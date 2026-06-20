मोटरसाइकिल की टक्कर से हुई थी साइक्लिस्ट की मौत, अब मिलेंगे 22.9 लाख रुपए; क्या है पूरा मामला
दिल्ली के एक पार्क के पास साइक्लिस्ट की मोटरसाइकिल की टक्कर से मौत हो गई थी। इस घटना के बाद अब ट्रिब्यूनल ने उनके परिजनों को 22.9 लाख रुपए देने का ऐलान किया है।
दिल्ली में एक मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल ने बड़ा फैसला सुनाया है। साल 2024 में एक सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले साइकिल चालक के परिवार को ट्रिब्यूनल ने 22.91 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। साइकिल चालक सुशील कुमार के परिवार द्वारा दायर इस मामले पर पीठासीन अधिकारी अनुराग दास सुनवाई कर रहे थे। सुशील कुमार की मौत 18 दिसंबर, 2024 को रणहोला में चंचल पार्क में एक मोटरसाइकिल से टक्कर से हुई थी।
ट्रिब्यूनल में हो गया साबित
9 जून को दिए अपने आदेश में ट्रिब्यूनल ने कहा कि यह माना जाता है कि याचिकाकर्ता यह साबित करने में सफल रहे हैं कि सुशील कुमार की मौत मोटरसाइकिल चालक राजीव के लापरवाही से वाहन चलाने और उसकी वजह से लगी चोटों के कारण हुई थी। इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से बताया गया कि सुशील को मोटरसाइकिल से टक्कर के बाद गंभीर चोटें आई थीं। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने उनकी जांच की और मृत घोषित कर दिया। इसके बाद मोटरसाइकिल चालक के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया था।
इस मामले में प्रत्यक्षदर्शी की गवाही, पुलिस रिकॉर्ड, एफआईआर, चार्जशीट, साइट प्लान, मैकेनिकल निरीक्षण के बाद आई रिपोर्ट के आधार पर ट्रिब्यूनल ने माना कि एक्सीडेंट का जिम्मेदार मोटरसाइकिल चालक था और उसकी टक्कर से ही सुशील कुमार की मौत हो गई थी।
क्या बोल ट्रिब्यूनल
इस मामले की सुनवाई के दौरान ट्रिब्यूनल ने गौर किया कि प्रत्यक्षदर्शी घटनास्थल के पास ही साइकिल की मरम्मत की दुकान चलाता था। उसने बयान दिया कि मोटरसाइकिल बहुत तेज रफ्तार से चलाई जा रही थी, इस दौरान यूटर्न लेने के बाद साइकिल चालक को टक्कर मार दी गई। ट्रिब्यूनल ने कहा कि साइकिल चालक को मोटरसाइकिल से टक्कर मारी गई, ये इस बात का सबूत है कि गाड़ी लापरवाही के साथ और तेज रफ्तार से चलाई जा रही थी।
ट्रिब्यूनल ने मृतक की आय का आकलन किया और दिल्ली में अकुशल श्रमिकों के न्यूनतम वेतन के आधार पर मुआवजा तय किया। ट्रिब्यूनल के सामने मृत व्यक्ति की आय का कोई भी दस्तावेज नहीं पेश किया गया था। ट्रिब्यूनल ने मृतक के परिजनों को कुल 22.91 लाख रुपए देने का आदेश दिया।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर