भी लगाई जाएगी। यह काम छह माह में पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मंडी श्यामनगर से अस्तौली फाटक वाया देवटा तक की सड़क को भी दुरुस्त किया जाएगा।