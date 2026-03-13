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तीन दिनों के भीतर सिलेंडर की डिलीवरी; LPG की किल्लत के बीच क्या बोली दिल्ली सरकार

Mar 13, 2026 11:21 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, पीटीआई
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देशभर के कई हिस्सों में जारी एलपीजी की किल्लत के बीच दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को एक बयान जारी किया। इस बयान के अनुसार, एलपीजी और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के स्टॉक और वितरण पर कड़ी निगरानी रख रही है और अनियमितताओं को रोकने के लिए प्रवर्तन अभियान चला रही है।

तीन दिनों के भीतर सिलेंडर की डिलीवरी; LPG की किल्लत के बीच क्या बोली दिल्ली सरकार

देशभर के कई हिस्सों में जारी एलपीजी की किल्लत के बीच दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को एक बयान जारी किया। इस बयान के अनुसार, एलपीजी और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के स्टॉक और वितरण पर कड़ी निगरानी रख रही है और अनियमितताओं को रोकने के लिए प्रवर्तन अभियान चला रही है। बयान में कहा गया है कि दिल्ली में एलपीजी, पेट्रोल, डीजल और पाइपलाइन से आने वाली प्राकृतिक गैस (पीएनजी) की आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। बयान में लोगों से सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों के आधार पर घबराकर खरीदारी या जमाखोरी न करने का आग्रह किया गया है। इसी के साथ ये भी कहा गया है कि बुकिंग से तीन दिनों के अंदर सिलेंडर की डिलीवरी हो रही है।

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खाद्य, आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के विभाग के बयान में कहा गया है कि शहर में ईंधन की उपलब्धता में कोई दिक्कत नहीं है और चेतावनी दी गई है कि ईंधन की जमाखोरी या कालाबाजारी अवैध है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बयान में कहा गया है कि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने पुष्टि की है कि घरेलू पीएनजी की आपूर्ति स्थिर है और प्राकृतिक गैस का आवंटन घरों और सीएनजी परिवहन क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए जारी है।

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दिल्ली सरकार को तेल विपणन कंपनियों ने आश्वासन दिया है कि शहर और आसपास के आपूर्ति डिपो में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडरों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और ईंधन वितरण सप्लाई चेन सामान्य रूप से काम कर रही है।

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तीन दिनों के अंदर डिलीवरी

बयान में कहा गया है, सप्लाई प्रबंधन को सुचारू बनाने के लिए, दो एलपीजी रिफिल बुकिंग के बीच न्यूनतम अंतराल को संशोधित करके 25 दिन कर दिया गया है। हालांकि, एलपीजी उपभोक्ताओं को बुकिंग की तारीख से औसतन तीन दिनों के भीतर सिलेंडर की डिलीवरी मिल रही है।

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इसमें लोगों से आग्रह किया गया है कि वे तेल विपणन कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराए गए डिजिटल बुकिंग विकल्पों का उपयोग करें, जिनमें आधिकारिक पोर्टल, एसएमएस, आईवीआरएस, मिस्ड कॉल सेवाएं और व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म शामिल हैं, और गैस एजेंसी कार्यालयों में अनावश्यक रूप से जाने से बचें।

Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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