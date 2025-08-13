Dance teacher with his two accomplices arrested for blackmailing minor student गुरुग्राम में नाबालिग के साथ ब्लैकमेलिंग, डांस टीचर ने 30 लाख फिरौती के लिए किया अपराध; यूं पकड़ाया, Ncr Hindi News - Hindustan
गुरुग्राम में नाबालिग के साथ ब्लैकमेलिंग, डांस टीचर ने 30 लाख फिरौती के लिए किया अपराध; यूं पकड़ाया

पुलिस के मुताबिक डांस टीचर, उसके भाई और उसके एक अन्य सहयोगी को मंगलवार को शहर की एक अदालत में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उनके पास से एक कार और लाखों रुपए का सामान जब्त किया गया है।

Sourabh Jain पीटीआई, गुरुग्रामWed, 13 Aug 2025 12:16 AM
गुरुग्राम में पुलिस ने 24 साल के एक डांस टीचर व उसके दो सहयोगियों को अपनी एक नाबालिग छात्रा को ब्लैकमेल करने के मामले में गिरफ्तार किया है। तीन आरोपियों में से दो भाई हैं। आरोपी डांस टीचर लड़की को ब्लैकमेल करते हुए उसे 30 लाख रुपए की फिरौती के लिए धमका रहा था और ऐसा ना करने पर उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दे रहा था। हालांकि

पुलिस ने बताया कि 14 वर्षीय पीड़िता को डांस करने का बहुत शौक है और उसने इसी वजह से आरोपी की डांस अकेडमी को जॉइन किया था। हालांकि क्लास शुरू होने के कुछ दिन बाद ही आरोपी डांस टीचर ने एक दिन मौका पाकर उसे नशीला पदार्थ मिला हुआ एक पेय पीने के लिए दिया और जब वह बेहोश हो गई, तो छात्रा की आपत्तिजनक तस्वीरें खींच लीं। पुलिस ने बताया कि इसके बाद इन्हीं तस्वीरों को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की धमकी देकर आरोपी टीचर उसे ब्लैकमेल कर रहा था।

आरोपी डांस टीचर ने इस कृत्य में अपनी अकेडमी में आने वाले दो अन्य सहयोगियों को भी शामिल कर लिया और तीनों ने मिलकर पीड़िता से पैसे की मांग भी शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि आरोपियों को पैसे देने के लिए छात्रा ने अपने घर पर चोरी की और लगभग 30 लाख रुपए उन्हें दे भी दिए।

हालांकि घरवालों को चोरी का पता चलने पर छात्रा ने आखिरकार अपने परिजनों को आपबीती सुना दी, जिसके बाद परिजनों ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज की गई। पुलिस ने बताया कि BNS और पॉक्सो की संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज करते हुए और सोमवार को तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

सोहना के सहायक पुलिस आयुक्त जितेंद्र कुमार ने बताया, 'आरोपी डांस टीचर ने नाबालिग छात्रा को ब्लैकमेल करने की योजना बनाई थी। तीनों आरोपियों को शहर की एक अदालत में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।'