सिलेंडर, पिंक स्मार्ट कार्ड, कैश...; दिल्ली सरकार ने होली से पहले महिलाओं को दिए 4 बड़े तोहफे

Mar 02, 2026 12:03 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री परवेश साहिब सिंह ने एक्स पर महिलाओं से जुड़ी 4 योजनाओं को पूरा किए जाने सूचना देते हुए लिखा- दिल्ली सरकार द्वारा होली के पहले दिल्ली की मातृशक्ति और बेटियों को बड़ा उपहार मिल रहा है।

दिल्ली की रेखा सरकार ने इस होली महिलाओं की खास बनाने का पूरा इंतजाम कर लिया है। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री परवेश साहिब सिंह ने एक्स पर महिलाओं से जुड़ी 4 योजनाओं को पूरा किए जाने सूचना देते हुए लिखा- "दिल्ली सरकार द्वारा होली के पहले दिल्ली की मातृशक्ति और बेटियों को बड़ा उपहार मिल रहा है।"

महिलाओं को इन योजनाओं का मिलेगा लाभ

इन योजनाओं में मुफ्त LPG सिलेंडर योजना, सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड योजना, मेरी पूंजी, मेरा अधिकार” योजना और लखपति बिटिया योजना शामिल हैं। इसके अंतर्गत महिलाओं को सिलेंडर, पिंक स्मार्ट कार्ड, कैश जैसी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। उपहार देने की बात का जिक्र करते हुए परवेश साहिब ने योजनाओं की जानकारी दी।

सिलेंडर, पिंक स्मार्ट कार्ड, कैश...

कैबिनेट मंत्री ने लिखा हम मुफ्त LPG सिलेंडर योजना के तहत ₹129 करोड़ की राशि DBT के माध्यम से सीधे खातों में हस्तांतरित करेंगे। सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड योजना के तहत महिलाओं के लिए निःशुल्क बस यात्रा सुविधा, सुरक्षित और सम्मानजनक आवागमन सुनिश्चित करेंगे। “मेरी पूंजी, मेरा अधिकार” योजना के तहत 40,642 बेटियों को ₹100 करोड़ की DBT सहायता प्रदान करेंगे। इसके साथ ही लखपति बिटिया योजना के तहत हर बेटी को ₹1 लाख तक का आर्थिक संबल, आत्मनिर्भर भविष्य की मजबूत नींव प्रदान करेंगे।

इन योजनाओं के बारे में थोड़ा और जानिए

दिल्ली सरकार ने महिलाओं और बेटियों के आर्थिक व सामाजिक सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। मुफ्त LPG सिलेंडर योजना के तहत ₹129 करोड़ की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे भेजी गई, जिससे रसोई खर्च का बोझ कम करने का प्रयास किया गया।

सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड योजना महिलाओं को दिल्ली की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा देती है। इसका उद्देश्य सुरक्षित, सम्मानजनक और सुलभ आवागमन सुनिश्चित करना है, ताकि महिलाएं बिना आर्थिक दबाव के काम, शिक्षा और अन्य जरूरतों के लिए यात्रा कर सकें।

वहीं “मेरी पूंजी, मेरा अधिकार” योजना के तहत 40,642 बेटियों को ₹100 करोड़ की DBT सहायता प्रदान की गई है। इसके अलावा लखपति बिटिया योजना हर बेटी को ₹1 लाख तक की आर्थिक सहायता देकर उनके आत्मनिर्भर और सुरक्षित भविष्य की मजबूत नींव रखने का लक्ष्य रखती है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

