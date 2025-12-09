Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsDabur company approached HC regarding Pudin Hara brand identity, raising objection on A matter
मीलॉर्ड आप ऐसा मत होने दीजिए; 'पुदीन हरा' ब्रांड की पहचान को लेकर HC पहुंची डाबर कंपनी, इस बात पर जताई आपत्ति

डाबर कंपनी द्वारा इस याचिका को लगाने के साथ ही यह सवाल भी खड़ा हो गया है कि क्या पुदीन हरा एक ऐसी आयुर्वेदिक दवा का नाम है जिसे डाबर कंपनी के अलावा कोई और कंपनी इस्तेमाल नहीं कर सकती। इस बात का फैसला अदालत को करना है।

Dec 09, 2025 10:33 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
च्यवनप्राश को लेकर पतंजलि के साथ कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद आयुर्वेदिक दवाइयां बनाने वाली डाबर इंडिया कंपनी अब एक नए मामले को लेकर हाई कोर्ट में पहुंच गई है। इस बार डाबर ने एक अन्य कंपनी को पुदीन हरा ट्रेडमार्क देने पर आपत्ति जताई है, जो कि उसके दशकों पुराने 'डाबर पुदीन हरा' ब्रांड से मिलता जुलता नाम है। दरअसल कंपनी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका लगाते हुए वेल्फोर्ड फार्मा कंपनी को दिए 'वेल्फोर्ड पुदीन हरा' नाम पर आपत्ति जताई है और इस ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन को रद्द करने की मांग की है। कंपनी का कहना है कि बाजार में इस तरह का ट्रेडमार्क किसी अन्य के पास होने से उपभोक्ताओं के बीच भ्रम पैदा होगा और उनके स्वास्थ्य के लिए भी यह घातक साबित हो सकता है।

'बार एंड बेंच' की एक रिपोर्ट के अनुसार डाबर कंपनी की इस याचिका पर मंगलवार को जस्टिस तेजस करिया की अदालत में सुनवाई हुई, इस दौरान कंपनी ने पुदीन हरा को अपना 90 साल पुराना ट्रेडमार्क बताया, और इससे जुड़ा नया ट्रेडमार्क देने का विरोध करते हुए इससे अपने डाइजेस्टिव ब्रांड की 9 दशक पुरानी पहचान पर असर पड़ने की आशंका जताई। कंपनी ने कहा कि प्रतिवादी (वेल्फोर्ड फार्मा) ने डाबर के पहले के मार्क को पूरी तरह से कॉपी किया और हमारी कंपनी की दशकों में बनी गुडविल का फायदा उठाने के लिए पुदीन हरा के आगे सिर्फ 'वेल्फोर्ड' शब्द जोड़ा।

डाबर के वकील ने जोर देकर कहा कि 'पुदीन हरा' हमारी कंपनी द्वारा बनाया हुआ ब्रांड है, जिसे कंपनी 1930 से इस्तेमाल कर रही है, जिसका सबूत 1979 का ट्रेडमार्क एप्लीकेशन और दशकों से बाजार में मौजूदगी है। वकील ने आगे कहा, 'यह खास मार्क सिर्फ याचिकाकर्ता (डाबर) और अकेले याचिकाकर्ता से जुड़ा हुआ है'। साथ ही उन्होंने यह भी दलील दी कि किसी अन्य प्रतिस्पर्धी को इस तरह का ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन देना उपभोक्ताओं के बीच भ्रम पैदा करेगा।

अपनी मांग बताते हुए और डाबर के डाइजेस्टिव प्रोडक्ट की 90 साल पुरानी पहचान को अपने ट्रेडमार्क विवाद के केंद्र में रखा है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस तेजस करिया ने की, जिन्होंने अंतरिम आदेशों के लिए याचिका को सुरक्षित रख लिया। कंपनी ने जोर दिया कि पुदीन हरा बच्चों और वयस्कों दोनों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, और दवा उत्पादों में भ्रम न केवल ब्रांड की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाएगा।

डाबर ने कहा कि एक ट्रेडमार्क सर्च में पुदीन हरा शब्द वाले 29 रजिस्ट्रेशन मिले, जिनमें से 27 कंपनी के हैं। बाकी दो में से एक अब कोर्ट के सामने है, कंपनी द्वारा उसे सीधी नकल बताया गया। डाबर के वकील ने अदालत को बताया कि वेल्फोर्ड फार्मास्युटिकल्स भी दवा उत्पादों में लगी हुई है, इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि उसे डाबर के मार्क के बारे में पता नहीं था।

डाबर ने कहा कि वेल्फोर्ड फार्मा का विवादित ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन 2022 में इस्तेमाल के आधार पर दायर किया गया था और 2023 में मंजूर किया गया था, और कहा कि उसकी अपनी खोज में प्रतिद्वंद्वी मार्क के वास्तविक उपयोग का कोई सबूत नहीं मिला। कैंसलेशन याचिका के साथ, डाबर ने वेलफोर्ड फार्मा के रजिस्ट्रेशन के असर पर रोक लगाने के लिए एक एप्लीकेशन भी दायर की, जिसमें रिक्वेस्ट की गई कि प्रतिवादी को कम से कम इस मार्क को किसी तीसरे पक्ष को ट्रांसफर करने से रोका जाए।

डाबर के वकील ने तर्क दिया, हम पहले से रजिस्टर्ड मालिक हैं और एक ही क्लास में एक जैसे मार्क होने से निश्चित रूप से भ्रम होगा और ट्रेडमार्क रजिस्टर की पवित्रता बनाए रखने के लिए, वेलफोर्ड फार्मा के विवादित मार्क को हटा दिया जाना चाहिए। इस मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस कारिया ने अंतरिम आदेशों के लिए याचिका सुरक्षित रख ली।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
