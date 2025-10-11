dadri inter college student pistol bag class police custody स्कूल में तमंचा लेकर पहुंच गया 11वीं का छात्र, बोला दो हजार में खरीदा, दिखाने लाया हूं, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdadri inter college student pistol bag class police custody

स्कूल में तमंचा लेकर पहुंच गया 11वीं का छात्र, बोला दो हजार में खरीदा, दिखाने लाया हूं

दादरी के मिहिर भोज इंटर कॉलेज में 11वीं कक्षा का एक छात्र बैग में अवैध तमंचा लेकर क्लास में पहुँचा, जिसकी सूचना पर पुलिस ने छात्र को तमंचे के साथ हिरासत में ले लिया और पूछताछ में छात्र ने बताया कि उसने यह तमंचा शौक के लिए 2000 रुपये में खरीदा था।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नोएडाSat, 11 Oct 2025 07:53 AM
share Share
Follow Us on
स्कूल में तमंचा लेकर पहुंच गया 11वीं का छात्र, बोला दो हजार में खरीदा, दिखाने लाया हूं

दादरी के इंटर कॉलेज में पढ़ने वाला 11वीं का छात्र बैग में अवैध तमंचा लेकर कक्षा में पहुंच गया। प्रधानाचार्य को पता चला तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और छात्र को अवैध तमंचे के साथ हिरासत में ले लिया।

दादरी कोतवाली पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मिहिर भोज इंटर कॉलेज में कस्बे की रज्जाक कॉलोनी का रहने वाला किशोर 11वीं कक्षा में पढ़ता है। कॉलेज के कार्यवाहक प्रधानाचार्य मिलाप सिंह ने छात्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। कार्यवाहक प्रधानाचार्य ने गुरुवार की दोपहर पुलिस को सूचना दी कि एक छात्र कक्षा में अवैध तमंचा लेकर पहुंच गया है। कक्षा में दूसरे छात्रों ने छात्र के बैग में तमंचा देखकर इसकी सूचना प्रधानाचार्य को दी थी। प्रधानाचार्य की सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और छात्र को हिरासत में लेकर कब्जे से तमंचा बरामद किया।

पुलिस पूछताछ में छात्र ने बताया कि उसने किसी से दो हजार रुपये में शौक के लिए तमंचा खरीदा था। वह अपने दोस्तों को दिखाने के लिए कॉलेज में तमंचा लेकर पहुंचा था। हालांकि, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस इस बारे में भी पता लग रही है कि तमंचा किससे खरीदा गया था। कोतवाली प्रभारी का कहना है कि मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।