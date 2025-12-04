दनकौर में 5 दिन से लापता मनीष को दोस्तों ने मार डाला, नहर में फेंक दिया शव

संक्षेप: गौतमबुद्धनगर जिले में दनकौर के पास अस्तौली गांव से पांच दिन पहले लापता युवक की उसके ही दोस्तों ने हत्या कर शव नहर में फेंक दिया। पुलिस ने शव की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपी दोनों दोस्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

गौतमबुद्धनगर जिले में दनकौर के पास अस्तौली गांव से पांच दिन पहले लापता युवक की उसके ही दोस्तों ने हत्या कर शव नहर में फेंक दिया। पुलिस ने शव की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपी दोनों दोस्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार अस्तौली गांव निवासी मनीष 29 नवंबर की शाम पतला खेड़ा और अस्तौली गांव निवासी दो दोस्तों के साथ कार लेकर निकला था।

बिलासपुर कस्बे के पास 30 नवंबर को मनीष का फोन सड़क से बरामद हुआ था। उसके परिजनों ने 30 नवंबर की शाम को ही दनकौर कोतवाली में मनीष की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने लापता युवक की तलाश शुरू की। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाकर दो दिसंबर को खोली नहर पर प्रदर्शन किया था। पुलिस के अधिकारियों ने उनको समझा बुझाकर शांत किया था।

पुलिस ने फोन कॉल की डिटेल के आधार पर मनीष के दोनों दोस्तों को तलाश कर उन्हें हिरासत में ले लिया। अस्तौली निवासी भारत और पतला खेड़ा निवासी बॉबी ने पुलिस को बताया कि उन्होंने शराब के नशे में मनीष की हत्या कर दी और शव को खेरली नहर में फेंक दिया। पुलिस ने परिजनों को घटना की जानकारी दी। परिजन और पुलिस मिलकर खेरली नहर में शव की तलाश कर रहे हैं। इस संबंध में दनकौर कोतवाली के प्रभारी मुनेंद्र सिंह का कहना है कि परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई है। नहर में पानी कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस ने संभावना व्यक्त की है कि गुरुवार को शव बरामद कर लिया जाएगा।

शराब के नशे में वारदात को अंजाम दिया मनीष की हत्या करने का आरोप जिन दोस्तों भारत और बॉबी पर लगा है, वे दोनों मौसेरे भाई हैं। कई वर्षों से मनीष का उनके यहां आना-जाना था। पुलिस के अनुसार तीनों ही शराब और नशे के आदी थे।

घर का इकलौता चिराग था मनीष मनीष अपने पिता नारायण सिंह की इकलौती संतान था। पिता खेतीबाड़ी का काम करते हैं। मनीष भी उनके साथ खेतीबाड़ी करता था। उसका जिन दोस्तों के पास आना-जाना था, वे शराब और नशे के आदी थे।

फरवरी में होने वाली थी शादी फरवरी में मनीष की शादी होने वाली थी। घर के लोग शादी की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच दोस्तों ने घटना को अंजाम दे दिया। मनीष की हत्या की सूचना मिलने के बाद से परिजन और रिश्तेदार सदमे में हैं।