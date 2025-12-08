दादरी रेलवे क्रॉसिंग से NH-91 तक बनेगी सड़क, 1 साल में पूरा होगा काम; जानें कितनी आएगी लागत

संक्षेप: ग्रेटर नोएडा के दादरी रेलवे क्रॉसिंग से एनएच-91 यानी जीटी रोड तक 2 किलोमीटर लंबी सड़क का पुनर्निर्माण किया जाएगा। सड़क पर जल निकासी के लिए इसके दोनों तरफ नाली भी बनाई जाएंगी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने इस काम के लिए टेंडर भी जारी कर दिया है।

ग्रेटर नोएडा के दादरी रेलवे क्रॉसिंग से एनएच-91 यानी जीटी रोड तक 2 किलोमीटर लंबी सड़क का पुनर्निर्माण किया जाएगा। सड़क पर जल निकासी के लिए इसके दोनों तरफ नाली भी बनाई जाएंगी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने इस काम के लिए टेंडर भी जारी कर दिया है। यह काम एजेंसी को एक वर्ष में पूरा करना होगा।

दादरी रेलवे क्रॉसिंग से जीटी रोड को जोड़ने वाली यह सड़क जगह-जगह पर टूट गई है। रेलवे ओवरब्रिज के पास तो गहरे गड्ढे हैं। इससे हादसा होने का डर बना रहता है। बारिश के मौसम में जलभराव होने पर काफी परेशानी होती है। यह सड़क लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अंतर्गत आती है, लेकिन क्षेत्र के लोगों की परेशानी को देखते हुए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने उक्त सड़क को बनाने का निर्णय लिया है।

केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सीआरआरआई) से जांच कराने के बाद उसकी रिपोर्ट के आधार पर प्राधिकरण ने विकास कार्य कराने तैयारी शुरू कर दी है।

वरिष्ठ प्रबंधक राजेश कुमार निम ने बताया कि 4 लेन की यह सड़क जल्द खराब न हो, इसके लिए आरसीसी सड़क का निर्माण किया जाएगा। जल निकासी के लिए सड़क के दोनों तरफ आरसीसी नाली, फुटपाथ पर इंटरलॉकिंग टाइल्स और सेंट्रल वर्ज की मरम्मत का कार्य किया जाएगा। इस पर लगभग 15.11 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर एक महीने में काम शुरू करा दिया जाएगा।

कार्यदायी संस्था को यह काम एक वर्ष में पूरा करना होगा। इससे दादरी नगर के साथ जीटी रोड पर जाने वाले लोगों के साथ आसपास के गांवों के हजारों लोगों को फायदा होगा।

ग्रेटर नोएडा को दादरी जीटी रोड, ग्रेटर नोएडा फेस-2 और न्यू नोएडा से सीधे जोड़ने के लिए पल्ला के पास बन रहे 6 लेन के रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) का काम तेज कर दिया गया है। रेलवे ट्रैक के ऊपर गार्डर रखने का काम किया जा रहा है।

सूरजपुर में काम जारी सूरजपुर घंटाघर चौक से सूरजपुर और तिलपता से आगे रेलवे ओवरब्रिज तक सड़क की मरम्मत का काम चल रहा है। यहां पर जल निकासी के लिए नाली और पुलिया का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा लोगों की सुविधा के लिए ग्रेटर नोएडा के मेट्रो डिपो स्टेशन के पास स्थित गोलचक्कर से सेक्टर म्यू की तरफ जाने वाली सड़क का निर्माण किया जा रहा है। इससे इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप में भी जाना आसान हो जाएगा।