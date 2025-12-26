गाजियाबाद में डांस टीचर ने 12वीं की छात्रा से कई बार किया दुष्कर्म, ब्लैकमेल कर लूटता था आबरू

संक्षेप: गाजियाबाद के लिंक रोड थानाक्षेत्र में डांस टीचर द्वारा 12वीं क्लास में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोपी डांस टीचर कई दिन से छात्रा संग गलत काम कर रहा था।

गाजियाबाद के लिंक रोड थानाक्षेत्र में डांस टीचर द्वारा 12वीं क्लास में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोपी डांस टीचर कई दिन से छात्रा संग गलत काम कर रहा था। पीड़िता ने 23 दिसंबर को इस बारे में घर पर बताया तो पिता ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने गुरुवार शाम आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

लिंक रोड थानाक्षेत्र की एक कॉलोनी में रहने वाली 17 वर्षीय किशोरी प्राइवेट स्कूल में 12वीं क्लास में पढ़ती है। पुलिस के मुताबिक, एक माह पहले छात्रा इलाके में स्थित एक ताइक्वांडो और डांस एकेडमी में गई थी। यहां डांस सिखाने के दौरान दिल्ली के विवेक विहार निवासी टीचर जीत अहिरवार उससे मिला।

जीत ने एकेडमी के अंदर ही छात्रा से दुष्कर्म किया और ब्लैकमेल करते हुए मुंह बंद रखने को कहा। आरोपी ने शिकायत करने पर उसे बदनाम करने की धमकी दी थी। पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने कई बार उसके साथ गलत काम किया और अब उसके साथ होटल चलने के लिए दबाव बना रहा था। मना करने पर आरोपी ने छात्रा से दुर्व्यवहार किया। परेशान होकर पीड़िता ने माता-पिता को इस बारे में बताया, जिसके बाद रिपोर्ट दर्ज की गई।

एसीपी साहिबाबाद श्वेता यादव ने बताया कि आरोपी जीत अहिरवार को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता के बयान के आधार पर विवेचना कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

दुष्कर्म करने के आरोपी समेत दो गिरफ्तार : वहीं, लोनी बॉर्डर थाना पुलिस ने क्षेत्र की एक कॉलोनी में रहने वाली किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी समेत दो को गिरफ्तार किया है।

युवती से दुष्कर्म करने का आरोपी युवक गिरफ्तार गाजियाबाद में ही नशीली कोल्डड्रिंक पिलाकर युवती के साथ दुष्कर्म करने के मामले में मसूरी पुलिस ने गुरुवार को आरोपी वंश नेहरा को गिरफ्तार कर लिया। एसीपी मसूरी लिपि नगायच ने बताया कि मामला मसूरी थाना क्षेत्र के एक गांव का है। युवती ने निवाड़ी थानाक्षेत्र के कस्बा पतला और हाल मसूरी थानाक्षेत्र के गांव अमीरपुर बडायला निवासी वंश नेहरा पर 16 सितंबर और 12 अक्टूबर को धोखे से होटल ले जाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है।

पीड़िता का आरोप है कि आरोपी पहले उसे बहला-फुसलाकर होटल लाया, जहां नशीली कोल्डड्रिंक पिलाने के बाद उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया गया। इतना ही नहीं, शिकायत करने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता ने 25 दिसंबर को पुलिस से न्याय की गुहार लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई।