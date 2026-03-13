तीन दिनों के भीतर सिलेंडर की डिलीवरी; LPG की किल्लत के बीच क्या बोली दिल्ली सरकार
देशभर के कई हिस्सों में जारी एलपीजी की किल्लत के बीच दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को एक बयान जारी किया। इस बयान के अनुसार, एलपीजी और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के स्टॉक और वितरण पर कड़ी निगरानी रख रही है और अनियमितताओं को रोकने के लिए प्रवर्तन अभियान चला रही है।
देशभर के कई हिस्सों में जारी एलपीजी की किल्लत के बीच दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को एक बयान जारी किया। इस बयान के अनुसार, एलपीजी और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के स्टॉक और वितरण पर कड़ी निगरानी रख रही है और अनियमितताओं को रोकने के लिए प्रवर्तन अभियान चला रही है। बयान में कहा गया है कि दिल्ली में एलपीजी, पेट्रोल, डीजल और पाइपलाइन से आने वाली प्राकृतिक गैस (पीएनजी) की आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। बयान में लोगों से सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों के आधार पर घबराकर खरीदारी या जमाखोरी न करने का आग्रह किया गया है। इसी के साथ ये भी कहा गया है कि बुकिंग से तीन दिनों के अंदर सिलेंडर की डिलीवरी हो रही है।
खाद्य, आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के विभाग के बयान में कहा गया है कि शहर में ईंधन की उपलब्धता में कोई दिक्कत नहीं है और चेतावनी दी गई है कि ईंधन की जमाखोरी या कालाबाजारी अवैध है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बयान में कहा गया है कि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने पुष्टि की है कि घरेलू पीएनजी की आपूर्ति स्थिर है और प्राकृतिक गैस का आवंटन घरों और सीएनजी परिवहन क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए जारी है।
दिल्ली सरकार को तेल विपणन कंपनियों ने आश्वासन दिया है कि शहर और आसपास के आपूर्ति डिपो में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडरों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और ईंधन वितरण सप्लाई चेन सामान्य रूप से काम कर रही है।
तीन दिनों के अंदर डिलीवरी
बयान में कहा गया है, सप्लाई प्रबंधन को सुचारू बनाने के लिए, दो एलपीजी रिफिल बुकिंग के बीच न्यूनतम अंतराल को संशोधित करके 25 दिन कर दिया गया है। हालांकि, एलपीजी उपभोक्ताओं को बुकिंग की तारीख से औसतन तीन दिनों के भीतर सिलेंडर की डिलीवरी मिल रही है।
इसमें लोगों से आग्रह किया गया है कि वे तेल विपणन कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराए गए डिजिटल बुकिंग विकल्पों का उपयोग करें, जिनमें आधिकारिक पोर्टल, एसएमएस, आईवीआरएस, मिस्ड कॉल सेवाएं और व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म शामिल हैं, और गैस एजेंसी कार्यालयों में अनावश्यक रूप से जाने से बचें।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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