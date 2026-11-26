D कंपनी के शूटर नसीम दुर्रानी के खात्मे के बाद उसके साथी अमन गाजी का एनकाउंटर, पुलिस ने दबोचा
नसीम दुर्रानी के खात्मे के बाद साथी अमन गाजी को दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर में दबोचा है। उसके पैर में गोली लगी है। आरोपी ने पुलिस पर 4 राउंड फायरिंग की। जवाब में पुलिस ने उस पर 6 राउंड गोलियां चलाई।
डॉ. रमेश त्रिपाठी, नई दिल्ली
Aman Gazi Encounter: डी कंपनी के कुख्यात शूटर नसीम दुर्रानी के खात्मे के बाद दिल्ली पुलिस ने उसके साथी अमन गाजी को एनकाउंटर में दबोचा। नॉर्थ-ईस्ट जिले के स्पेशल स्टाफ और आरोपी के बीच 25 नवंबर की देर रात उस्मानपुर पुश्ता रोड के पास मुठभेड़ हुई। इस दौरान अमन के बाएं पैर में गोली लगी। अमन पर मंत्री कपिल मिश्रा के दफ्तर के बाहर फायरिंग की वारदात में नसीम दुर्रानी के साथ शामिल होने का भी आरोप है।
पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने सरेंडर करने के बजाय पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। उसने चार राउंड गोलियां चलाईं। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने छह राउंड फायर किए। इस दौरान एक गोली सिपाही मुकेश की बुलेटप्रूफ जैकेट में भी लगी।
नसीम दुर्रानी का साथी अमन गाजी
पुलिस ने आरोपी के पास से एक सेमी ऑटोमैटिक पिस्टल, नौ जिंदा कारतूस और दो मैगजीन बरामद की हैं। जिस मोटरसाइकिल से वह मौके पर पहुंचा था, वह भी चोरी की निकली है। पुलिस के अनुसार, अमन गाजी गैंगस्टर नसीम दुर्रानी का करीबी है।
मंत्री कपिल मिश्रा के दफ्तर के बाहर फायरिंग में भी नाम
अमन गाजी पर मंत्री कपिल मिश्रा के दफ्तर के बाहर हुई फायरिंग की वारदात में भी नसीम दुर्रानी के साथ शामिल होने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक, अमन गाजी 16 नवंबर को सोनिया विहार के जीरो पुश्ता के पास हुई समीर उर्फ भूरा की हत्या के मामले में वांछित था। समीर अपने दोस्त के साथ स्कूटी से जा रहा था। इसी दौरान बाइक सवार दो हमलावरों ने उन्हें रोककर फायरिंग कर दी थी। गोली लगने से समीर की मौत हो गई थी।
जांच में सामने आया कि हत्या के पीछे नसीम दुर्रानी और हारून सैफी के गिरोहों के बीच चल रही रंजिश थी। पुलिस का आरोप है कि अमन इस हत्याकांड की साजिश में शामिल था। उसने वारदात को अंजाम देने वाले हमलावरों की मोटरसाइकिल चलाई थी।
श्मशान घाट के पास पुलिस ने बिछाया जाल
पुलिस के अनुसार, 25 नवंबर की रात करीब आठ बजे स्पेशल स्टाफ को सूचना मिली कि अमन अपने साथियों से मिलने इलाके में आने वाला है। उसके पास हथियार होने की भी जानकारी मिली थी। इसके बाद इंस्पेक्टर अरविंद सिंह के नेतृत्व में टीम ने नानक सर से थर्ड पुश्ता जाने वाले रास्ते पर श्मशान घाट के पास घेराबंदी कर दी।
रात करीब 11:30 बजे अमन मोटरसाइकिल से वहां पहुंचा। मुखबिर ने उसकी पहचान की। करीब पांच मिनट तक इंतजार करने के बाद जब वह बाइक स्टार्ट कर जाने लगा तो पुलिस टीम ने उसे रोकने की कोशिश की। पुलिस का दावा है कि खुद को पुलिस बताने और सरेंडर करने की चेतावनी देने के बावजूद अमन ने फायरिंग शुरू कर दी।
पुलिस ने एनकाउंटर में दबोचा
पुलिस के मुताबिक, अमन ने चार राउंड फायर किए। इनमें एक गोली सिपाही मुकेश की बुलेटप्रूफ जैकेट में लगी। पहले सब इंस्पेक्टर कौशिक घोष यादव ने चेतावनी के तौर पर हवा में गोली चलाई। इसके बाद भी आरोपी नहीं रुका तो पुलिसकर्मियों ने आत्मरक्षा में छह राउंड फायर किए। एक गोली अमन के बाएं पैर में लगी और वह गिर पड़ा। पुलिसकर्मी उसे इलाज के लिए जग प्रवेश चंद्र अस्पताल ले गए। उसके पास से पिस्टल, नौ कारतूस और दो मैगजीन मिलीं। मोटरसाइकिल ज्योति नगर इलाके से चोरी की गई थी। अमन पहले गांधी नगर थाने में दर्ज हथियार के बल पर लूट के मामले में भी शामिल रहा है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन