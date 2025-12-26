गाजियाबाद में डांस टीचर ने 12वीं की छात्रा से कई बार किया दुष्कर्म, ब्लैकमेल कर लूटता था आबरू

Hindustan Hindi News
गाजियाबाद के लिंक रोड थानाक्षेत्र में डांस टीचर द्वारा 12वीं क्लास में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोपी डांस टीचर कई दिन से छात्रा संग गलत काम कर रहा था।  

Dec 26, 2025 06:49 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
गाजियाबाद के लिंक रोड थानाक्षेत्र में डांस टीचर द्वारा 12वीं क्लास में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोपी डांस टीचर कई दिन से छात्रा संग गलत काम कर रहा था। पीड़िता ने 23 दिसंबर को इस बारे में घर पर बताया तो पिता ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने गुरुवार शाम आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

लिंक रोड थानाक्षेत्र की एक कॉलोनी में रहने वाली 17 वर्षीय किशोरी प्राइवेट स्कूल में 12वीं क्लास में पढ़ती है। पुलिस के मुताबिक, एक माह पहले छात्रा इलाके में स्थित एक ताइक्वांडो और डांस एकेडमी में गई थी। यहां डांस सिखाने के दौरान दिल्ली के विवेक विहार निवासी टीचर जीत अहिरवार उससे मिला।

जीत ने एकेडमी के अंदर ही छात्रा से दुष्कर्म किया और ब्लैकमेल करते हुए मुंह बंद रखने को कहा। आरोपी ने शिकायत करने पर उसे बदनाम करने की धमकी दी थी। पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने कई बार उसके साथ गलत काम किया और अब उसके साथ होटल चलने के लिए दबाव बना रहा था। मना करने पर आरोपी ने छात्रा से दुर्व्यवहार किया। परेशान होकर पीड़िता ने माता-पिता को इस बारे में बताया, जिसके बाद रिपोर्ट दर्ज की गई।

एसीपी साहिबाबाद श्वेता यादव ने बताया कि आरोपी जीत अहिरवार को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता के बयान के आधार पर विवेचना कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

दुष्कर्म करने के आरोपी समेत दो गिरफ्तार : वहीं, लोनी बॉर्डर थाना पुलिस ने क्षेत्र की एक कॉलोनी में रहने वाली किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी समेत दो को गिरफ्तार किया है।

युवती से दुष्कर्म करने का आरोपी युवक गिरफ्तार

गाजियाबाद में ही नशीली कोल्डड्रिंक पिलाकर युवती के साथ दुष्कर्म करने के मामले में मसूरी पुलिस ने गुरुवार को आरोपी वंश नेहरा को गिरफ्तार कर लिया। एसीपी मसूरी लिपि नगायच ने बताया कि मामला मसूरी थाना क्षेत्र के एक गांव का है। युवती ने निवाड़ी थानाक्षेत्र के कस्बा पतला और हाल मसूरी थानाक्षेत्र के गांव अमीरपुर बडायला निवासी वंश नेहरा पर 16 सितंबर और 12 अक्टूबर को धोखे से होटल ले जाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है।

पीड़िता का आरोप है कि आरोपी पहले उसे बहला-फुसलाकर होटल लाया, जहां नशीली कोल्डड्रिंक पिलाने के बाद उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया गया। इतना ही नहीं, शिकायत करने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता ने 25 दिसंबर को पुलिस से न्याय की गुहार लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई।

एसीपी मसूरी का कहना है कि शिकायत मिलते ही पुलिस टीम सक्रिय हुई और कार्रवाई करते हुए आरोपी को दबोच लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसका पीड़िता से परिचय गांव में ही हुआ था, क्योंकि वह उसके मामा के घर ठहरता था।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
