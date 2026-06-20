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मोटरसाइकिल की टक्कर से हुई थी साइक्लिस्ट की मौत, अब मिलेंगे 22.9 लाख रुपए; क्या है पूरा मामला

Mohammad Azam पीटीआई, दिल्ली
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दिल्ली के एक पार्क के पास साइक्लिस्ट की मोटरसाइकिल की टक्कर से मौत हो गई थी। इस घटना के बाद अब ट्रिब्यूनल ने उनके परिजनों को 22.9 लाख रुपए देने का ऐलान किया है।

मोटरसाइकिल की टक्कर से हुई थी साइक्लिस्ट की मौत, अब मिलेंगे 22.9 लाख रुपए; क्या है पूरा मामला

दिल्ली में एक मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल ने बड़ा फैसला सुनाया है। साल 2024 में एक सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले साइकिल चालक के परिवार को ट्रिब्यूनल ने 22.91 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। साइकिल चालक सुशील कुमार के परिवार द्वारा दायर इस मामले पर पीठासीन अधिकारी अनुराग दास सुनवाई कर रहे थे। सुशील कुमार की मौत 18 दिसंबर, 2024 को रणहोला में चंचल पार्क में एक मोटरसाइकिल से टक्कर से हुई थी।

ट्रिब्यूनल में हो गया साबित

9 जून को दिए अपने आदेश में ट्रिब्यूनल ने कहा कि यह माना जाता है कि याचिकाकर्ता यह साबित करने में सफल रहे हैं कि सुशील कुमार की मौत मोटरसाइकिल चालक राजीव के लापरवाही से वाहन चलाने और उसकी वजह से लगी चोटों के कारण हुई थी। इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से बताया गया कि सुशील को मोटरसाइकिल से टक्कर के बाद गंभीर चोटें आई थीं। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने उनकी जांच की और मृत घोषित कर दिया। इसके बाद मोटरसाइकिल चालक के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया था।

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इस मामले में प्रत्यक्षदर्शी की गवाही, पुलिस रिकॉर्ड, एफआईआर, चार्जशीट, साइट प्लान, मैकेनिकल निरीक्षण के बाद आई रिपोर्ट के आधार पर ट्रिब्यूनल ने माना कि एक्सीडेंट का जिम्मेदार मोटरसाइकिल चालक था और उसकी टक्कर से ही सुशील कुमार की मौत हो गई थी।

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क्या बोल ट्रिब्यूनल

इस मामले की सुनवाई के दौरान ट्रिब्यूनल ने गौर किया कि प्रत्यक्षदर्शी घटनास्थल के पास ही साइकिल की मरम्मत की दुकान चलाता था। उसने बयान दिया कि मोटरसाइकिल बहुत तेज रफ्तार से चलाई जा रही थी, इस दौरान यूटर्न लेने के बाद साइकिल चालक को टक्कर मार दी गई। ट्रिब्यूनल ने कहा कि साइकिल चालक को मोटरसाइकिल से टक्कर मारी गई, ये इस बात का सबूत है कि गाड़ी लापरवाही के साथ और तेज रफ्तार से चलाई जा रही थी।

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ट्रिब्यूनल ने मृतक की आय का आकलन किया और दिल्ली में अकुशल श्रमिकों के न्यूनतम वेतन के आधार पर मुआवजा तय किया। ट्रिब्यूनल के सामने मृत व्यक्ति की आय का कोई भी दस्तावेज नहीं पेश किया गया था। ट्रिब्यूनल ने मृतक के परिजनों को कुल 22.91 लाख रुपए देने का आदेश दिया।

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मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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