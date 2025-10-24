ग्रेटर नोएडा में आसिफ और उसके साथियों की पिटाई से घायल दलित युवक की मौत, बवाल

संक्षेप: ग्रेटर नोएडा के रबुपूरा में आठ दिन पहले हुई मारपीट में घायल हुए एक दलित युवक की शुक्रवार को अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। उसकी मौत की सूचना मिलने के बाद गुस्साए स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया।

ग्रेटर नोएडा के रबुपूरा में आठ दिन पहले हुई मारपीट में घायल हुए एक दलित युवक की शुक्रवार को अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। उसकी मौत की सूचना मिलने के बाद गुस्साए स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे विधायक ने पीड़ित परिजनों की मुख्यमंत्री से फोन पर बात कराई और आश्वस्त किया कि घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस मामले में पुलिस पहले ही दो लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और अन्य की तलाश जारी है।

यह घटना 15 अक्टूबर की रात रबूपुरा कस्बे में हुई। जब सुमित अपने भतीजे अनिकेत के साथ सैयद पोखर पर जन्मदिन की पार्टी कर रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान वहां पर आसिफ अपने 10-12 साथियों के साथ आया और दोनों पर डंडे और लोहे की रॉड से हमला कर दिया। साथ ही जातिसूचक शब्द भी कहे गए। इस हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें पहले नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अनिकेत की गंभीर हालत को देखते हुए उसे दिल्ली के लिए रेफर किया गया जहां आज उसने दम तोड़ दिया।

अनिकेत की मौत की सूचना पर कस्बे के लोगों में आक्रोश फैल गया और गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दी। पुलिस के अधिकारियों के अलावा, जेवर विधायक ठाकुर धीरेंद्र सिंह भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने मृतक के परिजनों से बातचीत की और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। धीरेंद्र सिंह ने 'सोशल मीडिया' पर पोस्ट कर कहा, 'रबूपुरा के अनिकेत प्रकरण में दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। मेरी सांत्वना पीड़ित परिवार के साथ है। मौके पर जाकर परिवार को ढांढस बंधाया और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी फोन पर वार्ता कराई।'